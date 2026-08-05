Зеленский уже в истерике Фото: REUTERS.

Впервые ВСУ признали, что украинские ПВО за ночь не смогли сбить ни одну из ракет, которые атаковали военные объекты на Украине. А Зеленский уже в истерике требует от запада представить ему противоракеты. Причем, правительственный кризис у него не завершился. Что происходит в незалежной? Когда Зеленского ждет крах и когда закончится СВО на Украине?

Об этом на Радио «Комсомольская правда» говорили с историком, политологом, независимым аналитиком Сергеем Станкевичем.

КТО КАК ПОМОГАЛ УКРАИНЕ

— Вы пишите: «Цифры говорят за себя — в чем различаются объемы помощи США в адрес Украины при Байдене и при Трампе?»

— Байден помогал по двум каналам. Он опустошал склады Пентагона, используя президентские полномочия. В США можно напрямую из складов Пентагона вынимать и гнать, например, на Украину в неопределенных количествах, что Байден и делал.

— На какие суммы опустошил?

— Свыше 40 миллиардов долларов точно. И параллельно — новые вооружения заказывал по второй линии. Помогал на полтора миллиарда в среднем в месяц.

— А когда пришел Трамп?

— Он все поменял. Опустошение складов закончилось. Осталась небольшая денежная помощь, причем та, которая еще при Байдене была утверждена Конгрессом. А Трамп перешел к торговле за деньги Европы. Европа подхватила это знамя. Из-за чего в ближайшее время должны пострадать несколько европейских правительств.

Сергей Станкевич Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

КАК СИТУАЦИЯ В ЕВРОПЕ СКАЖЕТСЯ НА УКРАИНЕ

— Как пострадать?

— Европа сейчас тащит на себе бремя сохранения корпорации войны Зеленского у власти. И это ложится на существующие правительства. Изменить ситуацию может только одно — значительное обновление политических элит в ключевых странах Европы.

— Где конкретно?

— Во Франции. Там правые побеждают на выборах в апреле — на президентских, а затем в Национальное собрание. Практически неизбежны досрочные выборы в Германии. В сентябре пройдут выборы в трех землях — Саксония, Мекленбург и Берлин. И везде «Альтернатива для Германии» добьется существенных успехов. После этого будут снимать канцлера Мерца.

— Как в Британии, без досрочных выборов?

— Вероятно, что этот номер пройдет. Германия выходит на досрочные выборы — и там будет основательная партийно-политическая перегруппировка, которая сработает против продолжения помощи Украине.

— Где еще?

— Намечены досрочные выборы весной в Италии. Италия помогает в деньгах Украине меньше всех. Но Мелони, нынешний премьер — исключение из всего правого сообщества партий в Европе. Она неизменно поддерживает помощь Украине.

— Ее за это резко критикуют?

— Да, и ее правительство может на досрочных выборах в следующем году не возобновиться. И справа, и слева критики правительства Мелони говорят «стоп помощи Украине!». Вот это обновление политических элит в ключевых странах Европы может поменять ситуацию.

Трамп перешел к торговле за деньги Европы Фото: REUTERS.

КОГДА УКРАИНУ ЖДЕТ КРАХ

— Но деньги, которые Украине дали уже сейчас — их хватит года на два?

— На два года их точно не хватит.

— Какой ваш прогноз?

— Дело идет к финалу. И этот финал будет произведен двумя зимами. Первая зима будет переломной. А вторая финализирует ситуацию. Может, даже вторая не потребуется. Но будем рассчитывать по худшему варианту — две зимы должны закончить с корпорацией войны Зеленского.

— То есть, к 2028 году?

— Это по худшему варианту. Не исключаю, что может хватить и одной зимы. Зеленский сам пробудил эту бурю. Затеяв сначала войну на море, начав систематические удары по кораблям и получив морскую блокаду Одессы, которая отключила всю морскую торговлю Украины. Он сам затеял систематические удары по нефтянке и энергетике — и получил ответ, забыв, что Киев снабжают всего две ТЭЦ. И они не ничем не защищены.

КОГДА МОЖЕТ ЗАКОНЧИТСЯ СВО НА УКРАИНЕ

— А если мы раньше справимся — это раньше все закончится? Мы сами выйдем на мирный трек — или Украина поднимет белый флаг?

— Сейчас тип войны другой — это не война за территории. Хотя территориальный вопрос присутствует, и он важен. Но это состязание на системную устойчивость. Россия показала несокрушимую системную устойчивость. Ее не расшатать в этом смысле.

— А Украина?

— Она системной устойчивости не показала. Она на грани разлома. Появился признак системного обрушения, которого до сих пор не было — внутриэлитный раскол. Появилась прямая альтернатива, сохраняющаяся внутри системная альтернатива в виде этого «федоровского движения».

— Это ничем не лучше?

— Нет, с точки зрения России — смена Зеленского на Федорова ничем не лучше. Но внутриэлитный раскол — это важный предвестник системного обрушения.

ВОЙНА ГОРОДОВ

— И как произойдет выход на мир?

— Первая же зима станет пиком инфраструктурной, энергетической войны, и войны городов. Каждая крупная постсоветская агломерация очень централизована. Она зависит от двух, трех, четырех объектов, обеспечивающих жизнедеятельность города. Эта война городов ранее отсутствовала, но теперь Зеленский сам ее спровоцировал. И она неизбежно поменяет отношение к нему самому.

— Не сейчас?

— Сейчас у него еще есть некий баланс внутренней поддержки — в инерции конфликта его продолжает поддерживать. Но он станет внутренним изгоем на исходе первой же зимы.

С точки зрения России — смена Зеленского на Федорова ничем не лучше Фото: REUTERS.

ПЕРВЫЙ ШАГ К ОКОНЧАНИЮ КОНФЛИКТА

— И что станет первым шагом?

— Это отстранение от власти Зеленского и его корпорации войны. Это внутренний бунт. К нему все созрело. Может быть, сначала будет двоевластие — очень важный кризисный надлом. Например, возврат Федорова в Минобороны будет означать двоевластие. Тандем — Федоров в Минобороны, а Драпатый в качестве главкома ВСУ — это фактически альтернативный Зеленскому центр власти. Они его дожмут. Нет никаких иллюзий, что это чем-то лучше. Но это дает возможность сказать следующее: все, что было плохого, это у предшественников. Это предшественник не в состоянии был вести переговоры о финале войны. Ну, а мы поведем переговоры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нужен ли Киеву мир: что значат новые призывы Зеленского к переговорам

Киеву придется принять условия России: почему осенью Украину заставят начать переговоры

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СВО может закончиться в октябре 2026 года