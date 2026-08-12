Всадник с отрубленной головой и девушка с ведром: Сенсационное открытие археологов под Смоленском превратилось в триллер эпохи викингов

Фото: t.me/archeoprivate

“Казнь! Казнь! Казнь!” - свежий пост археолога Василия Новикова по-кровожадному радостен. Почему ученый радуется казни? Объясним. Но все по-порядку.

В России - археологическая сенсация. В Смоленской области, в Гнёздово, нашли захоронений эпохи викингов, для нашей страны крупное. В нем - мужчина и женщина. Первооткрыватели окрестили их Торальвом и Брунхильдой. У Торальва отрублена голова и связаны ноги. Брунхильда юна, лет 17-19, и очень зубаста. Тут же конь. Собака - и тоже обезглавленная, и петух. Парадно-пафосное (новый научный термин) ведро. Щит и меч. Колчан со стрелами. Красный пол, белые стены.

Кто эти люди? Что за страшный ритуал?

- Это люди, которые управляли Гнёздово. Элитарное погребение в большом кургане, неожиданное и очень богатое. Это очень-очень круто! Но сложно и спорно, - рассказал KP.RU кандидат исторических наук Василий Новиков.

Наверное, так же себя чувствовал Говард Картер, когда нашел гробницу Тутанхамона в египетской Долине Царей. Или Артемий Арциховский, увидевший первую берестяную грамоту в Новгороде.

Своих героев Василий описывает так:

“Брунхильда”. Юная дева, красивая, зубы роскошные, но с кариесом, рост небольшой, около 155 см, возраст 17 - 19 лет. Она вся стремилась к нему, и коленки повернуты в его сторону, и держала его под руку.

“Торальв”. Возраст 35 - 45 лет, рост 165 - 170 см. Мускулист, сильно развит плечевой пояс и правая рука. Но главное! Ему отрубили голову и положили на грудь справа. Отрубили не в бою, это не боевая травма, возможно, казнили при жизни или в ходе ритуала.

Найденную пару ученые окрестили Торальвом и Брунхильдой. Фото: t.me/archeoprivate

А ВДРУГ РЮРИК?

- Кто они - этнически, социально? В соцсетях уже вспомнили и Рюрика или его конкурентов, и даже Вещего Олега…

- Пока мы объяснять не можем, - говорит Василий Новиков. - Потребуется анализ ДНК (в течение полугода рассчитываем на результат), антропологические исследования (уже два антрополога пытаются понять, что с нашими индивидами произошло и кто они вообще.). По черепу можно будет воссоздать облик. Еще очень-очень много вопросов. С историческими персонажами пока никакой связи нет - нужно сделать анализ ДНК, хотя палео-ДНК тоже не дает ответов на все вопросы.

Мужчине отрубили голову и положили на грудь справа. Фото: t.me/archeoprivate

САМОЕ БОГАТОЕ ВЕДРО

У этих людей было ведро. Необычное.

- Очень богатая вещь, очень дорогая, - продолжает Василий Новиков. - Ведро из дерева, с бронзовыми и железными оковками, инкрустацией, накладками, шипами. Это просто шедевр. Очень дорогой. Таких вёдер наука до сих пор не знала. В Скандинавии в захоронениях викингов есть вёдра, но они не такие пафосные. Наше, наверно, и побогаче будет. Увидим после реставрации.

Обнаруженное рядом с покойными ведро - вещь для тех времён богатая, дорогая и необычная. Фото: t.me/archeoprivate

КОНЬ-ИНОМАРКА

- А что за жертвенные животные?

- Типичные медиаторы (то есть “проводники” из одного мира в другой. - Ю. С.) скандинавского погребального обряда: петух, собака обезглавленная, конь разрубленный. Все это описано в письменных источниках. Конь, с одной стороны, при жизни был транспортом, причем элитарным - потому что этот конь не местный, а привезённый. Местные лошадки низенькие, лесные. А этот высокий, в холке 150 - 155 см, не меньше. У нас такие не водились, их импортировали, в основном с востока. А с другой стороны, это загробное животное, которое доставляет его хозяина в Вальгаллу. И следы тризны видны, ели всякую птицу, и не только, - объяснил археолог.

