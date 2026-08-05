Реклама российского бренда с участием Рози Хантингтон-Уайтли обернулась скандалом: хейт, удаление фото и сокращение сотрудников

Фото: ekonika.ru

В конце июля известный российский бренд обуви и аксессуаров представил новую рекламную кампанию, которая удивила всех. Главной звездой съемки стала британская супермодель, 39-летняя Роузи Хантингтон-Уайтли. Роузи многие знают, как «ангела» Victoria’s Secret и супругу актера Джейсона Стейтема. Сперва реклама осеннее-зимней коллекции с Хантингтон-Уайтли, как и предполагалось, имела вау-эффект. А потом бренд и его главная звезда столкнулись с волной хейта. Более того, марке пришлось даже удались фото кампейна из своего аккаунта. Об этом сообщила наблюдательная Ксения Собчак в своем телеграм-канале.

«У Ekonika пропали посты кампании с участием Роузи Хантингтон-Уайтли в запрещенной сети. Бренд уже дал нашей редакции комментарий, в котором говорит, что кадры были удалены из-за территориальных ограничений самой площадки, и сейчас ведутся разбирательства с представителями Meta*. После выхода кампейна началась бесконтрольная травля как самой Роузи со стороны иностранных пользователей, так и бренда, но уже от локальных блогеров, обвинявших его в неуместности сотрудничества. Похожая история была и во время сотрудничества с Эльзой Хоск, но все прошло более тихо», — написала Собчак.

Впрочем, речь идет непосредственно про запрещенную в России соцсеть, где реклама, как известно, табуирована. На официальном сайте и в телеграм-канале бренда фото кампании никто не удалял.

Роузи Хантингтон-Уайтли, которая, как говорят, в 2022 году поддерживала Украину, пыталась скрыть факт сотрудничества с российским брендом, что, конечно, очень наивно в эпоху соцсетей. Хейтеры почти сразу пришли на страницу звезды.

«Деньги не пахнут?», «Огромное разочарование. Следующая остановка — Северная Корея?», «Как ощущается спонсирование российских ракет?», «Сотрудничество с Россией — это низко», — и это еще самые безобидные комментарии в личном блоге модели.

Фото: личный блог Рози Хантингтон-Уайтли

Сама съемка, которая, кстати, получилась сдержанной и элегантной, была проведена в Париже, во дворце XVIII века. Роузи Хантингтон-Уайтли в строгих образах, дополненных обувью и аксессуарами российского бренда, позирует в парадных интерьерах.

«Новость будто из параллельной Вселенной, но как есть», — прокомментировала кампейн автор крупнейшего модного телеграм-канала Мадонна Мур.

Касаемо параллельной реальности, Мур попала в точку. Многие интернет-пользователи возмутились, что в непростые кризисные времена выходит реклама с зарубежной моделью.

«Насколько вообще надо быть оторванным от реальности, чтобы в 2026 году снимать Роузи Хантингтон-Уайтли в парижских дворцах?», «Здесь нет ни идеи, ни мысли, ни сообщения. Что должна считать аудитория? Что есть деньги на Роузи? Мы считали. Что дальше?» — негодовали пользователи интернета.

Впрочем, нашлось немало и тех, кто поддержал марку:

«Это странно, что бренд выбрал Париж, а не Хабаровск! Где это видано? Вот другие модные дома обходят стороной Францию, ведь мода зародилась в Адыгее», «А в чем собственно оторванность? С Олечкой Бузовой, простихоспади, в Воронеже надо было отснять?»

Поговаривают, что ради кампейна с женой Джейсона Стейтема даже сократили сотрудников.

«Возможно, не стоило сокращать сотрудников ради финансирования такого кампейна?… Столько классных идей, ради которых не нужно было бы увольнять людей. Но выбрали совершенно непонятную историю с Роузи на много денег», — написала в Сети пользователь Диана Соболевская.

Фото: ekonika.ru

Впрочем, представители компании никаких комментариев на тему сокращений не давали.

Точная сумма, потраченная на рекламу с британской моделью, не разглашается, так как является коммерческой тайной. Сама коллекция доступна в покупке на сайте и в магазинах бренда. Цены на новые позиции такие же, как и на изделия из других линеек. Туфли можно купить за 20 тысяч, сапоги — за 30 тысяч рублей. Стоимость сумок начинается от 22 900 рублей.

Для разъяснения ценовой политики. Сам бренд относит себя к сегментам — высокий масс-маркет/мидл-ап (middle-up) и премиум. У марки есть отдельная премиальная линейка. Потому цены выше, чем в масс-маркете, но значительно ниже, чем в люксе. За последние несколько лет бренд сменил дизайн и расширил сетку — магазины появились, в том числе в Беларуси и Казахстане.

Известную марку критикуют не только по причине участия в рекламе британской звезды. Многие потребители давно заметили, что бренд копирует зарубежных коллег. Так, в новой кампании с Хантингтон-Уайтли обнаружили сумки, дизайн которых полностью заимствован у американской марки Verified.

Фото: ekonika.ru

В данном случае мнения разделились. Дело в том, что масс-маркет давно и стабильно копирует люкс. Вернее, даже не копирует, а выпускает аналоги под другими брендами, что не запрещено. Можно зайти в Zara и увидеть там все главные «тренды» с показов Недели моды в Париже. А российский Befree совсем недавно выпустил коллекцию в стиле Versace. Однако «Эконика» не относит себя к масс-маркету, а метит в премиум. А раз так, то надо выпускать что-то эксклюзивное, как считают стилисты и эксперты из мира моды.

Фото: Gloria Jeans

В 2024 году у другого российского бренда Gloria Jeans тоже был опыт рекламной кампании с моделью Ириной Шейк. Ирина, хоть и родилась в России, и у нас ее очень любят, но живет она и зарабатывает в основном за рубежом. Да и съемки самой рекламы тоже прошли не в России. Тогда сообщалось, что после кампейна с Шейк марка даже закрыла часть магазинов. Однако позже стало известно, что закрытие было связано с падением выручки.

Добавим, что сейчас в России в целом очень непростое время для брендов. Регулярно можно наблюдать новости о закрытии той или иной марки. Неудивительно, что на фоне тяжелейшей ситуации рекламная кампания с зарубежной супермоделью (выбор которой ввиду ее позиции тоже вызывает вопросы) выглядит, как жесткий хайп и пир во время чумы.

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