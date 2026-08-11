Мария Голубкина изящно поддела Пересильд: вот что сказала

Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП
Мария Голубкина отреагировала на заявление Олега Меньшикова о сломанных судьбах выпускников театральных институтов. По словам народного артиста России, лишь единицы находят работу, остальные вынуждены расстаться с мечтой и осваивать другие профессии.
Мария Голубина считает, что нужно готовить больше артистов. "Друзья, хочу сказать, в защиту театральных вузов. Олег Евгеньевич Меньшиков говорит: «Куда столько артистов-то?» А я могу сказать: «Больше, больше артистов!»" - написала в блоге дочь Андрея Миронова.
Она привела в пример Юлию Пересильд. По словам звезды фильма "Свадьба", ее коллега настолько талантлива, что даже в космос слетала, обойдя космонавтов, которые готовились к полету годами.
"В космос то полетел? Артисты. Человек в театральном институте учился и полетел в космос. Многие готовились 10 лет, а в космос так и не полетели, а вот закончил театральный институт, и уже будущий космонавт. Главное - вера в предлагаемые обстоятельства. Можно и врачом стать, и хирургом", - изящно поддела она коллегу.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Напомним, на днях Меньшиков неожиданно выступил с громким заявлением о театральных вузах в России и судьбе их выпускников. По словам худрука Театра имени Ермоловой, нынешняя система подготовки артистов превратилась в конвейер.
По его словам, из сотен поступающих в театральные вузы построить карьеру удается лишь паре десятков человек. А ведь изначально все мечтают о кино и театральной сцене.
Артист считает, что на огромное число студентов просто не хватает талантливых педагогов. Вот почему многим выпускникам театральных вузов приходится менять профессию.
Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП
"Студенты были уверены, что за четыре года получат профессию, поступят в какой-нибудь театр, станут хорошими артистами, а если повезет - известными… Эту надежду и мечту начинают топтать у них на глазах... Это сломанные судьбы", - рассуждает профессор актерского факультета ГИТИСа.
По мнению Меньшикова, театральных институтов должно быть шесть-семь на всю страну. "Мы должны понимать, что мы ответственны за тех, кого набираем", - отметил актер.