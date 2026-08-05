Объехал пробку по обочине – заплати 5000 рублей: В России предложили увеличить штрафы для «обочечников»

Полностью искоренить «обочечников» сложно, но штраф в 5 тысяч рублей остановит многих. Фото: Mawaddah F/Shutterstock/Fotodom

«ПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД»

«Вы тут в пробке постойте, пыль поглотайте, а я быстро мимо проскочу», - так, наверное, думают люди, выезжающие на обочину, чтобы объехать очередной затор. И их, увы, много. Только в Санкт-Петербурге, по статистике ГАИ, с начала года выписали 124 тысячи штрафов за подобное нарушение. В Москве и Подмосковье в общей сложности – еще 152 тысячи. Наказание, в целом, суровое – 2250 рублей. Но в Национальном автомобильном союзе считают, что оно недостаточное – раз количество нарушителей не становится меньше! Поэтому и предложили поднять штраф в 2,2 раза – до 5 тысяч. Соответствующее письмо направлено премьер-министру Михаилу Мишустину.

- Проблема актуальна круглый год, но в полный рост встает летом, когда обочины не завалены снегом, а на выездных шоссе формируются пробки из «дачников», - рассказывает вице-президент НАС Антон Шапарин. – Увы, многие наши граждане по-прежнему считают, что срезать путь и обойти затор справа от крайней правой полосы – нормальное дело. Между тем, это очень опасно и провоцирует ДТП, порой – даже тяжелые. Ведь эти люди, по сути, затем подрезают нас справа. Не говоря о том, что их «усилиями» пробка растягивается еще больше.

По мнению Шапарина, увеличение штрафа до 5 тысяч рублей должно снизить количество нарушений. Хотя полностью искоренить «обочечников» сложно. Тем более, для обеспеченных и богатых автовладельцев даже такая сумма не станет сдерживающим фактором. Они по умолчанию согласны «оплатить проезд по обочине», чтобы сэкономить свое время. Пусть и не считаясь с интересами прочих водителей.

Проблема "обочечников" актуальна круглый год, но в полный рост встает летом. Фото: MilanMarkovic78/Shutterstock/Fotodom

НЕ НАРУШАЮТ ИЛИ НЕ ЗАМЕЧАЮТ?

- Другая проблема – контроль за соблюдением самих правил, - продолжает Антон Шапарин. – Изучив статистику ГАИ, мы обратили внимание на крайне странное явление – в 32 регионах страны с начала года вообще не выписали ни одного штрафа за движение по обочине! И вряд ли это связано с тем, что там по ним никто не ездит. Где-то, возможно, причина в устаревших камерах, которые не могут фиксировать данное нарушение в автоматическом режиме. Но, например, в Дагестане установили современные комплексы, которые это делать умеют. А штрафов все равно нет! Будто тамошние правоохранители сознательно стараются не замечать «обочечников».

В числе других подобных регионов – Ингушетия, Саратовская, Пензенская и даже Ленинградская области!

- Возможно, увеличение штрафа простимулирует местные власти усилить контроль за соблюдением данного пункта правил. Ведь часть от суммы собранных штрафов идет в местный бюджет. То есть, наказывать «обочечников» станет выгоднее, а значит – к этому повысится интерес. В любом случае, мы надеемся, что к нам прислушаются, нужные меры будут приняты, и бороться с движением по обочинам начнут пристальнее и строже, - резюмирует Антон Шапарин.

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