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Общество12 августа 2026 2:00

Как мотивировать ребенка пойти в школу после каникул: пять небанальных способов

Психолог Баранова перечислила пять способов, как мотивировать ребенка на учебу
Анна ЛУКЬЯНОВА
Помогите ребенку лучше понять себя и найти вдохновение на учебу в школе

Помогите ребенку лучше понять себя и найти вдохновение на учебу в школе

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опять рано вставать! Опять домашка! А можно каникулы продлить? Во многих семьях уже начались вздохи и закатывание глаз по поводу приближающегося 1 сентября.

Есть, конечно, дети-уникумы, которым не терпится сесть за парту. Но большинству нужно помочь перестроиться с летнего режима ничегонеделанья на учебный год. Постепенно сдвигать время пробуждения ближе к школьному графику, начинать пораньше ложиться спать, ограничивать время в гаджетах - все советы педиатров в силе. Мы же будем говорить о психологическом настрое детей. Как нам, родителям, их мотивировать? На какие кнопки нажимать, чтобы 1 сентября ребенок пошел в школу с радостью?

За советами обратились к Маргарите Барановой - профориентологу, психологу, коучу, автору блога “Профориентация в деле”, в недавнем прошлом - школьному учителю.

- Младшеклассники еще сами хотят в школу. Старшие школьники, как правило, сознательные, - их тоже не нужно особо уговаривать. Одним нравится учиться, другие просто понимают, что никуда не денешься. Страдает в основном средний возраст - с четвертого по восьмой классы, - отметила эксперт.

Вот что можно обсудить со школьником.

1. Упражнение “списки”. В одном списке предложите ребенку написать (подробно!), что ему не нравится в школе. В другом - что нравится, что радовало, ради чего он туда ходил все это время.

Предложите ребенку составить списки того, что ему не нравится и что нравится в школе

Предложите ребенку составить списки того, что ему не нравится и что нравится в школе

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Смысл упражнения - чтобы ребенок сам увидел: плюсов в прошлом учебном году не меньше, чем минусов, а то и больше. (И в силах родителей обеспечить перевес, напомнив то, о чем ребенок забыл). Был с классом на интересной экскурсии. Участвовал в конкурсе или школьном концерте. Веселый получился день рождения с одноклассниками. Смешно пошутил на уроке и все ухахатывались. В буфете очень вкусные булочки - и это тоже важно! И вот когда ребенок погрузится в приятные воспоминания, вы ему - “Дорогой, а ведь в новом учебном году тоже будет много хорошего и интересного”.

2. Выясните настоящую причину нежелания идти в школу - что не так? Скорее всего, окажется, что это не вообще «не хочу», а не хочу рано вставать, носить тяжелый рюкзак, писать контрольные. Кого-то тяготят сложности с одноклассниками или учитель прессует. Помогите наводящими вопросами вроде «Если бы была возможность убрать из школьного дня что-то одно, что тебя расстраивает, что бы это было?» Или так: «Ты не любишь биологию. Если бы была возможность взять репетитора, который бы тебе подошел - понятно объяснял бы, не орал, ты бы мог полюбить этот предмет?»

Выясните у ребенка настоящую причину нежелания идти в школу - что не так?

Выясните у ребенка настоящую причину нежелания идти в школу - что не так?

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Проанализируйте с ребенком негативные моменты и постарайтесь донести мысль - ты можешь самостоятельно влиять на свою жизнь в школе. И обязательно спросите, как вы можете ему помочь. Тревожат двойки - попробуй лучше готовиться к урокам, не списывать, не забывать делать домашние задания. Есть темы, в которых «плаваешь», - можно посмотреть уроки в интернете. Бывает, что после объяснения другого учителя тема вдруг становится понятной и увлекательной. Или можем нанять репетитора. Или даже поменять класс, школу, перейти на онлайн-обучение, если очно ребенку ну очень некомфортно.

3. Делаем школу более комфортной через вещи, которые тебе нравятся. Разрешите ребенку самому выбрать рюкзак, канцтовары, дневник и пр. Все это будет его радовать на уроках. Дети постарше могут и одежду выбрать самостоятельно на маркетплейсах. Вместе составьте список, озвучьте бюджет и базовые требования к одежде (состав ткани, например). И вперед.

