Участники экспедиции не смогли вылететь к мысу Каменный из-за тумана. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Большая Арктическая экспедиция-2026 набирает обороты, хотя и сталкивается с трудностями. Пока отряд из семи московских девчонок «Хранительницы истории» уже вовсю восстанавливает мемориал погибшим полярникам и летчикам на мысе Челюскин, их друзья из группы «Исследователи Арктики» второй день не могут отправиться в свой увлекательный многокилометровый путь по побережью Карского моря. Вместе с ребятами ждет старта и специальный корреспондент «Комсомольской правды», путешественник Евгений Сазонов, который в ежедневном режиме рассказывает самое интересное о происходящем на Крайнем Севере.

«Когда все было готово, пришел отбой»

- Снова мы не смогли выйти на маршрут, улететь из Хатанги. В 8 утра (9 августа), как всегда, встали, позавтракали. К 10 были готовы стартовать. Но погода снова подвела. Вертолетчики отложили наш вылет на два часа, - передает наш журналист.

Путешественники вылетели из Москвы 6 августа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Спустя указанное время снова ничего не произошло. Команда решила, что сегодня уже точно никуда не полетит.

- Начали готовить обед. И тут приходит информация, что ровно в три мы должны быть уже на аэродроме, будем стартовать. Вроде как погодное окно открылось. Так быстро, наверное, никто еще не варил борщ и так быстро никто его не ел. Ровно в три мы были в аэропорту. Загружали в маленький аэропортовский грузовичок все наши пожитки, рюкзаки, плюс оборудование, которое потом вертолетчики должны были забросить на мыс Челюскин. И, когда все уже было готово, снова пришел отбой. Снова по погодным условиям, из-за тумана, мы никуда не улетаем.

Ребят из столицы встретила прекрасная северная природа. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Старт экспедиции снова отложен, впереди - еще один день в Хатанге. Небольшим подарком за переживания стала вечерняя экскурсия в ледяную пещеру мамонтов.

- В вечной мерзлоте вырыта огромная галерея, в которой минусовая температура, там примерно -2. Она является настоящим музеем. Наблюдение за стенами, покрытыми огромными кристаллами самородного льда, это очень красиво, там очень много света. Действительно, как будто во дворце Снежной Королевы. В некоторых комнатах есть еще выставки, там большое количество костей, бивней мамонтов, а также других доисторических животных, на которых охотились наши далекие предки, используя еще каменные орудия.

На мысе Челюскин уже вовсю идут работы по восстановлению мемориала погибшим полярникам и летчикам. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

Тут же в пещере: выставка фотографий, артефактов бронзового века и многое другое. Участник похода узнали много нового и с интересом провели время.

Загадочная история и новые надежды

Вечером, по уже доброй традиции, «Исследователи Арктики» собрались на чаепитие. Слово взял знаток полярных хищников, ответственный за безопасность в отряде Владимир Мельник. Он продолжил начатый 8 августа рассказ истории про Брусилова и Альбанова, про их трагическую экспедицию на шхуне «Святая Анна» 1912-1914 годов, в которой оказалось множество загадочных моментов и даже некая теория заговора. Подробности можно будет услышать на радио «Комсомольская правда»» в «Клубе знаменитых путешественников».

В Хатанге прекрасная погода, но юные полярники уже жаждут отправиться в путь. ФОТО: Департамент образования и науки города Москвы.

- Также мы поговорили о знаменитых норвежских исследователях, которые были здесь, проходили по Таймыру, об их удивительных, чудесных приключениях.

Затем ужин и сон. Утром 10 августа исследователи снова планировали вылететь на точку старта - к мысу Каменный. И все были уверены, что уж с началом новой недели их экспедиция наконец-то стартует.

По этому маршруту "Исследователям Арктики" теперь придется идти быстрее. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

О том, что происходит за Полярным кругом, рассказываем из первых уст в ежедневных репортажах на Радио «Комсомольская правда» (и на radiokp.ru). Подробности читайте в «Комсомолке» и на самом популярном сайте Рунета KP.RU.

СПРАВКА КП

Большую арктическую экспедицию организует столичный Департамент образования и науки при поддержке регионального отделения «Движения первых» и общественного экологического проекта «Чистая Арктика».