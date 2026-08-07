Леонид во время допроса. Фото: ГСУ СК России по Москве

Тем утром старика видел сосед. Мужчина спускался по лестнице к машине, чтобы ехать на работу, а тот стоял, облокотившись на перила. На голове – налобный фонарик, под распахнувшимся плащом – тактическая разгрузка, как у солдат-штурмовиков, а на шее… автомат Калашникова. Седовласый с обалдевшим соседом поздоровался и хмуро сказал:

- Никого не вызывай. Я сам вызову.

Выйдя из подъезда, мужчина сел в машину и сразу позвонил в полицию. Объяснил, что в многоэтажке на окраине Зеленограда стоит вооруженный человек. Затем набрал жену, чтоб заперлась в квартире.

Но основные события в этот момент происходили именно на этаже. Человек с автоматом включил висящий на голове фонарь, прошел к электрощитку и отключил от питания одну из квартир. Дверной глазок закрыл пальцем.

- Опять щиток, - послышалось из квартиры. – Я проверю.

Когда дверь распахнулась, пенсионер рванул ручку на себя и щелкнул затвором автомата, приготовившись к стрельбе…

92-летнего Леонида России (о загадочной фамилии чуть позже) задержали спустя несколько часов в его лесном доме под Клином. А на днях ему вынесли приговор. По версии следствия, в то злосчастное утро 24 марта 2025-го он приехал к многоэтажке в Зеленограде, чтобы убить бывшую тещу. Потому что был уверен, что она чудовище в теле человека...

ДОМ В ЛЕСУ

О прежней жизни Леонида Викторовича России известно немного. Когда-то уроженец Ставрополя получил высшее экономическое образование. Но потом что-то пошло не так. В 1990-е он вдруг почувствовал в себе великую силу и начал практиковать «лечение энергиями». У «мага» появились клиенты, которые были уверены, что он действительно всемогущ. Это приносило хорошие деньги.

Поселился Леонид в лесу, в небольшом домике, отрезанном от всех благ цивилизации. Свет, например, сюда шел не по проводам, а добывался с помощью бензинового генератора. Да и техникой не брезговал – у него был и телефон, и ноутбук с интернетом, и прочие устройства.

Для пущей загадочности Леонид сообщал некоторым «по секрету», что является отставным «генералом ФСБ»:

- Все данные по мне засекречены. Поэтому лучше не спрашивайте…

Интересно, что когда-то давно он сменил фамилию на России. Чтобы при случае можно было на совершенно законных основаниях представляться: Император России Леонид. Да, настолько был уверен в своей исключительности. А еще - не признавал существование государства после падения СССР и больше тридцати лет жил с просроченным паспортом.

Леонид перед покушением. Фото: ГСУ СК России по Москве

ПОДМОСКОВНЫЙ «ГРАФ КАЛИОСТРО»

Будущей жене и ее родителям «чудотворца» Леонида сосватала одна из клиенток. Это было еще в 2009 году. Женщина приехала в гости к знакомой семье в город Касимов Рязанской области (около 300 км от Москвы) и начала рассказывать про целителя из Подмосковья, который творит невероятные вещи.

- Эта женщина предложила семейной паре познакомить их несовершеннолетнюю дочь с Леонидом России – якобы тот может научить ее лечить людей, - рассказали KP.RU в пресс-службе ГСУ СК России по Москве. – Кроме того, она сказала, что этот человек является отставным сотрудником спецслужб (что, конечно, было не так. – Авт.) и что рядом с ним у их дочери будет много перспектив.

Важный нюанс: Валерии (имя изменено) на тот момент было всего 16 лет. Однако отец посадил дочь с женой в машину и повез в подмосковный Клин. «Чародей» сходу заявил, едва глянув на девушку, что у нее «огромный энергетический потенциал, но ее энергию кто-то забирает». А когда ему сообщили, что у девочки в школе сложности с иностранными языками, сказал, что решит эту проблему за 9 сеансов – будет погружать Валерию в транс и вкладывать ей в голову полезные знания. Как ни странно, родители ему поверили. С тех пор несовершеннолетняя стала ездить к нему на «сеансы».

Леонид России потом объяснял на допросах, якобы не мог погружать юную пациентку в транс, если рядом нет родителей. Но мать с отцом приезжали только на самый первый сеанс. А потом Валерия стала ездить сама и настойчиво просила, чтобы он ввел ее в транс.

- В конце концов я предложил ей стать моей женщиной, чтобы я мог продолжать с ней работать, - заявил «целитель».

Словом, поступил, как граф Калиостро из «Формулы любви». Помните? Тот, чтобы лечить на расстоянии пожилого отца, забрал с собой его юную дочь – для «поддержания астральной связи».

ПРИЕЗЖАЛ НА РАЗВЕДКУ

Родителям Валерии Леонид не понравился, но удержать дочь они уже не могли. Хотя, говорят, долгое время были уверены, что девушка просто ездит на сеансы. И вдруг через два года она призналась, что беременна от целителя.

