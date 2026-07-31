МакSим выступила на вечеринке Rutube «Контент завод 2.0» в Москве

Певицу МакSим (Марину Абросимову), несмотря на ее талант и популярность, в последнее время постоянно преследуют неурядицы. Несколько лет назад певица попала в аварию, потом пережила проблемы с алкоголем, после чего заболела ковидом в очень тяжелой форме и с трудом восстановилась после комы. И вот теперь новое несчастье: у артистки умер отец.

Как рассказала сама исполнительница в соцсетях, у ее папы было онкологическое заболевание, врачи говорили, что он проживет чуть больше года, но ему удалось прожить 14 лет. Однако болезнь все равно оказалась сильнее, поэтому отца у МакSим не стало.

Из-за стресса на фоне трагедии даже попала в больницу и ей пришлось отменить некоторые концерты. Поклонники переживали, что певица может опять вспомнить о пагубной привычке. Но эти переживания оказались напрасны.

В четверг, 30 июля, МакSим все же нашла в себе силы снова выйти на сцену и исполнить для зрителей несколько своих композиций. Это произошло на вечеринке Rutube «Контент завод 2.0» в Москве. Публика в соцсетях отметила, что певицы выглядела очень хорошо, а голос ее звучал как всегда прекрасно. На мероприятии было немало медийных людей, которых Абросимова смогла покорить своим пением.

«Это было сердцеразбивательно. Какая же она невероятная, меня давно так не раскачивало», - поделился своими впечатлениями с подписчиками популярный блогер Максим Лутчак. Также он выразил уверенность в том, что во время выступления МакSим посмотрела именно на него. «Максим, я тоже Максим. У нас уже с вами так много общего…» - пошутил блогер.

Поклонники певицы теперь ждут выхода в свет мемуаров певицы, которые оказались под угрозой из-за того, что, как выразилась артистка, «большие дяди» позвонили в издательство, мне, в типографию с очень настойчивой «просьбой» не выпускать эту книгу».

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