Заведите талисман, который будет приносить удачу и положительные эмоции. Это может быть брелок, игрушка, магнитик, камешек с моря, браслет…

Разрешите ребенку самому выбрать рюкзак, канцтовары, дневник и прочее

Разрешите ребенку самому выбрать рюкзак, канцтовары, дневник и прочее

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

4. Бонусы. Запланируйте приятное событие на последние выходные августа и первые выходные сентября. Пусть ребенок сам решит, что это будет: поход в кино, велопрогулка всей семьей, пикник, футбол во дворе. Да хоть возможность поиграть на компьютере до полуночи. Такая система мотивации хорошо работает и с чтением: прочитаешь книжку из списка литературы - будет вознаграждение.

5. Разговоры по душам. Задача - окунуться в школьную атмосферу. С кем из одноклассников хотел бы подружиться? По кому из учителей соскучился за лето? Чем бы тебе хотелось заниматься дополнительно - из того, что по-настоящему интересно, а не потому, что надо? Что могло бы сделать новый учебный год классным именно для тебя? Важно не превращать в допрос или анкетирование, а спрашивать по одному вопросу в день во время прогулки, пока едете в машине, дома за ужином.

Не забывайте о регулярных разговорах по душам

Не забывайте о регулярных разговорах по душам

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Как настроиться родителям

- Я бы посоветовала взрослым почаще ставить себя на место ребенка. А еще следить за словами, - говорит Маргарита Баранова.

Дети зачастую не хотят, чтобы наступило 1 сентября, потому что дома слышат от родителей много негатива в адрес школы, учителей. Фразы вроде «скоро опять этот кошмар начнется», «половина предметов в жизни вообще не пригодится». Или даже угрозы: «И чтоб ни одной тройки, иначе телефон отберу!» Так можно еще сильнее отбить желание ходить в школу.

А еще дети зеркалят поведение взрослых и их отношение к жизни. Например, родитель постоянно ноет про нелюбимую работу, низкую зарплату и дурацкого начальника, при этом ничего не меняет. Бывает, родители ругают ребенка за то, что в школу из-под палки идет, без настроения. Тут стоит себя спросить: а я на работу каждый день бегу с радостью, как на праздник?

Иногда сами родители пугают детей школой или настраивают их на негативное восприятие учебного процесса. Важно следить за своими словами!

Иногда сами родители пугают детей школой или настраивают их на негативное восприятие учебного процесса. Важно следить за своими словами!

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Взрослым важно говорить позитивно о школе и учебе. Рассказывать, как знания позволяют что-то качественно менять в жизни и в мире, исполнять мечты. А еще мотивировать собственным примером: читать книги, учиться новому на курсах, постоянно узнавать новое.

НА ЗАМЕТКУ

Пятый класс - самый сложный

- С переходом из началки в среднее звено многое меняется: разные уроки ведут разные учителя с разными требованиями, и ко всем нужно привыкать. Это непросто. Появляются новые предметы. Сам процесс учебы меняется, - объясняет эксперт. - Пятиклассники еще маленькие, но чувствуют себя взрослыми и крутыми. Понтуются, балуются, чудят.

Родителям нужно набраться терпения и настраивать себя на то, что это особенность возраста и скоро все устаканится. Только представьте, каково детям: их штормит от гормональной перестройки и перемен со внешностью, а тут давление в школе, давление дома.

Девятый класс тоже рубежный из-за того, что детям сдавать ОГЭ. От родителей нужна поддержка в режиме “я в тебя верю”. Даже если завалишь экзамены, это не конец света и я все равно с тобой.

У 11-классников будет ЕГЭ, но эти ребята уже осознанно готовятся к поступлению. Родителям стоит держать фокус на создании комфортных условий для учебы. Стараться не лезть с советами и своим видением, как и что правильно. А просто быть рядом. Можно напрямую спросить ребенка: как мне тебя поддерживать? Слушать молча? Высказывать свое мнение?

И еще обратите внимание вот на что: у ребенка должно быть несколько опор для устойчивости - как у табуретки четыре ножки. Нормальное самочувствие, полноценный отдых, хобби, друзья, любовь… Если же есть только учеба и подготовка к экзаменам, любая неудача может выбить из равновесия и привести к эмоциональному истощению или нервному срыву.

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