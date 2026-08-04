Вопрос дня: О каких героях или событиях СВО вы бы хотели увидеть фильм?

Одна из последних киноработ об СВО - остросюжетный сериал «Центурия», действие которого происходит в Мариуполе. Фото: Кадр из сериала «Центурия», 2026

Василий Дандыкин, капитан первого ранга запаса:

- Фильм о героизме наших бойцов при отражении вторжения в Курскую область. Тогда все увидели нацистское мурло киевского режима, пытки гражданских в Судже и подвиг комбата «Отмель», который организовал там оборону, - это же новая Брестская крепость. Ну и, конечно, великолепную операцию «Поток» в газовой трубе, которая решила многое.

Михаил Сиворин, актер, снимался в фильмах об СВО «20/22» и «Малыш»:

- Среди героев СВО - волонтеры, которые ежедневно под обстрелами делают доброе дело. Вот о них хорошее кино не припомню. А еще надо бы снять фильм про мирных жителей, застигнутых боевыми действиями. Цель - показать, каково это: жить внутри войны.

Валерий Маресьев, сын Героя Советского Союза Алексея Маресьева:

- С удовольствием посмотрю кинокартину о том, как наши освобождали Мариуполь. Это была великая битва, а все, кто в ней участвовал, - настоящие герои.

Отец Владислав Береговой, священник:

- О тех, чьи подвиги были бы немыслимы во времена Великой Отечественной. Ведь сейчас война ведется с другими технологиями, ставятся новые вызовы, с которыми не приходилось сталкиваться нашим дедам и отцам.

Андрей Панферов, и. о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новосибирской области:

- Я собрал два батальона, которые участвуют в спецоперации. Не каждый может стать героем, но все бойцы на линии соприкосновения воюют, и судьбы многих из них достойны экранизации.

Валерий Корман, ветеран СВО:

- Хотел бы увидеть фильм о своей жене, которую считаю настоящей героиней. С начала спецоперации она возила на передовую гуманитарку. А этим летом отправилась служить по контракту в отряд «БАРС» фельдшером, попала под обстрел и получила ранение.

Владислав Шурыгин, военный журналист:

- Считаю, что об этой войне пока нельзя снимать боевики. Нужна правда - как в фильмах «Живые и мертвые» и «Они сражались за Родину» о Великой Отечественной. Поэтому мне бы хотелось увидеть экранизацию книги Алексея Суконкина об СВО «Полковник Никто». Там много горькой правды - как у Симонова и Шолохова.

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