По предварительной информации, приговор собираются озвучить в Гагаринском суде в ближайший понедельник, 3 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Гагаринском суде сегодня продолжился судебный процесс над блогершей Валерией Чекалиной, более известной в сети как Лерчек. По версии следствия, 33-летняя женщина вместе со своим теперь уже бывшим мужем и их общим бизнес-партнером в течение нескольких лет вывела из России на зарубежные счета по поддельным документам около 250 млн рублей.

В январе судебный процесс приостановили, тогда у Чекалиной диагностировали онкологическое заболевание. Однако вчера суд возобновился – прокуратура предоставила заключение онкологов, которые подтвердили, что текущее состояние здоровья позволяет Лерчек участвовать в процессе.

Многих удивило, что защита блогерши попросила закрыть процесс, в том числе от журналистов.

Прокурор попросил для Лерчек 6 лет условно и штраф на 1,2 млрд рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первое после семимесячной паузы заседание длилось около 6 часов. Оно завершилось вчера ночью, около 22:00. А в 9:00 сегодняшнего дня – вновь возобновилось.

Как и накануне, Чекалина приехала в суд вместе со своим нынешним возлюбленным, аргентинским хореографом Луисом Сквиччиарини. Пока танцор разбирался с машиной, Валерия стремительно вошла в здание суда, не став отвечать на вопросы журналистов.

Как мы уже отмечали ранее, судебный процесс после возобновления проходит в стремительном режиме. В первый день допросили свидетелей со стороны обвинения. Сегодня в суд вызывали свидетелей со стороны защиты, затем прошли прения и Валерия Чекалина выступила с последним словом.

Как стало известно, гособвинитель попросил для Валерии Чекалиной шесть лет условно и крупный денежный штраф в 1,2 млрд рублей. Кроме того, прокуратура настаивает, что на эти же шесть лет Лерчек нужно запретить администрировать сайты.

По предварительной информации, приговор собираются озвучить в Гагаринском суде в ближайший понедельник, 3 августа.

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