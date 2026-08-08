«Мы идеальная пара»: певица Ксения Минаева после измены парня нашла нового возлюбленного

Певица Минаева встречается со стендап-комиком Фото: Екатерина ИНОЗЕМЦЕВА.

Певица Ксения Минаева, ставшая невероятно популярной в соцсетях благодаря своей песне «Шоколадка» (Я расплываюсь в улыбке, как дура, как шоколадка…) пару месяцев назад рассказала, что рассталась с парнем из-за его измены. До этого случая они встречались три года. Позже исполнительница намекнула, что ее сердце занято. И вот наконец-то стало известно, кто стал новой любовью Ксении.

Корреспондент KP.RU заметила певицу после выступления на «Пикнике Афиши» в Санкт-Петербурге за руку с молодым человеком. Они вместе вышли из-за сцены и в сопровождении организаторов прошли через толпу зрителей. Новым парнем Ксении оказался довольно известный стендап-комик Валерий Киракосьян. Ему 30 лет, он является резидентом Stand Up на ТНТ, полуфиналистом проекта «Comedy Баттл». После мероприятия Киракосьян репостнул в соцсетях видео, на котором внимательно следит за выступлением Минаевой как раз в тот момент, когда она поет строчки из своей «Шоколадки»: «Мы идеальная пара, Ты любишь меня? Конечно! Какие вопросы?»

Фото: Екатерина ИНОЗЕМЦЕВА.

Напомним, Ксении Минаевой 28 лет. Она родилась в Севастополе, но после школы перебралась в Москву. В 2019 году стала участницей музыкального проекта «Песни» на «ТНТ», а в финале заняла четвертое место. Ее наставником тогда был рэпер Баста (Василий Вакуленко), который помог ей с контрактом на участие в своем музыкальном лейбле. В 2023 году Минаева выпустила свой первый альбом «Диско шар», получивший в интернете миллионы прослушиваний.

На «Пикнике Афиши» в Санкт-Петербурге Ксения выступила на главной сцене вместе с группами «Бонд с кнопкой» и «Смысловые галлюцинации», Елкой и Feduk.

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