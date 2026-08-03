Дочери Тимати исполнился год: почему рэпер-бизнесмен не женится на матери своего ребенка

Эмма с Тимати. Фото: социальные сети Симоны Юнусовой

Тимати (настоящее имя Тимур Юнусов) – не только рэпер, бизнесмен, продюсер и актер, но еще и многодетный отец. Дочь Алису, которой в этом году уже исполнилось 12 лет, музыканту родила модель, «Вторая вице-мисс Россия 2012» Алена Шишкова. Уже через год после рождения Алисы Тимати начался встречаться с другой моделью, на этот раз «Первой вице-мисс Россия» Анастасией Решетовой. В октябре 2019 года у пары родился сын, которого назвали Ратмиром – в честь друга Тимати по «Фабрике звезд» погибшего Ратмира Шишкова.

Но и с Анастасией дело до свадьбы не дошло. Когда Ратмиру не было и года, стало известно, что его отец будет участвовать в новом сезоне проекта «Холостяк», в котором популярные мужчины ищут себе невесту. В телешоу тогда выиграла Екатерина Сафарова, и еще пару месяцев спустя Тимати продолжал с ней встречаться, но вскоре их отношения сошли на нет.

В 2022 году появилась информация, что Юнусов встречается с моделью Валентиной Ивановой. В одном из постов в соцсетях девушка тогда рассказывала, что недавно отметила 20-летие. Однако позже журналисты раскопали, что родилась Иванова 15 октября 1993 года – а значит, осенью этого года ей исполнится 33 года (Тимати в августе стукнет 43). Как бы то ни было, 2 августа 2025 года Валентина родила Тимуру дочь, которую назвали Эммой. И вот младшей наследнице музыканта исполнился год, а ее родители так и не поженились. Тимати и Валентина не комментируют свой семейные статус, но СМИ пишут о том, что парочка продолжает жить вместе, заниматься бизнесом и растить дочь.

При этом мама Тимати, Симона Юнусова, которая присутствовала во время рождения своих внуков и принимает активное участие в их воспитании (особенно Алисы и Эммы), во время общения с подписчиками в соцсетях как-то написала, что ее сын не женат.

«Это его жизнь и решать не мне. Наверное, у него есть на то свои причины», - так она когда-то ответила на вопрос о том, почему Тимати не идет в загс, даже разменяв пятый десяток.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сбежали, обругали и увяли: что стало со звездами шоу-бизнеса, со скандалом уехавшими из России после начала СВО

16-летний сын Дибровых отдыхает в Турции с девушкой: что известно о возлюбленной Александра

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину