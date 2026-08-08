Дача лечит: свой сад снижает риск диабета и уменьшает стресс

Работа в саду дает регулярные умеренные нагрузки, которые помогают быть в форме Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Собственный сад или даже небольшой огород у дома дарит нам не только урожай и эстетическое удовольствие, но и здоровье для тела и души. Новое исследование Университета Квинсленда (Австралия) показало, что люди, у которых есть свой сад, меньше подвержены диабету второго типа. У них риск ниже на 6,8% по сравнению с тотальными горожанами, не державшими в руках лопату и тяпку. Жизнь рядом с несколькими парками дает похожий эффект: риск диабета ниже примерно на 5,7%.

Польза от садов складывается из нескольких компонентов.

Во-первых, это физическая активность: копание, прополка, полив, переноска. Работа в саду дает регулярные умеренные нагрузки, которые помогают быть в форме и улучшают чувствительность к инсулину.

Во-вторых, снижается стресс. Время на свежем воздухе и общение с природой уменьшают уровень стресса, который напрямую связан с риском нарушения обмена веществ.

В-третьих, витамин D. Солнышко помогает выработке витамина D, который важен для обмена веществ и иммунитета. Главное, не перегреться и не обгореть.

Ну и, наконец, микробиом. Работа с почвой (при соблюдении мер предосторожности - перчатки и садовый инвентарь) и разнообразие микрофлоры на природе помогают здоровью кишечника. А это, в свою очередь, положительно сказывается на регуляции уровня сахара в крови и снижает общий уровень воспаления.

Но даже если у вас нет дачи, разворот к здоровью может быть такой. Можно разбить мини-сад или вертикальные грядки на балконе. Для высадки подойдут зелень, помидоры черри, перец, ароматная зелень. Режиму дня это тоже поможет и некоторую физнагрузку даст, ведь потребуется регулярный уход.

К тому же, как отмечают авторы исследования, помогают и прогулки в зеленых зонах, окрестных парках, скверах, лесопарках. Чем больше природы вокруг, тем лучше.

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