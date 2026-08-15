Алое платье в «Матросской тишине» или почему женщины выходят за зэков

За каждым «жду» стоит извечное бабское доверие и одиночество Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Недавно вся общественность бурно обсуждала поступок 18-летней Дианы, которая вышла замуж за казанского убийцу, расписавшись с ним в тюрьме «Черный дельфин» в Татарстане. Там ее возлюбленный отбывает пожизненное за убийство девятерых человек в родной гимназии в 2021 году. 139 человек тогда были ранены.

Я вышла на новобрачную, чтобы понять зачем ей это надо (хотя что тут понимать-то?). За интервью Диана запросила не меньше 400 тысяч рублей, несмотря на свои заверения в бескорыстности «люблю-не могу!» и отказалась общаться без гонорара. И то понятно, на что-то же нужно носить «грев» своему муженьку в тюрьму. «Комсомолка» предложила ей поискать где-нибудь в другом месте дурачков. Общественность, как водится, пошумела и забыла.

Переписка Дианы

«Я НИ В ЧЕМ НЕ ВИНОВАТ!»

А я вспомнила историю, которую когда-то мне рассказала знакомая. Назовем ее, да хотя бы, Мариной. Нам предстоял долгий путь и так она решила скоротать его. А может хотелось пооткровенничать? В любом случае, тарахтела Марина так, что шанса перебить ее просто не было. Поэтому мне оставалось слушать.

- Это 2000-е шли. Молодая я была, бедовая. Дури было - только держись! Собралась в Крым, приехала на московский вокзал с чемоданом нарядов, денежки – в сумочке, сумочка - на плече. Ждать поезд долго, а тут симпатичный парень рядом начал шутить. Я заливаюсь. И вижу, нравлюсь ему, - откровенничает Марина.

Новый знакомый предложил угостить ее коктейлем. Марина не отказалась.

- И вдруг мне дико захотелось спать. Он меня отвел в зал ожидания на вокзале, уложил и я почувствовала себя, как в мультике про Госпожу Белладонну: «Засыпаю…Сплю». Не помню решительно ничего, - признается Марина.

Утром все напоминало вязкий бред из какого-то затянувшегося кошмара. Девушку разбудил незнакомый парень по имени Альберт, потряс за плечо, заботливо спросил, все ли у нее в порядке, все ли вещи на месте. Она открыла сумочку, а денег-то нет. Чемодан тоже исчез. Альберт ей пообещал найти вора, сказал, что на вокзале он помогает милиции отлавливать подозрительных личностей. Вместо этого вскоре Марина оказалась с ним в постели.

Психологи, конечно, объяснят подобное поведение дефицитом внимания, комплексами или детскими травмами Фото: Ольга ЮШКОВА.

- Повстречались неделю, потом он исчез. Через время позвонил: «Марина! Меня задержали, но это ошибка, я ни в чем не виноват. Люблю тебя больше жизни!» Кинулась в СИЗО, а меня не пускают. Я ему – никто. А я к тому времени уже забеременеть успела, аборт делать не хочу. Добилась беседы со следователем. Пожилой, опытный, он выслушал мою историю, пожурил по-отечески: «Детка, одумайся! Он - мошенник, рецидивист. И действовал вместе с напарником, обокравшим тебя. А потом они подрезали мужика, тот, не будь мямлей, заявление написал. Твоему любимому светит тюрьма, а учитывая его прошлое, срок будет солидный», - вздыхает Марина, которая к тому времени втрескалась в своего «спасителя» по уши.

Она ходила на все суды, а когда его посадили в «Матросскую тишину», то ездила к нему регулярно с передачками.

- Это СИЗО было недалеко от моего дома. Вот в четыре утра везу передачки ему, а потом спешу на работу в детский сад. С пузом! Помню ответственность перед ним ощущала. Верила, что его незаконно упекли и решила доказать свою верность, ждать и родить ему сына, - вспоминает она.

МЕЖДУ МОЛОЧНОЙ КУХНЕЙ И ТЮРЬМОЙ

За безумные деньги она вызвала нотариуса. Альберт к этому времени написал заявление, что хочет жениться на ней. Роспись состоялась прямо в тюрьме, в одной из камер.

- Я в платье была из алой тафты. Да со шлейфом! Пустила на него последние деньги. Такой протест всему миру, непонимающему нас, влюбленных. А через пару месяцев родился наш сын Тимур. Я принесла свидетельство о рождении на очередной суд, надеясь скостить Альберту срок. Судья взглянула, сокрушенно покачала головой: «Вы очень пожалеете!» А я заявляю: «Вы ничего не понимаете! Мы любим друг друга», - рассказывает Марина.

В бушующих гормонах, чувстве противоречия, желании доказать всему миру, как они неправы, осуждая ее любимого, она прожила несколько лет, разрываясь между молочной кухней и свиданиями в тюрьме, выкраивая из скудных декретных на сигареты и чай мужу и радуясь его редким письмам, полным любви и нежности.

Альберт отмотал срок, вот только к Марине с Тимуром так и не заехал. Он вообще исчез, а потом она узнала, что ее «невинно осужденный» снова мотает срок. Но к тому времени то ли гормоны у нее поутихли, то ли ума прибавилось, встреч с ним больше не искала. Через адвоката добилась развода, а сыну врала, что его отец был офицером и погиб в одном из многочисленных военных конфликтов, в которых Россия подставляла братское плечо.

А я смотрю на Марину и изумляюсь. Пышнотелая блондинка, синие распахнутые глаза, такие обычно не остаются без мужского внимания, уверенно ведет свою машину, а за плечами – высшее образование. Она совсем не выглядит типичной ждулей. А вот поди ж ты!

Психологи, конечно, объяснят подобное поведение дефицитом внимания, комплексами или детскими травмами. Ясно одно: за каждым «жду» стоит извечное бабское доверие и одиночество. Ну, или жажда хайпа и наживы, как у Дианы. А пока так, даже у отъявленных негодяев есть надежда на любовь и ласку.

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