С практической точки зрения у тонировки не так много преимуществ. Фото: DiPres / Shutterstock / Fotodom

МОЖНО ЛИ ТОНИРОВАТЬ МАШИНУ?

Летом вопрос особенно актуален, ведь тонировка кажется отличным способом спрятаться от излишней жары и яркого света. Тут главное – помнить о правилах. В России передняя полусфера автомобиля (лобовое стекло и стекла передних дверей) должна пропускать не менее 70% света. Превышение этой нормы допускается лишь для верхней полосы на лобовом стекле, шириной не более 140 мм. Всевозможные «форточки» в передних дверях, при их наличии, излишне затемнять тоже нельзя - даже если кажется, что это не влияет на обзорность.

Инспектор ГАИ может измерить светопропускание специальным прибором – тауметром. И в случае нарушения выписать штраф – 500 рублей. Не так много, особенно с учетом скидки в 25% за своевременную оплату (в течение 30 суток). Но вместе со штрафом полагается предписание об устранении причины нарушения. То есть, пленку придется снять в срок до 10 дней. И если этого не сделать, а после второй раз «попасться», то наступит ответственность уже по статье 19.3 КоАП РФ - за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. И здесь меры куда серьезнее – от штрафа в 2-4 тысячи рублей до ареста на 15 суток!

Что касается задней полусферы, то тут ограничений нет. Тонировать можно хоть «в ноль». Так же, как устанавливать шторки.

ЗАЧЕМ ТОНИРОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ?

Аргументов много. В числе основных – помимо более «стильного» внешнего вида (а о вкусах не спорят), тонировка дарит чувство приватности, скрывает оставленные в салоне вещи от лишних глаз, помогает защититься от слишком яркого солнца и якобы даже жары. Мол, нагреваться салон будет медленнее, а пластик, кожа и прочие материалы отделки не будут сохнуть, трескаться и выгорать.

Тем не менее здесь не все так просто. За передачу тепла отвечают лучи инфракрасного спектра. А, скажем так, за яркость света – ультрафиолетовое излучение. Самая простая тонировка блокирует как раз УФ-лучи. Да, в салоне будет потемнее, но защититься от излишнего нагрева она не поможет.

- Придется выбирать дорогую, атермальную пленку. Она, кстати, бывает прозрачной, поскольку ее главная задача – блокировать ИК-волны, а не ультрафиолет. И да – она действительно способна защитить материалы салона от выгорания из-за прямого воздействия солнечных лучей. Но от жары особо не убережет. Либо придется обклеивать не только стекла, но и весь кузов, включая крышу. Автомобиль – это, по сути, железная банка, и на солнцепеке он нагревается через металл, а не только через окна, - предупреждает вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

В числе прочих преимуществ тонировки называют меньший слепящий эффект от яркого солнечного света и от встречного света фар в темное время суток. А также – дополнительную защиту в случае возможного ДТП. Мол, пленка не позволит стеклу разлететься на осколки и нанести увечья пассажирам.

- Последнее – полная ерунда. Автомобильные окна специально делают так, чтобы они не бились на мелкие части. А если и бились – то чтобы эти части не могли поранить человека. Если не брать совсем уж древние машины, то наличие или отсутствие тонировки на фактор безопасности в этом вопросе не влияет совершенно никак, - добавляет Антон Шапарин.

Фото: port-o / Shutterstock / Fotodom

В ЧЕМ МИНУСЫ ТОНИРОВКИ?

Главный и самый очевидный минус: страдает обзорность. Даже если тонировка сделана по правилам, видимость все равно ухудшается. Особенно в темное время суток.

- Порой это приводит к целому кругу проблем. Скажем, владелец затонированной машины, устав от того, что плохо видит ночью, ставит на нее мощный нештатный ксенон. В итоге – осложняет жизнь уже другим водителям, которых слепит фарами, - отмечает Антон Шапарин.

Ладно, правила можно не нарушать, а оптику – не трогать. Но, помимо ухудшения видимости в темное время, тонировка осложняет обзор в период дождя, метели, тумана. Она быстрее, чем обычное стекло, «замыливается» и затирается, особенно – в зоне работы дворников. А значит, требует регулярной замены, что приводит к дополнительным тратам. Дешевая же пленка может запузыриться или начать отслаиваться уже в первый год эксплуатации.

Наконец, мало кто знает, но на современных машинах уже есть заводская тонировка! И светопропускание лобового и боковых окон на них по умолчанию варьируется как раз в пределах 70-80%. То есть, в большинстве случаев, дополнительное затемнение и не требуется – если, конечно, нет желания нарушить закон.

ТОНИРОВАТЬ ИЛИ НЕТ?

- С практической точки зрения у тонировки не так много преимуществ, - резюмирует Антон Шапарин. – Да, она немного спасает от чрезмерно яркого солнца. Это особенно актуально для тех водителей, которые носят очки – ведь темные поверх обычных не наденешь… Хотя и тут дешевле и проще заказать линзы с фотохромным напылением. В то же время в сумерках, в темноте, при плохой погоде обзорность из-за тонировки снижается.

Инспектор ГАИ может измерить светопропускание специальным прибором – тауметром Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

От жары она тоже не спасает. Если же хочется защитить салон от прямого воздействия солнечных лучей, придется потратиться на атермальную пленку, а не обычную, отражающую лишь ультрафиолет. К примеру, тонировка «по кругу» (все стекла) простой темной пленкой обойдется в среднем в 10 тысяч рублей, а атермальной – минимум в 30 тысяч.

- Выходит, единственным неоспоримым плюсом остается «приватность» - можно оставить вещи в салоне и не переживать, что их увидят. Хотя сейчас это не так актуально, как было 20-30 лет назад, - добавляет Антон Шапарин.

С другой стороны – для задних пассажиров все минусы тонировки, связанные с обзорностью, значения не играют, а плюсы выходят на первый план. В том числе – защита от яркого света и любопытных взглядов посторонних.

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