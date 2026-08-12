Как мотивировать ребенка пойти в школу после каникул: пять небанальных способов

Помогите ребенку лучше понять себя и найти вдохновение на учебу в школе Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опять рано вставать! Опять домашка! А можно каникулы продлить? Во многих семьях уже начались вздохи и закатывание глаз по поводу приближающегося 1 сентября.

Есть, конечно, дети-уникумы, которым не терпится сесть за парту. Но большинству нужно помочь перестроиться с летнего режима ничегонеделанья на учебный год. Постепенно сдвигать время пробуждения ближе к школьному графику, начинать пораньше ложиться спать, ограничивать время в гаджетах - все советы педиатров в силе. Мы же будем говорить о психологическом настрое детей. Как нам, родителям, их мотивировать? На какие кнопки нажимать, чтобы 1 сентября ребенок пошел в школу с радостью?

За советами обратились к Маргарите Барановой - профориентологу, психологу, коучу, автору блога “Профориентация в деле”, в недавнем прошлом - школьному учителю.

- Младшеклассники еще сами хотят в школу. Старшие школьники, как правило, сознательные, - их тоже не нужно особо уговаривать. Одним нравится учиться, другие просто понимают, что никуда не денешься. Страдает в основном средний возраст - с четвертого по восьмой классы, - отметила эксперт.

Вот что можно обсудить со школьником.

1. Упражнение “списки”. В одном списке предложите ребенку написать (подробно!), что ему не нравится в школе. В другом - что нравится, что радовало, ради чего он туда ходил все это время.

Предложите ребенку составить списки того, что ему не нравится и что нравится в школе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смысл упражнения - чтобы ребенок сам увидел: плюсов в прошлом учебном году не меньше, чем минусов, а то и больше. (И в силах родителей обеспечить перевес, напомнив то, о чем ребенок забыл). Был с классом на интересной экскурсии. Участвовал в конкурсе или школьном концерте. Веселый получился день рождения с одноклассниками. Смешно пошутил на уроке и все ухахатывались. В буфете очень вкусные булочки - и это тоже важно! И вот когда ребенок погрузится в приятные воспоминания, вы ему - “Дорогой, а ведь в новом учебном году тоже будет много хорошего и интересного”.

2. Выясните настоящую причину нежелания идти в школу - что не так? Скорее всего, окажется, что это не вообще «не хочу», а не хочу рано вставать, носить тяжелый рюкзак, писать контрольные. Кого-то тяготят сложности с одноклассниками или учитель прессует. Помогите наводящими вопросами вроде «Если бы была возможность убрать из школьного дня что-то одно, что тебя расстраивает, что бы это было?» Или так: «Ты не любишь биологию. Если бы была возможность взять репетитора, который бы тебе подошел - понятно объяснял бы, не орал, ты бы мог полюбить этот предмет?»

Выясните у ребенка настоящую причину нежелания идти в школу - что не так? Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проанализируйте с ребенком негативные моменты и постарайтесь донести мысль - ты можешь самостоятельно влиять на свою жизнь в школе. И обязательно спросите, как вы можете ему помочь. Тревожат двойки - попробуй лучше готовиться к урокам, не списывать, не забывать делать домашние задания. Есть темы, в которых «плаваешь», - можно посмотреть уроки в интернете. Бывает, что после объяснения другого учителя тема вдруг становится понятной и увлекательной. Или можем нанять репетитора. Или даже поменять класс, школу, перейти на онлайн-обучение, если очно ребенку ну очень некомфортно.

3. Делаем школу более комфортной через вещи, которые тебе нравятся. Разрешите ребенку самому выбрать рюкзак, канцтовары, дневник и пр. Все это будет его радовать на уроках. Дети постарше могут и одежду выбрать самостоятельно на маркетплейсах. Вместе составьте список, озвучьте бюджет и базовые требования к одежде (состав ткани, например). И вперед.

