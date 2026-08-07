Молодая жена Евгения Петросяна в купальнике оконфузилась на курорте: и вот почему

Татьяна Брухунова и Евгений Петросян улетели в Турцию Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Молодая жена Евгения Петросяна показала фигуру на отдыхе с семьей в Турции. Татьяна Брухунова предстала в купальнике у бассейна. Вот только поклонники уличили икону стиля в фотошопе.

Евгений Петросян с пятой женой Татьяной Брухуновой, шестилетним сыном Ваганом и двухлетней дочерью Матильдой отдыхают в Турции. Супруги сняли роскошную виллу с бассейном, чтобы в полной мере насладиться морем и солнцем.

Супруга 80-летнего юмориста поделилась фотографиями. 37-летняя жена народного артиста продемонстрировала фигуру в купальнике.

Многие подписчики пришли в восторг от внешнего вида Татьяны и засыпали ее комплиментами. "Прекрасная мамочка", "Перед такой красотой даже Петросян не устоял", "Фигура - топ", "Как можно быть такой фигуристой", "Секси королева", - нахваливают икону стиля фанатки.

Завистники уличили жену Петросяна в фотошопе Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Брухунова пришла в восхищение от приятных слов. "Это вы меня в 17-20 лет не видели", - кокетливо ответила красавица.

Но нашлись и завистники. Они обратили внимание, что фото в купальнике подверглось корректировке. "Таня Петросян грудью рвет железные палки", "Доелась сладкого", "Что-то пошло не так. Фотошоп не сработал на нижней части живота", "Думала, за палкой не видно будет", "Это все безмерные тортики", - заявили злопыхатели.

Прекрасная Татьяна на колкие выпады не отреагировала. Она просто продолжила свой отдых с любимым волшебником.

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