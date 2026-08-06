Теодор, Шарлиз, Анагха: Почему звезды называют детей необычными именами

Режиссер Валерия Гай-Германика с дочерью Октавией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Часто звезды называют детей популярными именами. Но некоторые артисты умеют удивить. Певица Сати Казанова сообщила имя своей дочери — Анагха. Казанова изучает индийскую культуру, поэтому с мужем фотографом из Италии Стефано Тиоццо они выбрали такое необычное имя: «Имя Анагха переводится с санскрита как «невинная», чистая, совершенная, любящая, сострадательная, непогрешимая. Также это одно из имен богини Махалакшми — дочь явно сорвала джекпот с этим именем. В ведийской традиции выбор имени никогда не бывает случайным. Оно становится отражением устремлений личности и глубоких качеств души».

Певица Сати Казанова сообщила имя своей дочери — Анагха. Фото: социальные сети.

Сайт KP.RU составил список необычных имен, которые дети давали своим детям.

Август — режиссер Валерия Гай Германика назвала сына как первого римского императора Октавиана Августа. Просто потому что имя понравилось, а мальчик рожден в октябре. Сестры мальчика названы так же именами с римской акцентом — Октавия и Северина.

Ваган — сын народного артиста Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой назван в честь деда по отцовской линии. Дочь супруги назвали Матильдой — как балерину Матильды Кшесинской, потому что ее жизненный путь вдохновляет Таню.

Детей Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой зовут Ваган и Матильда Фото: социальные сети.

Каталина — дочь фигуристов Юлии Липницкой и Владислава Тарасенко. Мама девочки сообщила, что просто искала красивое имя — и нашла вот такое.

Лия — дочь актрисы Елизаветы Арзамасовой и продюсера, фигуриста Ильи Авербуха. Говорят, что впервые это имя появилось в древнееврейском языке. Супругам нравится, что в нем соединились буквы их имен.

Луна — дочь блогера Натальи Фриске (сестры певицы Жанны Фриске). Дочь певицы Светланы Светиковой, у которой сыновей зовут Милан и Кристиан. Светикова объяснила: «Луна — с ударением «у». Называю дочь еще Лу, Лулу. И кстати, она Светикова. Мой свет Луны теперь со мной...». Блогер Наталья Фриске говорит, что перебирая имена, увидела красивое и созвучное с фамилией. У имени Луна римское происхождение, древние римляне упоминают богиню Луну (латинская Lunа), покровительницу спутника Земли, но в древних календарях она не указана.

Теодор — сын актрисы Марины Федункив и топ-менеджера Стефано Маджи. Мальчика назвали в честь прадеда Теодора Гавриловича Федункив.

Тереза — дочь актеров Павла Трубинера и Юлии Мельниковой. Актриса говорит, что ей просто очень понравилось имя при подборе.

Шарлиз — младшая дочь актрисы Елизаветы Моряк и режиссера, продюсера Сарика Андреасяна. Выбор имени Моряк объяснила так: «Первая дочь у нас Элизабет — в честь Элизабет Тейлор. И Шарлиз — имя Шарлиз Терон тоже имело значение. Нам с Сариком нравится энергетика имени, и мы играли с буквами, если поменять «Ш» на «С», получается «Сар» и «Лиз». То есть соединение наших имен. Мы читали значение имени, сравнивали характеристики». Скоро у пары родится сын — его имя доверено выбрать Сарику.

Шарлиз — младшая дочь актрисы Елизаветы Моряк и режиссера, продюсера Сарика Андреасяна. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Эван, Энджел — сын музыканта и предпринимателя Сергея Жукова и Регины Бурд. Родители говорят, что называют детей по подсказкам из жизни. К примеру, когда ожидали сына, то были в Иерусалиме: «Священник всем мажет маслицем лоб, берет руку Регины, выливает весь пузырек, закрывает и говорит — а это вашему ангелу...» Так было выбрано имя Энджел.

Эльза и Эстель — дочери автора и исполнителя Александра Степанова (рэпер ST) и телеведущей Ассоль. Родители соединяли части своих имен и так придумывали имя дочкам.

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