ДЕТАЛИ

! Размеры погребальной камеры - 6,5 х 5 м, около 30 кв метров, как просторная комната в квартире (погребальные камеры - это помещения, в которых лежит саркофаг, гроб или просто останки почившего. Мумии фараонов, скифы в курганах - тоже в камерах).

! Расположена в кургане диаметром около 21 - 23 м так называемой Полевой курганной группы. Сам курган был почему-то срыт еще в древности, поэтому о захоронении долго не знали.

! Это первое парное захоронение в Гнёздово и самая большая погребальная камера. И вообще одна из крупнейших на территории Древней Руси.

! Все дорого-богато, не только ведро. Рядом с мужчиной найдена серебряная вышивка - возможно, украшение шапки. На девушке бусы. Несколько фибул - застежек для одежды. Кошелек с гребнем и набором гирек.

! У коня ледоходные шипы - в раннем средневековье их использовали вместо подков. А значит, хоронили, скорее всего, зимой.

После изучения и реставрации находки окажутся в Смоленском музее.

Это первое парное захоронение, найденное в Гнёздово и самая большая погребальная камера. Фото: t.me/archeoprivate

ДЕЛО ТЕХНИКИ

Робособака - друг археолога

Сделать открытие помогли современные научные методы:

! Геофизические методы (электроразведка и магниторазведка);

! воздушное лазерное сканирование;

! термографическая съемка с воздуха.

А для фиксации хода работ впервые в России использовали робособаку.

- Эта площадка курганов была уничтожена не позднее середины X века и впоследствии распахана. Но сохранились небольшие перепады высот, они и позволили нам локализовать погребальную камеру, - пояснил KP.RU Василий Новиков. - На съемке она была видна точно, мы знали и глубину, и размеры.

А робособака что делала? Вынюхивала?

- Это был эксперимент по потенциальному использованию робособак для фиксации процесса археологических изысканий. Мы фиксируем каждый этап работы в поле - сканируем, фотографируем. И мы решили заглянуть в будущее на 5 - 10 лет вперёд, когда эти задачи сможет выполнять не человек, а робот.

СПРАВКА “КП”

Чем вообще удивительно Гнёздово

С виду Гнёздово - курганы в лесу на окраине Смоленска, рядом с дачами и железной дорогой. По сути же - один из ценнейших и интереснейших археологических памятников России.

Тысячу лет назад это был процветающий город и порт на пути из варяг в греки. В IX-XI веках, во время формирования древнерусского государства у нас и «эпохи викингов» в Северной Европе, Гнёздовское поселение было одним из крупнейших в Восточной Европе, с населением до 1000 человек. Через него шли речные суда, переполненные товарами и добычей - из Скандинавии в Византию и обратно. Здесь, на Днепре, был крупный центр международной торговли.

В Гнёздово сохранился огромный курганный могильник, несколько тысяч насыпей. Хоронили гнездовцев по-разному. Кого-то сжигали на погребальном костре. Кто-то лежит вместе со своим боевым конем или мечом. Был даже обряд погребения в ладье.

Именно в Гнёздово найдена древнейшая на территории Древней Руси надпись на кириллице. На глиняной амфоре написано одно-единственное слово. Смысл его остаётся загадкой. То ли гороушна (горчица), то ли гороухща (перец-горошек, ценная по тем временам специя), то ли имя владельца глиняного горшка - Горун, Горунша.

Из других впечатляющих находок разных лет: красный халат из китайской парчи, расшитый драконами, арабские и византийские монеты, множество мечей, какими бились древнерусские дружинники и скандинавские воины, перстень с надписями на арабском языке, скандинавские артефакты - молоточки Тора, например, и много всего еще.

Скандинавов на Смоленщине тогда обосновалось много - до четверти населения Гнёздова составляли выходцы из нынешней Швеции и с Аландских островов. Остальные жители - славяне, возможно, также представители балтийских и финно-угорских народов.

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