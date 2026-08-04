К выбору целей ВКС РФ подошли вдумчиво и со вкусом, но продолжая генеральную линию — «пресечь производство дронов» Фото: REUTERS.

ЗЕРНО И РУДА — ДО СВИДАНИЯ!

По официальным сводкам Минобороны России, в последних числах июля и первых августа, мы нанесли 1 массированных удар и свыше 15 групповых ударов. Системный и массовый подход к поражению целей, вызвал переполох даже за океаном. И горькое разочарование, можно сказать — вой, на Украине.

По субъективным оценкам, самая экономически-эффективная операция ВКС РФ завершилась полным разгромом противника.

Авторитетный сайт Marinertraffic, отслеживающий морские грузоперевозки, зафиксировал полное прекращение судоходства в территориальных водах Украины. Непонятливых потопили — таких набралось 26 сухогрузов, снабжавших ВСУ и четыре балкера-зерновоза. Заодно потопили и два десантных катера ВМС Украины.

Первыми спохватились страховщики и перестали страховать суда и грузы, идущие на Украину. Крупнейший грузоперевозчик планеты Maersk тоже пришел от этих новостей в ужас, и накинул по 1000 долларов на каждый контейнер, направляющийся в Одессу, Николаев, Измаил, Рени… Дешевле оказалось вернуться в порт отправки груза и не связываться ни с российской армией, ни с Украиной.

Кто-то из моряков сразу развернулся и ушел восвояси, но три десятка судов еще жались к берегам Румынии. Ждали. Надеялись, что Зеленский уговорит Трампа повлиять на Путина, чтобы Россия прекратила удары по портам и судам. Разумеется, схема не сработала, зато стало ясно, что попали в болевую точку.

Непонятливых потопили — таких набралось 26 сухогрузов, снабжавших ВСУ и четыре балкера-зерновоза Фото: REUTERS.

Была еще киевская идея, перебросить потоки грузов из украинских портов в румынские порты на Дунае, но Дунай, как на грех, в этом году сильно обмелел. Это исправимо, с помощью дноуглубительной техники. Проблема в другом — Румыния решила поберечь свои порты и не становиться так явно стороной конфликта. Печальный пример у Бухареста перед глазами и ежедневно усугубляется. Румынская пресса всю неделю антикризисно писала, как сильно обмелел Дунай, на свет божий вылезли даже корабли, потопленные в Великую Отечественную. Тоже хорошее напоминание, историчное.

30 июля последние суда покинули опасные воды Черного моря.

Скрин с сайта Маринертраффик

Финансовые потери от остановки судоходства просто ужаснули киевское правительство — $70 миллионов в сутки! По оценкам Нацбанка и Министерства экономики Украины, за месяц убытки составят под $2 миллиарда. Это уже 1% ВВП Украины. Есть мнение, что оценки фактического ущерба занижены в десяток раз. Некуда вывозить урожай зерна и подсолнечного масла, негде складировать 30 миллионов тонн сельхозпродукции!

В эти же дни, каскадом, пошло обрушение металлургической промышленности Украины. Остановились Ингулецкий ГОК, принадлежащий бывшему донецкому олигарху Ахметову. Остановился швейцарско-украинский Полтавский ГОК, и местно-олигархический Криворожский ГОК. 90% продукции этих комбинатов вывозилось через порты Черного моря.

НЕБЕСНЫЙ «КАЛАШНИКОВ»

Новое изделие российских оружейников под названием «Бандероль», ворвалось на сцену театра боевых действий одним мощным прыжком. И в каждой такой «Бандероли» — 114 килограммов взрывчатки! Официально о новом оружии в России говорилось скупо. Но «впечатленные» украинцы и натовцы обнюхали каждый обломок на месте прилета, установив: «Бандероль» — не дрон и не бомба с модулем планирования. Это малогабаритная тактическая крылатая ракета. Недорогая — $16 тысяч за штуку, по западным оценкам. Пусковые установки мобильны и малозаметны. «Бандероль» даже посылается с вертолетов и тяжелых дронов типа «крыло», увеличивая дальность ракеты до 400–500 километров (при пуске с земли — 350 км.).