Заведите талисман, который будет приносить удачу и положительные эмоции. Это может быть брелок, игрушка, магнитик, камешек с моря, браслет…

Разрешите ребенку самому выбрать рюкзак, канцтовары, дневник и прочее Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

4. Бонусы. Запланируйте приятное событие на последние выходные августа и первые выходные сентября. Пусть ребенок сам решит, что это будет: поход в кино, велопрогулка всей семьей, пикник, футбол во дворе. Да хоть возможность поиграть на компьютере до полуночи. Такая система мотивации хорошо работает и с чтением: прочитаешь книжку из списка литературы - будет вознаграждение.

5. Разговоры по душам. Задача - окунуться в школьную атмосферу. С кем из одноклассников хотел бы подружиться? По кому из учителей соскучился за лето? Чем бы тебе хотелось заниматься дополнительно - из того, что по-настоящему интересно, а не потому, что надо? Что могло бы сделать новый учебный год классным именно для тебя? Важно не превращать в допрос или анкетирование, а спрашивать по одному вопросу в день во время прогулки, пока едете в машине, дома за ужином.

Не забывайте о регулярных разговорах по душам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Как настроиться родителям

- Я бы посоветовала взрослым почаще ставить себя на место ребенка. А еще следить за словами, - говорит Маргарита Баранова.

Дети зачастую не хотят, чтобы наступило 1 сентября, потому что дома слышат от родителей много негатива в адрес школы, учителей. Фразы вроде «скоро опять этот кошмар начнется», «половина предметов в жизни вообще не пригодится». Или даже угрозы: «И чтоб ни одной тройки, иначе телефон отберу!» Так можно еще сильнее отбить желание ходить в школу.

А еще дети зеркалят поведение взрослых и их отношение к жизни. Например, родитель постоянно ноет про нелюбимую работу, низкую зарплату и дурацкого начальника, при этом ничего не меняет. Бывает, родители ругают ребенка за то, что в школу из-под палки идет, без настроения. Тут стоит себя спросить: а я на работу каждый день бегу с радостью, как на праздник?

Иногда сами родители пугают детей школой или настраивают их на негативное восприятие учебного процесса. Важно следить за своими словами! Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Взрослым важно говорить позитивно о школе и учебе. Рассказывать, как знания позволяют что-то качественно менять в жизни и в мире, исполнять мечты. А еще мотивировать собственным примером: читать книги, учиться новому на курсах, постоянно узнавать новое.

НА ЗАМЕТКУ

Пятый класс - самый сложный

- С переходом из началки в среднее звено многое меняется: разные уроки ведут разные учителя с разными требованиями, и ко всем нужно привыкать. Это непросто. Появляются новые предметы. Сам процесс учебы меняется, - объясняет эксперт. - Пятиклассники еще маленькие, но чувствуют себя взрослыми и крутыми. Понтуются, балуются, чудят.

Родителям нужно набраться терпения и настраивать себя на то, что это особенность возраста и скоро все устаканится. Только представьте, каково детям: их штормит от гормональной перестройки и перемен со внешностью, а тут давление в школе, давление дома.

Девятый класс тоже рубежный из-за того, что детям сдавать ОГЭ. От родителей нужна поддержка в режиме “я в тебя верю”. Даже если завалишь экзамены, это не конец света и я все равно с тобой.

У 11-классников будет ЕГЭ, но эти ребята уже осознанно готовятся к поступлению. Родителям стоит держать фокус на создании комфортных условий для учебы. Стараться не лезть с советами и своим видением, как и что правильно. А просто быть рядом. Можно напрямую спросить ребенка: как мне тебя поддерживать? Слушать молча? Высказывать свое мнение?

И еще обратите внимание вот на что: у ребенка должно быть несколько опор для устойчивости - как у табуретки четыре ножки. Нормальное самочувствие, полноценный отдых, хобби, друзья, любовь… Если же есть только учеба и подготовка к экзаменам, любая неудача может выбить из равновесия и привести к эмоциональному истощению или нервному срыву.

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