Между Зеленским и Залужным пробежала черная кошка Фото: REUTERS.

KP.RU продолжает собирать боевые сводки с передовой и самые яркие новости СВО на Украине. Кратко - о главном на 8 августа:

1. Новости с фронта: освобождены 8 поселков за неделю

2. Миллион гривен на переименование вымершего села

3. Морская блокада бьет по нервам и кошельку Киева

4. Зеленский перестал скрывать ненависть к Залужному

5. Кадровые решения главаря режима смешат Запад

6. Коррупция в ВСУ шокировала Раду

7. Наводчик на терминалы и танкеры назван по имени

8. Поляки не готовы выслать украинских мужиков на войну

БОЕВАЯ СВОДКА: ЧТО ПРОИСХОДИТ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО НА 8 АВГУСТА

Далее - данные Минобороны о ситуации на шести направлениях за неделю.

Штурмовики «Севера» освободили Белый Колодезь, Устиновку, Бакшеевку и Анискино в Харьковской области. А также Рыжевку в Сумской области. Противник потерял до 1640 боевиков. Подбиты два танка, 13 бронемашин и 16 орудий полевой артиллерии.

Подразделения «Запада» установили контроль над Ольговкой в Харьковской области. Потери противника составили свыше 1495 человек. Поражены танк, 131 автомобиль и 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

Группировкой войск «Юг» вывела из строя более 1335 военнослужащих. Разбиты танк, 18 бронемашин и 166 автомобилей.

Бойцы «Центра» уничтожили свыше 2375 националистов. Сожжены 16 бронемашин, 63 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.

Штурмовики «Востока» подняли триколоры над Любицким и Зарницей в Запорожской области. Потери украинских вооруженных формирований составили более 2505 солдат и офицеров. Утилизированы танк, 29 бронемашин и 79 автомобилей.

«Днепр» выбил из рядов ВСУ до 250 боевиков. Отправлены в металлолом 124 автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии и 19 станций РЭБ.

Силы ПВО сбили 91 управляемую авиабомбу. Приземлили 11 реактивных снарядов HIMARS. Поразили 6575 дронов.

Моряки-черноморцы потопили пять безэкипажных катеров ВСУ.

Штурмовики «Севера» освободили Белый Колодезь, Устиновку, Бакшеевку и Анискино в Харьковской области. Фото: Александр Река/ТАСС

ГЛАВНОЕ: НОВОСТИ ОБ СВО НА УКРАИНЕ НА 8 АВГУСТА

Дальше – подборка самых ярких новостей вокруг СВО на Украине за сутки.

Миллион гривен на переименование безлюдного села

В Киеве нашелся лишний миллион гривен (около 1,8 млн рублей), на переименование обезлюдевшего села Анискино в… Анищино. Случилось это в прошлом году, а накануне этот почти лишившийся населения, но все же переименованный населенный пункт был освобожден российскими войсками, которые вывели оттуда пять местных жителей. Они продолжали называть свою деревню по старинке, невзирая на новые украинские карты. Ну, теперь и не придется привыкать к киевской топографической дурости.

Власти Украины потратили около миллиона гривен на переименование пустого села. Фото: Evgen_kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из-за морской блокады на Украине нехватка складов

Украинский министр аграрной политики Тарас Высоцкий встревожен. Чиновник заявил: «Экспорт сельхозпродукции через Черное море остановился... Если мы и дальше не сможем экспортировать через море, то осенью у нас закончатся складские мощности». Он указал, что прямые финансовые потери агросектора из-за проблем с черноморскими портами до конца года могут превысить 3 млрд долларов. А вы вспомните про дорогу с двусторонним движением.

Между Зеленским и Залужным пробежала черная кошка

Украинские СМИ констатируют: отношения между Владимиром Зеленским и послом Украины в Лондоне Валерием Залужным стали хуже некуда. Бывшего главкома ВСУ, а ныне дипломата на британских островах, в Киеве даже не сочли нужным пригласить на встречу с новым министром обороны королевства Уэзом Стритингом, нагрянувшем в украинскую столицу. Журналисты предполагают, что Зеленского все больше беспокоит Залужный как конкурент в борьбе за пост президента. Показательно, что посол Киева в Лондоне узнал о переговорах с британским министром только после их завершения. А на общем фото участников совещания украинских дипломатических представителей Залужного разместили в последнем ряду. Но от этого он не стал последним в рейтинге политиков незалежной.

Кадровые решения Зеленского высмеивают на Западе

Есть у известного издания Politico еженедельная юмористической колонка. И вот предметом для нее стали скандальные отставки министра обороны Михаила Федорова и главкома ВСУ Александра Сырского.

В публикации «Рассекречено» авторы пошутили о том, что Зеленский, в отличие от свежеиспеченного британского премьера Энди Бернема, не умеет увольнять министров так, чтобы те не стремились вернуться на свои посты.

Издание предложило читателям придумать наиболее остроумную подпись к изображению, которое будет опубликовано в следующем выпуске. На снимке запечатлены Бернем и Зеленский, где первый, обняв второго и наклонившись к нему, что-то ему говорит, а тот внимательно слушает. Оба одеты в черное. Лучшей подписью назвали следующую: «Владимир, если я выгоняю министров, они не пытаются вернуться». На Банковой гомерический хохот…

В Раде встревожены коррупцией в армии

Анна Скороход, депутат Рады, открывает обществу глаза на очевидное. Парламентарий в эфире YouTube-канала заявила:

«В армии порядка нет. Там хаос и коррупция процветает. А все, что нам показывают, - это мелкие цветочки». Это заявление совпало с сообщением портал UnHerd о том, что поддержки Запада сократится, если Зеленский, хотя бы частично, не сможет избавиться от коррупции внутри страны. Странные люди: как он может избавиться от собственных «слабостей» и «слабостей» ближайших друзей?

ВСУ погрязли в хаосе и коррупции Фото: REUTERS.

Назван наводчик для ВСУ на российские нефтетерминалы

Российские хакеры выяснили: СБУ получает координаты нефтяных терминалов в Калининградской и Ленинградской областях от работающего на разведструктуру северо-атлантического альянса специалиста по гибридной войне. Этого урода зовут Барт де Вахтер. Информацию от хакеров приводит ТАСС: де Вахтер работает в организации Hybrid Analyse Vigilant Network. Она связана с разведкой НАТО и Силами спецопераций. Вурдалак сливал СБУ разведданные о местоположении инфраструктурных объектов в Ленинградской и Калининградской областях. Он же передавал Киеву и информацию о российском танкере, который перевозил сжиженный природный газ. И до сих пор думает, что он бессмертный.

Депортацию украинских мужиков польский чиновник назвал чушью

Замминистра внутренних дел и администрации Польши Мачей Душчык депортацию украинцев призывного возраста на родину назвал лишенной смысла: «Это чушь. Абсолютно идиотская идея. Она ничего не решит». Чиновник уверен, что большинство украинских мужчин призывного возраста находятся в стране на законных основаниях. А предложения о депортации назвал отвратительными и сугубо политическими. Какой чистоплюй…