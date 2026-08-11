Украинская певица Оля Полякова: "Скоро мы все будем напуганные, запуганные мыши, которые сидят по своим норам и боятся даже нос высунуть". Кадр из видео Raminaeshakzai@Youtube

Удивительные вещи начали становиться достоянием общественности на Украине. Местная певичка некая Оля Полякова неожиданно выступила с разоблачением происходящего в стране при режиме «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского. В эфире «патриотического» канала она подвергла жесткой критике происходящее на Украине, а особенно - действия ТЦК, которые превращают граждан в запуганных серых мышей.

- Скоро мы все будем напуганные, запуганные, мыши, которые сидят по своим норам и боятся даже нос высунуть. И твоего родного человека или кого-то будут паковать на улице, а ты будешь проходить мимо, - пообещала Полякова, ведь уже сейчас, по ее словам, картина ужасная. - Любого человека сейчас можно похитить на улице, и никто не заступится. Потому что все думают: это ТЦК или не ТЦК, это нормально или ненормально. У людей размылось понятие «хорошо» и «плохо».

Годика на три, а то и на все четыре опоздало это ее открытие. Впрочем, неважно, сказала она это за деньги или от души, она хотя бы имеет смелость высказать эти претензии, а не молчит.

- Когда видишь, что человека забивают ногами, ты отворачиваешься и просто идешь дальше, лишь бы тебе самому не прилетело, - продолжила она. - Украина уже не свободная страна. Мы столько лет боремся, чтобы быть свободными. Какие мы свободные? Все боятся что-то сказать, оглядываются, боятся не с тем сфотографироваться, не там спеть, не так отреагировать. Мы что, в концлагере? Вы что, не понимаете, что мы сейчас находимся в каком-то их «совке»?

Ну, тут у мадам действительно шкала сбилась. До «совка», как она выразилась, Украине еще карабкаться из нынешней позиции и не выкарабкаться. В «совке», как некоторые называют СССР, даже в годы террора не было и сотой доли того, что сейчас военкоматчики и полицейские вытворяют с населением в нынешней Украине. Лучше всего для ситуации в Незалежной сейчас подходит определение концлагеря. И не только для относительного мирного тыла страны. На фронте ситуация зачастую еще хуже, и не только по той причине, что там воюют и убивают.

Командир взвода роты огневой поддержки 3-го батальона 121-й бригады ВСУ лейтенант Савчук публично обратился к новому главкому ВСУ генералу Драпатому.

- Мы прибыли в командировку для замены семи военнослужащих, которые восемь месяцев находились на позициях без ротации. И срок нашей командировки, как нам говорили, — один месяц. Но с апреля месяца и по настоящее время мы находимся на позициях. Как нам говорили, есть запасные позиции, основные позиции, и они готовы для пребывания, но, как оказалось, это не так. Нам говорили, что обеспечение и логистика у них налажены, и все они сбрасывают с дронов, и это тоже не так, - обрисовал лейтенант предысторию своего обращения и перешел непосредственно к делу. - Мы сейчас находимся в укрытии, которое нашли, так как все позиции уничтожены. Обеспечения продуктами питания и питьевой водой нет от трех до семи суток. Когда я находился на другой позиции, а мой личный состав находился на другой позиции, то они вообще не получали 12 суток ни питьевой воды, ни еды. Исходя из ситуации, чтобы поддержать свой организм, мы пьем свою мочу и ожидаем, когда нам сбросят хоть что-нибудь… Некоторые мои военнослужащие несколько дней были в полусознании от нехватки воды и еды.

Главком ВСУ Михаил Драпатый Фото: REUTERS.

После жалоб на отсутствие еды, воды, связи, поддержки и всего остального Савчук переходит к главному.

- Мною принято решение, что при благоприятных условиях я и мой личный состав выходим с позиций без ожидания замены. Так как ни сил, ни возможности находиться на позициях у нас нет. Мы не отказываемся служить, но другого выхода у нас нет. Просим коридор для безопасного выхода отсюда и транспорт для эвакуации, - обратился он непосредственно к главкому ВСУ. - Мы не знаем, доживем ли мы до того времени, пока будут благоприятные погодные условия: либо нас враги уничтожат, либо нас уничтожат наши же командиры, которые сейчас нами командуют, когда мы находимся в командировке.

Какая точная формулировка – «либо нас враги уничтожат, либо нас уничтожат наши же командиры». Которые обманули предыдущую команду, заставив ее находиться на позициях восемь месяцев без ротации вместо одного, а сейчас обманывают подразделение Савчука, также без ротации находящееся на позиции с апреля. Причем, похоже, что «враги» еще дадут шанс на жизнь, в отличие от своего командования, и украинские военные это начинают понимать. Во всяком случае, на пути к этому пониманию.

Но советовать им вызывать «Волгу» не будем, хотели бы, дано уже вызвали. Значит, упоротые и до упора. Значит, будут уничтожены. Хотя сейчас они бы, наверное, и от умеренного по режиму концлагеря не отказались бы, лишь бы не в русском плену. Просто дураки, над которыми сейчас Зеленский, за которого они умирают и пьют мочу, смеется вместе с со своей командой и командованием ВСУ, разъезжая по приемам. Кстати, командование бригады уже отчиталось, что, мол, все не так однозначно, и они, вообще не понимают, чем возмущены их подчиненные, ведь за последний месяц на позиции были доставлены 27 посылок по 9 кг. каждая. Чтобы комбриг понял, что не так, наверное, надо напоить его самого его же собственной мочой.

В конце концов, всем им пора осознать, что их майдан стоял именно за это. За то, что они сейчас черпают полными ложками. И мы их предупреждали еще в 2014-м, но разве щирый и свидомый хохол станет слушать каких-то москалей?

Так что, кушайте – не обляпайтесь. Не буду говорить, что именно.

И пейте – не облейтесь. То, что пьете.

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