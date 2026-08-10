Вопрос дня: А вы сталкивались с чудесными историями спасения? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

Удивительная история бойца СВО, в которого попала молния, когда он пытался отпугнуть медведя, так нас поразила, что мы спросили:

А вы сталкивались с чудесными историями спасения?

Михаил ТИМОШЕНКО, полковник запаса, ветеран ракетных войск:

- В 1978 я оказался на корабле Северного флота. У нас на глазах военный самолет упал в море. Экипаж его успел катапультироваться. Мы оказались к месту крушения ближе всех. Стояло полярное лето, через полчаса мы увидели летчиков. Обоих спасли.

Андрей ЛАМАНОВ, герой России:

- Главная история спасения была 7 сентября 2010-го года. Тогда наш экипаж посадил в тайге Ту-154, у которого отказала система бортового электропитания. Вырубило автопилот, навигационное оборудование, радиосвязь. И электронасосы, обеспечивающие подачу топлива к двигателям. А сели мы на заброшенную взлетку в Ижме — спасибо, что ее много лет поддерживал в божеском состоянии местный начальник вертолетной площадки Сергей Сотников. Все 72 пассажира и 9 членов экипажа остались живы.

Геннадий НЕУДАХИН, главный внештатный специалист по первой помощи Минздрава России в Центральном федеральном округе:

- На мой взгляд, в историях спасения чудес не бывает – это всегда вопрос силы воли и желания спастись или помочь. Вспоминается история моего отца, который зимой ехал на свидание к своей невесте, моей будущей маме. Из-за плохих дорог решил срезать через речку, но провалился в полынью, ушел под лед, едва выбрался. Мороз был 30С. Поэтому оставшиеся до деревни 3,5 км он просто бежал, не останавливаясь. Добежал до тепла и даже не заболел! Вот такая любовь.

Рима ОГАНЯН, руководитель пресс-службы «Лиза Алерт» в Краснодарском крае

- В нашей поисковой работе был такой случай, который можно назвать чудом. В лесу пропал 92-летний мужчина, нашли мы его только через три дня. И все это время с пенсионером плутал бродячий пес. Никакой еды у них не было. Но пес, как ангел-хранитель, не бросил мужчину, грел по ночам. Когда мужчину уже передавали медикам, пес лизал ему руки. Отблагодарить собаку спасенный так и не смог – она исчезла так же внезапно, как и появилась.

Лейла АБДУЛАЗИМОВА, риелтор из Перми:

- Я ехала зимой на такси и как будто что-то заставило меня посмотреть в окно. Вижу на мостике стоит девочка и зовет на помощь - в воде тонул ее одноклассник. Мы остановились, водитель меня страховал, а я поползла по льду к проруби. Страха никакого не было, было только одно хладнокровие и мысль, что мне надо помочь ребенку. И нам удалось! Считаю, что меня какие-то силы тогда заставили отвлечься от телефона и повернуть голову в нужный момент.

Лариса ЛУЖИНА, народная артистка РСФСР:

- В моей жизни тоже была встреча с диким медведем, причем совсем недавно. В мае мы ездили с концертами по городам Севера. По дороге в Мирный на трассу вышел медведь. Наш автобус остановился. И я захотела выйти покормить медведя мандаринами. Но другие артисты меня вовремя остановили, а то могло бы плохо закончится.

Алиса МИРОНОВА, жительница Казани:

- Когда я была на 39-й неделе беременности, мне пришлось спасать своего пса. Он провалился в ледяную воду. А потом и я с ним. Получила сильное переохлаждение. Но я не заболела, и благодаря медикам родила здорового сына. Это настоящее чудо, сотворенное руками людей.

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Если бы не конь, меня бы не было: Боец СВО признался, что спасло его в схватке с медведем, когда в него ударила молния