Анастасия Волочкова шокировала признанием о дочери Ариадне: совершила глупость и прервала династию

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Анастасия Волочкова вот уже год не может простить единственную дочь Ариадну. После свадьбы с Никитой Григоряном звездная наследница отказалась от фамилии материи.
Анастасия Волочкова упрекнула дочь Ариадну за смену фамилии после замужества. 50-летняя артистка считает, что девушке нужно было оставаться Волочковой.
"Она имеет глупость, на мой взгляд, полнейшую. После свадьбы своей, которую я же ей в Петербурге подарила, взяла фамилию своего мужа. Она теперь Ариадна Григорян. Мне очень жаль, потому что я хотела, чтобы эта династия продолжалась", - цитирует сайт 5-tv.ru заслуженную артистку России.
Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.
Стоит отметить, что у Анастасии непростые отношения с дочерью. Ариадна сначала жила с ней, а в подростковом возрасте переехала к отцу Игорю Вдовину и его нынешней жене Елене Николаевой. В гости к матери Ариадна приезжала редко.
В 2025 году девушка вышла замуж за Никиту Григоряна и переехала в Петербург.