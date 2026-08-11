Мария Голубкина изящно поддела Пересильд: вот что сказала

Мария Голубкина едко высказалась о коллеге Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мария Голубкина отреагировала на заявление Олега Меньшикова о сломанных судьбах выпускников театральных институтов. По словам народного артиста России, лишь единицы находят работу, остальные вынуждены расстаться с мечтой и осваивать другие профессии.

Мария Голубина считает, что нужно готовить больше артистов. "Друзья, хочу сказать, в защиту театральных вузов. Олег Евгеньевич Меньшиков говорит: «Куда столько артистов-то?» А я могу сказать: «Больше, больше артистов!»" - написала в блоге дочь Андрея Миронова.

Она привела в пример Юлию Пересильд. По словам звезды фильма "Свадьба", ее коллега настолько талантлива, что даже в космос слетала, обойдя космонавтов, которые готовились к полету годами.

"В космос то полетел? Артисты. Человек в театральном институте учился и полетел в космос. Многие готовились 10 лет, а в космос так и не полетели, а вот закончил театральный институт, и уже будущий космонавт. Главное - вера в предлагаемые обстоятельства. Можно и врачом стать, и хирургом", - изящно поддела она коллегу.

Юлия Пересильд стала первой актрисой, слетавшей в космос Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Напомним, на днях Меньшиков неожиданно выступил с громким заявлением о театральных вузах в России и судьбе их выпускников. По словам худрука Театра имени Ермоловой, нынешняя система подготовки артистов превратилась в конвейер.

По его словам, из сотен поступающих в театральные вузы построить карьеру удается лишь паре десятков человек. А ведь изначально все мечтают о кино и театральной сцене.

Артист считает, что на огромное число студентов просто не хватает талантливых педагогов. Вот почему многим выпускникам театральных вузов приходится менять профессию.

Олег Меньшиков переживает за выпускников театральных вузов Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

"Студенты были уверены, что за четыре года получат профессию, поступят в какой-нибудь театр, станут хорошими артистами, а если повезет - известными… Эту надежду и мечту начинают топтать у них на глазах... Это сломанные судьбы", - рассуждает профессор актерского факультета ГИТИСа.

По мнению Меньшикова, театральных институтов должно быть шесть-семь на всю страну. "Мы должны понимать, что мы ответственны за тех, кого набираем", - отметил актер.