Первенец родился в 2012 году. После этого Валерия окончательно перебралась в Подмосковье. Хотя ее родители от этого союза были в шоке – дочери всего 19, а жених-то на пятьдесят с лишним лет старше…

Интересно, что по большому счету, вместе, одним домом, «молодые» никогда не жили. По словам России, он купил любимой «Лексус», загородный дом и квартиру в Зеленограде. (Вероятно, на деньги, которые платили «чародею» клиенты. – Авт.). Там Валерия жила сначала с их старшим ребенком, а потом и младшенькими – дочь и сын появились на свет в 2019 и 2021 годах. Сам Леонид посещал семью лишь наездами, привозя деньги и продукты.

При этом с родителями Валерия на долгие годы связь прервала – Леонид настоял.

Но в 2024 году в отношениях супругов произошел разлад. Валерия рассказала, что после перенесенного инсульта Леонид стал агрессивным. По версии же самого «императора», жена резко изменила к нему отношение, потому что снова начала общаться с матерью – та даже приезжала к ней в Зеленоград и подолгу гостила.

Именно теща в итоге стала для Леонида России главным раздражителем, именно ее он считал источником всех своих бед. Следствие установило, что вынашивая план убийства тещи, пожилой мужчина несколько раз приезжал к дому в Зеленограде на разведку. Подмечал, кто в какое время уходит из квартиры. Спрашивал у знакомого, где можно купить глушитель на автомат…

«СКОРПИОН» И «ЕГИПТЯНКА»

В День Икс Леонид заранее попросил приятеля заехать к нему в лес на машине и отвезти в Зеленоград – якобы на разговор с бывшей. На месте они были в 6:41 утра. России зашел в подъезд, попросив подождать его.

Дальше вы знаете – чтобы выманить людей из квартиры, «чародей» отключил свет на щитке.

- Когда дверь распахнулась, мужчина увидел перед собой не тещу, а жену. Потом из-за ее спины показался и тесть, - уточняют в столичном СК. – Фигурант решил застрелить вместо тещи ее супруга. По показаниям свидетелей, он нажал на спусковой крючок автомата, но тот не выстрелил, потому что произошла осечка. Воспользовавшись замешательством, тесть резко вытолкнул Леонида России в подъезд и запер дверь. Поняв, что его задумка провалилась, России решил уйти…

Самое страшное, что в квартире в этот момент находились и дети. И вооруженный автоматом человек не мог, конечно, об этом не знать.

Из Зеленограда России уехал на машине того же приятеля. По дороге просил остановиться – выбросил в мусорку автомат. Его потом нашли оперативники. А в лесном доме – еще несколько единиц огнестрельного оружия, включая второй укороченный АК-74 и чешский пистолет-пулемет «Скорпион». «Волшебник» заявил, что все это ему оставил некий приятель, а он взял – мол, живу в лесу один, мало ли, что может случиться.

Пожалуй, не меньше поразило и найденное в ноутбуке у Леонида послание, адресованное жене: «я фиксирую на тебе свое зодикальное проклятие», «вы заставили рычать моего черного сфинкса, седьмой аркан…» Валерию он обвинял в том, что та его всегда обманывала: пришла в его дом 16-летней, притворялась, что входит в транс, а на самом деле с самого начала хотела только одного – получить его деньги…

На допросе же Леонид заявил, что предлагал жене после развода поделить имущество, купленное на его деньги. А при чем тут теща? Зачем он хотел ее убить? С этим оказалось сложней. России на голубом глазу заявил следователям, что мать Валерии «состоит в банде «белые колготки» и убивает в Зеленограде людей». По словам мужчины, теща действует с помощью некоей бактерии под названием «египтянка», которую подсаживает людям в мозг. Мол, чтобы не допустить продолжения убийств, он взял автомат…

Разумеется, во время следствия 92-летнего Леонида России отправляли на психолого-психиатрическую экспертизу. Беседовавшие с «магом» специалисты выявили у мужчины смешанное расстройство личности. Но при этом отметили, что в принудительном лечении он не нуждается.

В конце июля Зеленоградский суд вынес приговор: Леонид России приговорен к 11 годам лишения свободы.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

«Преклонный возраст – это не смягчающее обстоятельство»

Адвокат, подполковник полиции в отставке Станислав Рыбчинский:

- Это действительно очень редкий случай, когда подсудимому в таком возрасте дают настолько большой срок. Но впереди еще апелляция и две кассации, поэтому, полагаю, срок наказания может значительно уменьшиться. Нужно отметить, что Уголовный кодекс не предусматривает сам по себе преклонный возраст в качестве смягчающего обстоятельства, нет таких прописанных норм. Однако суд самостоятельно может учесть возраст как смягчающее обстоятельство. Закон это позволяет.

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