Противник уже присвоил «Бандероли» свое, «натовское» название — «S8000», косвенно зафиксировав ее уникальность.

Что еще не понравилось противнику в «Бандероли»?

1. Высокая скорость, в отличии от первых тихоходных «Гераней» (200 км/ч. — Авт.), «Бандероль» может выдать и 650 км/час, турбореактивный двигатель позволяет. Сбить ее стрелковым огнем с земли практически невозможно, как и перехватить на легкомоторном самолете, которые вовсю использует ВСУ.

2. Сверхнизкая высота полета и маневренность.

3. Помехозащищенная антенна, РЭБ не может подавить или помешать «Бандероли».

И главное — производство этих ракет, судя по частоте применения, массовое. Можно утверждать, что в «Бандероли» сошлись все основные признаки «удачного» оружия. Дешевизна, поражающая мощь и слабая уязвимость.

Новое изделие российских оружейников под названием «Бандероль», ворвалось на сцену театра боевых действий одним мощным прыжком Фото: REUTERS.

«ФЛАМИНГО» ПОДРЕЗАЛИ КРЫЛЬЯ

К выбору целей ВКС РФ подошли вдумчиво и со вкусом, но продолжая генеральную линию — «пресечь производство дронов».

Первым был накрыт некий «объект Киев-21». По официальной информации Минобороны России, на этом объекте собирались БПЛА. Чуть позже, утекла любопытная информация: это были дроны ПВО, перехватчики. Достаточно редких марок с неплохими ТТХ — «Дэд Флай», «Оса-Камикадзе», «Линк Дрон» и «Тандер». Больше не будут мешать работать ВКС РФ по другим целям. Следом было поражено предприятие «Киев-25». Опять средства ПВО. Предприятие выпускало и программировало комплексы радиоэлектронной борьбы Lima, подменяющее спутниковые навигационные сигналы наших ракет.

Hаши последовательно уничтожили основные производственные площадки «Фламинго» Фото: REUTERS.

Наконец, пришел черед бандеровского «вундерваффе» — предприятие «Файер Пойнт», пытающее сделать украинскую дальнобойную крылатую ракету «Фламинго». Зеленский, как и все руководство Укрорейха, возлагают на нее огромные надежды. Любят про «Фламинго» рассказывать, красочно описывая, как розовая птица будет ставить Россию на колени. В итоге, к августу, даже самые незалежные эксперты признали, что производство ракеты «в критическом состоянии» или, более обтекаемо — «удары России привели к затяжной оперативной паузе в использовании «Фламинго».

Человеческим языком — наши последовательно уничтожили основные производственные площадки «Фламинго». Во Львове выбомбили авиационный завод, собиравший турбовентиляторные двигатели АИ-25ТЛ. Именно на них «Фламинго» обещал пролететь 3000 км. Затем в Ровно поразили производства ракетного топлива. По заявлению гендиректора «Файр пойнт» Ирины Терех (кстати, сама фирма, как говорят, через подставных лиц принадлежит лично Зеленскому), теперь планируется развернуть производство ракетного топлива в Дании. Уже зарегистрирована фирма, обломки цехов разберут и сразу будут переезжать. Можно представить, как будут рады датчане.

ДРОНЫ НА ДРОВАХ НЕ ЛЕТАЮТ

Выбивание украинских АЗС так же дало ошеломительные плоды. По сообщениям водителей, на трассе Харьков-Днепропетровск больше нет ни одной заправки. Скоро будет так же на всех трассах, прилегающих к фронту. Наши, выбив около 300 заправок за последние месяцы, продолжают зачищать оставшиеся. А так же, все встречающиеся нефтебазы. Уже, как правило, небольшие (крупные разнесли раньше). Все это удачно совпало и с уборкой урожая и прекращением поставок топлива Украине через море. В Киеве в ужасе ждут, когда розничная стоимость бензина перешагнет психологический барьер — 100 гривен (около 180 руб.). Осталось немного и надежд на улучшение ситуации нет. Дизель уже стоит 92 гривны за литр (165 руб.).

