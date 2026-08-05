Владимир Путин провел совещание с военачальниками. Фото: REUTERS.

«У нас продолжается совершенствование структуры Министерства обороны в связи с потребностями и опытом специальной военной операции», — начал совещание с военачальниками Владимир Путин.

За столом - боевые генералы, которые уже зарекомендовали себя как эффективные полководцы. И предупреждая кривотолки об их новых назначениях президент подчеркнул, что работа в тылу «в современных условиях это тоже боевая, вполне боевая работа».

Ключевые должности в штабах займут боевые генералы, только что вернувшиеся с фронта. Фото: REUTERS.

Замминистра по вооружению

Генерал-полковник Александр Санчик, ещё недавно командовавший группировкой «Юг», затем возглавивший службу тыла, теперь будет держать в одних руках всё, что касается вооружения — функции заказывающих и довольствующих органов. Раньше это было размазано по этажам. Теперь одна фамилия и один спрос.

Замминистра по тылу

Все службы тыла тоже сводятся в один кулак. Возглавит их генерал-полковник Валерий Солодчук, к которому Владимир Путин обратился особенно тепло: «Мы с вами очень давно и хорошо знакомы». Еще бы. Ведь бывший командующий 36 армией был на острие во время наступления на Киев. Затем отражал контрннаступ противника под Кременной. Во главе группировки войск «Курск» освобождал нашу территорию от сил вторжения. А до недавнего времени руководил действиями группировки войск «Центр». Выпускник легендарного Рязанского десантного училища.

«Никто другой, кроме командующих, таких же командующих округами и группировками, как вы, не знает лучше, что нужно войскам, нашим бойцам и командирам сегодня», - объяснил президент с виду нелогичное решение.

Службы тыла возглавит генерал-полковник Валерий Солодчук. Фото: REUTERS.

«Центральный» командующий

На место Солодчука командовать группировкой «Центр» с Запорожья переезжает теперь уже экс-«машинист» «Дальневосточного экспресса» Андрей Иванаев. Танкист, выпуск Челябинского училища, командовал 20-й армией, с конца 2024-го — Восточным округом. Темпы продвижения его подразделений в Запорожской и Днепропетровской областях Верховный отметил особо. Иванаев знает обстановку не только в своей полосе, но и в соседней, потому что два командующих работали вплотную.

Хозяин «Востока»

Кресло командующего «Дальневосточным экспрессом» логично переходит бывшему начальнику штаба группировки - Петру Болгареву. Он знает каждого комбата по позывному и не будет две недели въезжать в обстановку.

Командир беспилотия

Войска беспилотных систем — возглавит генерал-полковник Денис Лямин. До вчерашнего дня — начальник штаба группировки «Центр». Уроженец Слуцка, танковое училище, академия Генштаба с золотой медалью. Про начальника ВБС полтора года ходили самые причудливые разговоры, фамилии всплывали одна другой удивительнее. Теперь фамилию назвал Верховный. Вслух.

Войска беспилотных систем возглавит генерал-полковник Денис Лямин. Фото: REUTERS.

В ЧЕМ СМЫСЛ ПЕРЕСТАНОВОК В МИНОБОРОНЫ: ПОБЕДУ КУЮТ БОЕВЫЕ ОФИЦЕРЫ

В этом, пожалуй, и есть суть трансформации оборонного ведомства, о которой говорит президент. Ключевые должности в тыловых штабах занимают не паркетные чиновники в погонах, которые привыкли жить по инструкции, а боевые генералы, только что вернувшиеся с фронта.

Те самые люди, которые досконально знают все слабые места на ЛБС и все проблемы ближнего тыла. И отлично понимаю потребности наших группировок на том или ином участке фронта. Каждый из них наверняка иной раз хорошим русским матерком костерил тыловиков, когда какие-то поставки запаздывали. Теперь же главная опора фронта находится в руках, пропахших пороховой гарью.

Президент сознательно усиливает тыл опытными военачальниками, ставя на их место тех, кто и сам уже зарекомендовал себя.

Свежая кровь, которой так не хватало в нашем молодеющем военном организме.

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Путин объявил о важных назначениях в Минобороны Владимир Путин собрал руководство Министерства обороны России и объявил о кадровых перестановках. Все службы тыла Минобороны возглавит Валерий Солодчук, группировкой «Центр» будет командовать Андрей Иванаев, и.о. начальника группировкой «Восток» назначается Пётр Болгарёв, а Денис Лямин возглавит Войска беспилотных систем

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