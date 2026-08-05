Анастасия Волочкова шокировала признанием о дочери Ариадне: совершила глупость и прервала династию

Анастасия Волочкова так и не просила Ариадну Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Анастасия Волочкова вот уже год не может простить единственную дочь Ариадну. После свадьбы с Никитой Григоряном звездная наследница отказалась от фамилии материи.

Анастасия Волочкова упрекнула дочь Ариадну за смену фамилии после замужества. 50-летняя артистка считает, что девушке нужно было оставаться Волочковой.

"Она имеет глупость, на мой взгляд, полнейшую. После свадьбы своей, которую я же ей в Петербурге подарила, взяла фамилию своего мужа. Она теперь Ариадна Григорян. Мне очень жаль, потому что я хотела, чтобы эта династия продолжалась", - цитирует сайт 5-tv.ru заслуженную артистку России.

Балерина оплатила свадьбу дочери Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Стоит отметить, что у Анастасии непростые отношения с дочерью. Ариадна сначала жила с ней, а в подростковом возрасте переехала к отцу Игорю Вдовину и его нынешней жене Елене Николаевой. В гости к матери Ариадна приезжала редко.

В 2025 году девушка вышла замуж за Никиту Григоряна и переехала в Петербург.