Выбивание украинских АЗС дало ошеломительные плоды Фото: REUTERS.

Разумеется, топливный кризис сразу же почуяли в ВСУ. Западные аналитики назвали его деликатно: «снижение тактической мобильности». В штабах ВСУ применили какие-то иноземные, «натовские» формулировки, определив — кому нужнее топливо?

1. «Максимальный приоритет»: Тяжелая бронетехника — танки, САУ и все средства ПВО.

2. «Второй приоритет»: любой транспорт, доставляющий боеприпасы.

3. «Критический дефицит» — за этой корявой формулировкой кроется заправка любого волонтерского транспорта. В эту категорию попал и медицинско-эвакуационный транспорт, что вряд ли укрепило боевой дух всушников.

Вообще, в украинских штабах решили, что электричество на фронте — баловство и на жесткий лимит заодно посадили электрогенераторы. И тут всушники взвыли. Для понимания, фронтовое «гнездо» беспилотчиков от электричества зависит критически. Это терминал «Старлинк» от Маска, зарядка батарей дронов и ноутбуков, питание систем РЭБ. Нет топлива — не работает генератор и «гнездо БПЛА» оказывается буквально обезвреженным собственными руками. А больше, украинской армии воевать особо нечем — только дронами. Стрелковых боев на земле они избегают, в большинстве случаев.

Можно предположить, если топливный кризис на Украине продолжится, это сразу будет видно по фронтовым сводкам — вырастет темп продвижения нашей армии. «Работайте, братья!».

Фронтовое «гнездо» беспилотчиков от электричества зависит критически Фото: REUTERS.

ЗАТОКА: МОСТ НЕ СУДЬБЫ

Автомобильно-железнодорожный мост через Днестровский лиман у поселка Затока наши ВКС атаковали еще с 2022 года. Использовали все, что могли — ракеты Х-59, «Герани», безэкипажные катера со взрывчаткой. Мост, конечно же, выводили из строя на неделю-две, но он, построенный еще в советское время с запасом прочности «для ядерной войны», продолжал стоять, обеспечивая важнейшее логистическое плечо — связывая Румынию и порты Измаил и Рени с остальной Украиной. Именно через эти порты шло до четверти снабжения ВСУ горючим и боеприпасами.

И вот, в августе 2026-го, мост в Затоке, наконец, обрушили комбинированным ударом. Применялись и комплексы «Искандер», и авиаракеты Х-59, и «Герани». Как сообщили официально украинские власти, произошло «физическое падение и деформация металлической секции, соединяющей береговую опору с основными пролетами». Пока сроки ремонта не определены, слишком большие разрушения — около 50 метров дорожного полотна.

Мост в Затоке, наконец, обрушили комбинированным ударом Фото: Соцсети.

ФЕЙЕРВЕРК НА «НОВОЙ ПОШТЕ»

Жители Донбасса, особенно с территорий, побывавших под оккупацией Украины, люто ненавидят «Новую пошту». Именно через этот сервис украинские «освободители» отправляли домой награбленные «трофеи». Иногда даже не успевали освободить украденные холодильники от продуктов. «Новая пошта» ничем не брезговала, через нее на западенщину отправляли и могильные оградки, и ворота, и окна. Обратно, в ВСУ, через «Новую пошту» шли военные грузы. Поэтому 30 июля и 2 августа были нанесены массированные удары по терминалам «Новой пошты» в Полтаве и Харькове.

Не был забыт и крупнейший украинский маркетплейс ROZETKA, его крупнейший склад в Киевской области был полностью уничтожен двойным ударом 1 и 2 августа. ROZETKA тоже занималась военными грузами. Именно военными, не товарами «двойного назначения». Об этом свидетельствует частая повторна детонация складов «Новой пошты» и «Розетки» после попадания в них наших «Гераней» и «Бандеролей». Судя по продолжительным фейерверкам, на складах рвались боеприпасы.

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