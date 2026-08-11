Инстасамка после череды неудач навсегда уехала из России: рэп-исполнительница отправилась покорять мир

Инстасамка (Дарья Зотеева) Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Инстасамка объявила о новом этапе в карьере. Дарья Зотеева рассказала, что переводит свои песни на английский язык и собирается сосредоточиться на зарубежной аудитории. По словам артистки, российский рынок для нее стал пройденным этапом, а теперь она хочет попробовать свои силы за пределами страны.

О своем решении певица рассказала в соцсетях. Она объяснила, что переводит не только хит «За деньги да», но и всю свою музыку, поскольку планирует полностью перейти на английский язык.

Инстасамка призналась, что хотела этим заняться еще в 2022 году, когда вместе с мужем перебралась в Дубай.

«Но потом случился хит «За деньги да». И конечно, как вы понимаете, мы поехали забирать свой лут, потому что предложений было очень много. Конечно, это же наш самый большой хит. Естественно, мы поехали хайпить в Москву», — заявила Зотеева.

По словам Дарьи, она считает, что в России уже достигла максимума: у нее были хиты, большие контракты, выступления, собственный бренд и сотрудничество с крупными компаниями.

Певица подчеркнула, что не собирается возвращаться в Россию. Свой следующий этап она связала с мировой карьерой и музыкой на английском языке. «Я не вернусь. Я не вернусь по многим причинам, но основная из них — мне просто стало тесно в нашей индустрии», — сказала Дарья.

Инстасамка добавила, что ее команда продолжит работать в Москве, а сама она хочет развивать новые проекты за рубежом. Среди планов артистка назвала создание реалити-шоу и подкастов.

При этом это уже не первый раз, когда Инстасамка заявляет об окончательном переезде из России. В 2022 году она действительно жила в Дубае вместе с мужем.

В недавнем интервью Ксении Собчак Дарья рассказывала, что решение об отъезде далось ей непросто. По словам певицы, она переживала из-за происходящего вокруг и боялась последствий, хотя позже именно в этот период у нее начался новый виток популярности. «Мне было очень страшно, и нам было очень страшно», — говорила Инстасамка.

В Дубае они с мужем сначала жили значительно скромнее, чем в России, а после выхода хитов «За деньги да» и «Поп стар» смогли по-новому выстроить свою жизнь. Позже Инстасамка неожиданно вернулась в Россию. Тогда Дарья заявила о смене образа: отказалась от прежнего эпатажного имиджа и говорила о желании двигаться в сторону более взрослого и семейного творчества.

«Скажу честно, как я реально думаю. Иноагенты воспитали детей, эти дети начали делать опасные действия и потом за это нести ответственность. И я испугалась просто. Я очень сильно испугалась, потому что я понимаю, у них-то есть кураторы, они-то реально получили по заслугам, потому что у них нашли какие-то вот эти ниточки. Меня проверяли полтора года, у меня ничего не нашли, но я каждый день вот так вот просто просыпалась, потому что я боялась, что меня осудят за то, что я не делала», — говорила Инстасамка.

Теперь певица снова решила сделать ставку на зарубежную аудиторию. Правда, в последние годы в России громких хитов у Инстасамки не было, а совместные треки с Ольгой Бузовой и Сергеем Шнуровым не стали большим прорывом, как она мечтала. Поэтому ее довод о том, что в отечественной индустрии ей стало тесно, звучит очень странно. Хотя, возможно, ей действительно стало тесно, но не потому, что она суперпопулярна, а потому, что ей попросту тут не нашлось места. Видимо, Инстасамка надеется, что западным слушателям ее песни понравятся больше, чем россиянам. В общем-то, теперь это их проблемы…

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