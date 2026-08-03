Быль дорог. Секретный объект Сталина, главная труба Дальнего Востока и лучший вид на Россию на трассе "Уссури"

Итальянская Тоскана? Нет, русское Приморье! Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Путешествие Владивосток - Москва продолжается. Несколько лет назад мы с друзьями подумали, а почему из всех красот России мы видели только малую часть? Почему, со школы зная, что живем в самой замечательной и большой стране, мы многие ее знаковые места видели только на экранах смартфонов?

И тогда мы придумали это путешествие – от Дальнего Востока до Москвы, стараясь увидеть самые важные места России.

Эта часть про переезд от Владивостока до Хабаровска.

Предупреждение: Все трюки выполнены непрофессионалами. Повторяйте их в домашних условиях!

Вот объяснение, ради чего вся эта история

Часть про Владивосток.

Владивосток – Хабаровск: качество дороги и есть ли бензин

Сначала просто информация про дорогу. От Владивостока до Хабаровска примерно 750 км и на нее вам придется потратить порядка 10 часов. На это время вам стоит превратиться в философов.

Первые 95 км до Уссурийска вы промчитесь с глупой улыбкой: ну надо же как здорово в России разобрались проблемой №2. Но дальше… Дальше вам необходимо будет пройти все 5 стадий принятия неизбежного по модели Элизабет Кюблер-Росс – отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие…

Вечный ремонт трассы Владивосток - Хабаровск... Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Вы будете ехать сквозь вечный ремонт дороги, где давно нет ни техники, ни людей. Вам придется красться по участкам, где волшебным образом пропал асфальт. Вы будете тормозить перед мостами и путепроводами, и коротко материться на стыках в унисон с передним мостом вашего автомобиля.

И спасет только одно – будут встречаться отрезки с очень неплохими скоростным покрытием. Что только подчеркнет борьбу и единство противоположностей федеральной трассы "Уссури". Но все это в Приморье. Как только вы въедете в Хабаровский край все станет значительно лучше. Качество полотна улучшится и вы даже встретите работающих дорожных рабочих. Это большая редкость на трассе "Уссури". Их, возможно, осталось еще меньше, чем уссурийских тигров.

Виды по трассе "Уссури" Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

По бензину в Приморье: он есть по всей трассе. На основной сети заправок 95-й стоит порядка 74 рублей, но придется постоять в очереди от 15 до 40 минут. А иногда встречаются редкие заправки других брендов и там 95-й стоит 99 рублей. Ни одного желающего замечено не было. После границы Хабаровского края очереди исчезают.

В канистры не наливают везде. Но в следующих сериях будет шпионский детектив с тщательно разработанной операцией по обходу этого запрета.

Уссурийск: "готическая" каланча и поучительная история, как прошлое влияет на настоящее

Множество путеводителей рекомендовали нам по пути посетить Уссурийск. Мы - обычные путешественники, мы верим путеводителям и честно поехали смотреть пожарную каланчу, как было указано, построенную в "готическом стиле".

Уссурийск обещал готическую каланчу? Уссурийск сделал Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Каланча была, мы не отрицаем. Но из готического случился только грустный МЧС-ник рядом с ней. Он печально рассказал, что построенная в 1914 году каланча действительно жутко историческая, и посему этот памятник архитектуры нельзя никак реконструировать. Из-за этого у МЧС-ников неожиданные проблемы – новые пожарные машины не влезают в старые гаражные ворота, и приходится ездить на старых автомобилях.

- Изначально гаражи были конюшнями, а ворота были созданы так, чтобы через них проходили лошади с бочками на повозках, - сообщил историческую деталь МЧС-ник.

Лучший вид Приморья и главная труба всего Дальнего Востока

Вторая интересная точка на маршруте – поселок Горные ключи. Он знаменит своими санаториями, живописным подвесным мостом (построенным в 1959 году каким-то романтически настроенными военными по неведомой нам надобности), минеральными источниками и кафе, где жарят самую невкусную картошку в радиусе 300 км.

Но самое главное, тут можно найти один из самых потрясающих видов в Приморье, а может быть и вообще во всей стране. Для этого стоит не полениться и подняться к храму-часовне Преображения Господня. Вид действительно незабываемый… Ну ладно, может быть профессиональные путешественники представят множество других фото с нереальными видами из тех мест, где не ступала нога человека. Но это же рассказ про то, куда вы можете добраться сами.

Зачем военные 60 лет назад сделали такой романтический мост, который ведёт вникуда? Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

В старейшем мужском монастыре Дальнего Востока теперь санаторий. Но храм Преображения Господня сохранился Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Третья достопримечательность дороги Владивосток – Хабаровск – самая высокая труба Дальнего Востока. Это не просто труба, а "Труба №3" Приморской ГРЭС в Лучегорске. Ее высота составляет 330 метров, а чтобы любоваться на нее, построили целую смотровую площадку. Кстати, очень современную – многие московские урбанисты точно захотели бы себе такую же на районе, но у них нет такой роскошной Трубы №3.

Вид на самую высокую трубу Дальнего Востока Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Хабаровск: самый главный вид города, известный всем жителям России и секретный объект Сталина

Сам Хабаровск многим обеспеченным жителям России знаком не понаслышке, а необеспеченным - по памяти. Именно Хабаровский мост через реку Амур изображен на купюре в 5 000 рублей. На точку, откуда снимали сооружение для денег, сейчас пробраться нереально. Но сам мост стоит отдельного рассказа.

Он появился в 1916 году, а до этого Российская империя по сути была разрезана рекой Амур. Чтобы перебраться через нее зимой прокладывали временную колею по льду, а летом железнодорожные составы загоняли на специальные паромы.

Хабаровский мост: то, что не покажут на купюре в 5000 рублей Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

За свои 110 лет мост видел всякое. Его взрывали красные в гражданскую войну, чтобы не пустить белых и интервентов на свою сторону Амура. Корабль, перевозивший конструкции для моста, был потоплен в порту далекого Коломбо…. Так что эта ниточка, связывающая Приморье с большой Россией, выглядит очень тонкой. Понимая это, в 1930-е Сталин принял решение строить под Амуром и тоннель. Секретная стройка завершилась уже после начала войны в 1941 году.

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

После Великой Отечественной сооружение законсервировали и многие жители города еще лет 50 не знали, что у них под землей есть такой объект. Сейчас тоннель используют по назначению, сквозь него ходят поезда, но подобраться к его порталам практически нереально.

P.S. Есть еще одно место по пути из Владивостока в Хабаровск. Это озеро лотосов в селе Галкино в 27 км от конечной точки. Мы подъезжали к городу уж ночью, и сразу не смогли к нему свернуть. Но на следующий день специально отмахали три десятка км назад и ни разу не пожалели.

Озеро Лотосов Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Целый океан цветущих лотосов! Это действительно то, чего вы не увидите больше нигде в мире.

Это одно из тех мест, ради чего и придумано наше путешествие.

Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Быль дорог. Честное путешествие на 10 тысяч километров из Владивостока в Москву, чтобы увидеть настоящую страну

Быль дорог: Владивосток – город лестничных маньяков, борьба Никиты Хрущева со ступеньками, безответственные кальмары и как выбрать авто для путешествия и не попасть на деньги

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Как понять, что в бак автомобиля залили плохой бензин