Прохор Шаляпин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прохор Шаляпин посетил премьеру сказки Антона Маслова «Последний богатырь. Колобок» (в прокате с 6 августа) в столичном кинотеатре «Каро Октябрь». На дорожке 42-летний Прохор появился в стильной клетчатой рубашке, свободных брюках и трендовых мюлях. Гости много рассуждали на тему любимых сказок. А мы поинтересовались у Шаляпина — каким сказочным героем он бы хотел быть.

«Вообще, хотелось бы быть Емелей. На печи лежать. Друзья, куда спешить? Судьба тебя и на печи найдет, как говорили в старину. Твое будет твоим. Если ты сейчас не замужем или не нашел девушку, то спешить никуда не надо, потому что мы находимся в бесконечности», — поделился с KP.RU Прохор Шаляпин.

Впрочем, Шаляпин после обрушившейся на него популярности в соцсетях на печи давно не лежит. Прохор много снимается в рекламе, ведет крупные мероприятия и как следствие — хорошо зарабатывает. В беседе с KP.RU коротко обмолвился о последнем приобретении.

«Да, купил дачу. Слава богу молитвами это произошло. Теперь не стыдно пригласить в гости. А в Пушкинском районе «8 соток» сейчас продаю», — рассказал KP.RU Шаляпин.

Прохор Шаляпин Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Про участок площадью в 8 соток неоднократно писали в СМИ. Мол, территория, где находился дом Прохора, заросла травой, так как он за землей никто не ухаживал. Соседи периодически пугали звезду штрафами. В итоге Шаляпин решил все же продать участок.

Добавим, что настоящая популярность пришла к Прохор пару лет назад после роликов, в которых он рассуждал о красивой жизни, отдыхе и нежелании работать. В одночасье видео стали набирать бешеные просмотры в соцсетях…

Ранее у артиста была своя жилплощадь в Москве в районе Автозаводской. А недавно он приобрёл еще одну квартиру в центре Москве. Четырехкомнатные апартаменты стоимостью более 100 млн рублей находятся неподалеку от Тверского бульвара. Недавно Шаляпин также купил небольшую квартиру для мамы. Теперь шоумен ждет, когда родственница переедет в столицу из Волгограда.

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