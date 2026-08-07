В Таиланде 14-летний школьник расстрелял своих бабушку и дедушку, а затем явился в школу, убил троих учителей и троих учеников, ранил семерых. Фото: REUTERS.

Образ Таиланда как привлекательного курорта меркнет. После убийства юных брата и сестры из Тюмени, с которыми расправились тайские отморозки, страну потрясла еще одна трагедия: 14-летний школьник расстрелял своих бабушку и дедушку, а затем явился в школу, убил троих учителей и троих учеников, ранил семерых. Еще 15 человек пострадали в давке, пытаясь бежать.

Сайт KP.RU собрал все, что известно о стрельбе и убийствах в школе в Таиланде на 7 августа.

Фото: REUTERS.

ПОДРОСТОК ОТКРЫЛ СТРЕЛЬБУ В ШКОЛЕ В ТАИЛАНДЕ

В Таиланде разрешено владеть не только ружьями, но и и пистолетами: страна исторически привержена культуре огнестрельного оружия. Власти ввели некоторые ограничения, запретив носить стволы в общественных местах, но это не решило проблемы с массовыми расстрелами.

В Таиланде сейчас идет учебный год - образовательная система привязана к местному климату. Утром 7 августа ученики, как обычно, пришли на занятия в престижную государственную Дебсирин Нонтхабури на северо-западной окраине Бангкока.

14-летний школьник, чье имя тайские СМИ не раскрывают, принес с собой большую черную сумку. Как выяснится позже, в ней лежали полуавтоматический пистолет калибра 9 мм с полной обоймой и 34 запасных патрона.

В 10 утра по местному времени подросток открыл стрельбу. Он убил учителей и троих школьников, а затем покончил с собой.

Когда следователи приехали к нему домой, нашли там бездыханные тела его бабушки и дедушки, на попечение которых юношу отдали его разведенные родители.

Оружие принадлежало деду подростка, бывшему учителю.

Фото: REUTERS.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ШКОЛЬНИКЕ, УСТРОИВШЕМ БОЙНЮ В ТАИЛАНДЕ

Мотивы юного преступника неясны. В школе рассказали, что он неплохо учился и не был агрессивными. Однако школьник очень много времени проводил за онлайн-играми.

Премьер страны Анутхин Чанвиракун, выразив соблезнования семьям погибших и пострадавшим, заявил: правительство не намерено снимать мораторий на ношение и хранение оружия для гражданских лиц. Его суть в том, что новые лицензии на хранение выдавать вообще перестали. Чтобы продлить старые, надо пройти строгую проверку. А носить пистолеты и ружья в общественных местах разрешили только тем, кому это необходимо по долгу службы.

Фото: REUTERS.

ПОЧЕМУ ТАИЛАНД СОТРЯСАЮТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В Таиланде один из самых высоких уровней владения оружием в Юго-Восточной Азии: на руках у граждан - больше 10 млн стволов.

В тайском обществе владение западным пистолетом или ружьем исторически считалось признаком высокого социального статуса. В 1947 году, когда страну захлестывал бандитизм, был принят закон «Об оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах, фейерверках и имитационном оружии», который давал гражданам право на вооруженную самооборону.

В 2023 году власти ввели мораторий, о котором говорил премьер. Поводом стал расстрел в бангкокском торговом центре Siam Paragon, который устроил 14-летний подросток. Тогда погибли три человека и были ранены четверо. С тех пор мораторий ежегодно продлевали.

Это ЧП стало лишь одним пунктом в мрачном списке: тайские неадекваты и преступники открывают огонь и в школах, и в общественных местах. Самой страшной из подобных трагедий в истории страны стали события 2022 года, когда экс-полицейский с пистолетом и ножом ворвался в детский сад во время тихого часа. Его жертвами стали 36 человек, в том числе 24 малыша. Затем изувер сумел вернуться домой и там расправился со своими женой и сыном.

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