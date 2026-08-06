Зеленский и опостылевший ему хуже горько редьки экс-министр обороны Михаил Федоров Фото: REUTERS.

На Украине опубликовали очередную предвыборную социологию. И снова, уже в который раз, на этот раз по итогам исследования СОЦИС нынешний «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский проигрывает вчистую всем своим основным конкурентам. При условии, что он выходит с кем-то из оппонентов во второй тур.

Итак, известная и уже традиционная пара кандидатов на пост президента Украины – «просрочка» и экс-главком ВСУ, нынешний посол Украины в Лондоне генерал в отставке и герой Украины (награжденный так за своевременный уход в отставку) Валерий Залужный. И «просрочка» Зеленский в этом противоборстве с Залужным получает 33,8% голосов избирателей. А 66,2% уходят, правильно, Залужному.

Валерий Залужный Фото: REUTERS.

Вторая пара кандидатов – все тот же «просроченный» и экс-глава военной разведки ГУР Минобороны Украины, нынешний глава Офиса президента, признанный в России террористом Кирилл Буданов*. И террорист снова побеждает в избирательной дуэли с Зеленским. Он получает 60,3% голосов, а Зеленскому остается довольствоваться 39,7%.

И, наконец, третья «сладкая» парочка – «просрочка» и опостылевший ему хуже горько редьки экс-министр обороны Михаил Федоров. И в этом противостоянии Зеленскому, получается, ловить тоже нечего. Причем, Федоров получает голосов даже больше, чем Буданов* - экс-министр получает 63,8%, а «просроченный» только 36,2% голосов.

По всей видимости, результаты опроса отвечают в какой-то степени украинской политической реальности. Зеленскому действительно ловить на выборах нечего, а самих итогов выборов ему на Украине лучше не дожидаться, постаравшись скрыться где-то в таком месте, где его не найдут, в первую очередь, сами украинцы.

Но вот такие подробности до супермельчайших нюансов, вплоть до десятых долей процента, наталкивает как раз на мысль, что результаты опроса немного подчищены, а сделано это как раз для убедительности. При статистической погрешности в 3-4% такие результаты просто не могут получиться.

А зачем тогда это сделано? Как один их вариантов ответа на сей вопрос – расчет делается именно на личность самого Зеленского, его психопатичность и неумение контролировать себя, истеричность и злопамятность. Увидев результаты этого соцопроса, равно как и предыдущих, Зеленский, как нетрудно предположить, дополнительно убедится в том, что ему надо продолжать боевые действия до последнего, что никакого мира быть не должно и не может.

Впрочем, судя по всему, с итогами опроса, хоть он и достаточно честно отражает реальность, все же переборщили – с такими показателями Зеленскому выйти даже во второй тур будет очень проблематично.

* - внесен в списки террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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