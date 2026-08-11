Мальдивы Волочковой оказались под угрозой срыва: балерину не пустили в самолет

Анастасия Волочкова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Известно, что знаменитая балерина несколько раз в год летает на Мальдивы, которые ласково называет своей дачей. Сегодня ночью 50-летняя Анастасия Волочкова должна была в очередной раз отправиться на райские острова, но что-то пошло не так. Звезду не пустили на борт боинга одной известной авиакомпании, чьими услугами артистка пользуется много лет.

«Мы пришли за 30 минут до посадки, а нам сказали, что она закончилась минуту назад! Вы что делаете?! Вы не объявляли посадку», — обратилась Анастасия к авиакомпании в соцсетях.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Затем Волочкова рассказала, что, кроме нее, на борт также не пустили семью из Таджикистана с тремя детьми.

«Я все равно буду на Мальдивах. Я заслужила отдых. Что вы делаете? Позор! Я всех всегда зову бесплатно на свои концерты… Приносите мне публичные извинения и завтра же меняйте билеты! И семье из Таджикистана тоже», — заявила балерина.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Кроме того, Анастасия не сразу смогла найти свой чемодан, который, видимо, все же успели загрузить в самолет. А когда звезде вернули багаж, то он оказался помятым. Все это время рядом с Волочковой находился ее директор Максим Николаев.

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