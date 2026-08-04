Названа истинная причина тяжелого состояния Аллы Пугачевой: врач прервал молчание

Алла Пугачева проходит гормональную терапию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Запрет врача обернулся для Аллы Пугачевой тяжелыми последствиями. Здоровье Аллы Борисовны пошатнулось из-за приема препаратов, которые ей категорически противопоказаны.

Алла Пугачева четыре месяца провела прикованной к кровати после перелома ноги и шейки бедра. Состояние здоровья 77-летней пенсионерки давно подорвано. Однако в последние годы Примадонне стало еще хуже. А все потому, что она игнорировала врачебные рекомендации.

Как сообщила врач Ирина Баранова, корень проблем звезды кроется в приеме статинов. Эти лекарства снижают холестерин. Вокалистка продолжала пить их вопреки требованиям доктора, что привело к разрушению мышечных волокон.

77-летняя пенсионерка нарушила запрет врача

"Пугачева дает очень интересную информацию в интервью, где говорит, что доктор ей запрещал пить статины, но она продолжала пить. И доктор говорил ей, что идет потеря мышц, они разрушаются. Собственно говоря, вот он и секрет. Это саркопения", - пояснила в блоге кандидат медицинских наук.

Специалист заявила, что мышечный каркас Аллы Борисовны значительно ослаблен. По словам Барановой, пожилые люди часто получают тяжелые травмы не столько из-за самого падения, сколько из-за того, что их мускулатура уже не способна смягчить удар.

Кроме того, медик уверена, что певица "однозначно" получает заместительную гормональную терапию. "Потому что она неплохо выглядит. Понятно, пластика, косметология, но в целом мы говорим", - резюмировала эксперт.