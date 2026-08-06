Mercedes намерен изготовить более 7 тысяч грузовиков для французов Фото: EAST NEWS.

У Европы что ни день, то кошмарные проблемы: армия мигрантов штурмует испанскую Сеуту, пожарами полыхает юг Франции. Но в Евросоюзе озабочены другим: чем еще помочь киевскому режиму, а самое главное - превратить ЕС в военно-политический блок для противостояния с Россией.

И для того, и для другого нужно больше оружия. Но загвоздка в том, что у оборонных компаний не хватает мощностей, и приходится обращаться к гражданским производителям. Да они и сами активно предлагают свои услуги. Европейские автомобильные концерны, безнадежно проиграв конкурентную борьбу китайцам, один за другим встают в очередь за военными заказами. Mercedes намерен изготовить более 7 тысяч грузовиков Zetros для французов, Daimler Trucks – грузовики Arocs, армейские внедорожники G-Class, многофункциональные вездеходы Unimog и фургоны Sprinter. Не менее грандиозные планы у Volkswagen: тут и выпуск военных автомобилей, и передача одного из заводов более эффективному собственнику (небезызвестному Rheinmetall AG), и переговоры с Rafael по возможному выпуску комплектующих для израильского «Железного купола».

Париж не отстает от Берлина, но сосредотачивается на беспилотниках. Фирма Delair вместе с немецкой компанией Schaeffler готовится запустить производственную линию, где будут производиться до 100 БПЛА в день. Valeo и Forvia, специализирующиеся на выпуске автозапчастей, отныне станут конструировать отдельные комплектующие и сами беспилотники. Ну и наконец Renault и оборонная компания Thales через несколько лет запустят производство дронов-перехватчиков.

Часть этой продукции пойдет прямиком на Украину. Недаром на недавней встрече «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон предоставил Киеву новый пакет военной помощи, в котором значатся и «непрофильные» изделия французского автопрома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Провальный спектакль для Зеленского: хотел ракеты — получил красивые слова

Уставшие головы: Искусственный интеллект будет писать законы для Джорджи Мелони

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СВО может закончиться в октябре 2026 года