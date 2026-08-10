Персеиды активны с 17 июля по 24 августа Фото: EAST NEWS.

Август – месяц звездопадов. Но в этом году нас ждет нечто особенное. Метеорный поток Персеиды обещает быть особенно впечатляющим. KP.RU рассказывает, куда и когда смотреть.

ПЕРСЕИДЫ 2026: КОГДА БУДЕТ ЗВЕЗДОПАД

Славу «месяца падающих звезд» августу обеспечивает метеорный поток Персеиды. Он не самый мощный, но самый эффектный. В декабре лютует (и периодически пробивает обшивку МКС) еще более сильный поток метеоров, Геминиды, но – декабрь, облачно и холодно, и его мало кто видит. Самый же яростный поток действует в июне, однако – на дневном небе, тоже мимо. Поэтому Персеиды – бесспорный топ.

Как кажется земному наблюдателю, метеоры вылетают из созвездия Персея (отсюда и название). Компактное созвездие Персея августовскими ночами висит довольно высоко на северо-востоке. Но искать его не нужно: вылетев оттуда, метеоры разлетаются по всему небу. Вы можете заметить их даже в противоположной стороне. И они гарантированно будут ярче, а их следы длиннее, чем около самого созвездия Персея.

Так что вопрос «куда смотреть» решается просто: куда хотите. Вопрос «когда» имеет больше смысла.

ПИК ЗВЕЗДОПАДА ПЕРСЕИДЫ В 2026 ГОДУ

Персеиды активны с 17 июля по 24 августа. Однако, именно в момент максимума поток выдает по-настоящему мощный залп. Этот момент в 2026 году наступит ровно в полночь по московскому времени 13 августа (то есть в ночь с 12 на 13 августа) и продлится до полудня этого же дня. Таким образом, максимум приходится на темное время суток, ура. Уже одно это гарантирует незабываемое зрелище.

Вдобавок Луна, вечная «врагиня» наблюдателей метеоров, на этот раз не помешает вообще никак. Луна – в новолунии и не видна. В следующий раз такое чудесное сочетание повторится лишь в 2045 году.

Как кажется земному наблюдателю, метеоры вылетают из созвездия Персея Фото: REUTERS.

Осталось найти место потемнее, например, на даче, и вперед. Открытый со всех сторон небосвод желателен, но в принципе можете отыскать «дырку» в кроне деревьев, или между крышами домов, и сосредоточиться на этом участке неба. Попытать счастья можно и в городе, что-то да увидите.

В час пролетит не менее 100 метеоров. Это чаще, чем раз в минуту. Но не факт, что именно вы за час заметите все сто. Ведь цифра относится ко всему небу. Однако, 20-30 – почти гарантированы.

ТЕЛЕСКОП НЕ НУЖЕН

Телескоп и даже бинокль (за одним исключением, об этом ниже) не пригодятся. У них узкое поле зрения. Можно всю ночь проглядеть в окуляр, и не увидеть ни одной падающей звезды. Метеоры смотрят простыми глазами.

Наблюдать можно начинать, как стемнеет. До полуночи метеоров будет не очень много. Но затем число стремительно вырастет.

У Персеид, помимо главного пика, о котором мы уже говорили, есть и узкий. Если на него попасть, запомните на всю жизнь. Он в этом году ожидается с 5 до 7 часов утра по московскому времени. К сожалению, в столице уже светло. Но, если вы в подходящем часовом поясе, вам и карты в руки.

На падающие звезды можно просто любоваться и загадывать желание. Есть и другие развлечения, более тонкого свойства.

Те, кто хотя бы немного знаком со звездным небом, могут взять карту, и наносить на нее траектории самых ярких метеоров. Так вы убедитесь, что все они действительно летят из одной точки (ее называют радиантом).

Существуют бинокли с очень широким полем зрения. И старые советские, и современные китайские. Став обладателем такого инструмента (к сожалению, они недешевы), не пожалеете ни разу: несмотря на слабое увеличение подобных дивайсов, они позволяют рассмотреть тончайшие детали падающих звезд.

Метеоры относительно несложно сфотографировать. Для этого надо взять объектив с максимально большим полем зрения. Оптимально «рыбий глаз». Если объектив охватывает сектор «широко разведенных рук» - годится. Поставьте высокую чувствительность, выдержку такую, чтобы поле не засвечивалось, и экспозицию на «серию». Пусть стоит себе или на штативе, или надежно закрепленный книжками, досками, кирпичами, и щелкает автоматом. Утром посмотрите. Пимеры удачных снимков со смартфонов нам неизвестны.

А коли полетит очень крупный метеор, болид, вы станете свидетелем ряда удивительных явлений. Не исключено, что в обычном fm-приемнике неожиданно, на несколько секунд, прозвучит иностранная речь: это закордонный радиосигнал отразился от метеора. А может, вы услышите звук болида, нечто вроде шелеста, своими ушами. Природа этого шелеста пока непонятна: он, хотя и звук, прилетит к вам со скоростью света. Звучащие болиды относятся к подтвержденным, но не объясненным феноменам.

И, конечно, некоторые болиды могут выпасть метеоритами.

Август – месяц звездопадов Фото: EAST NEWS.

ОПАСЕН ЛИ ЗВЕЗДОПАД

Метеорные потоки (на самом деле их много десятков, но в основном они слабые) – явления ежегодные. Почему так?

Вообразите комету, орбита которой пересекается с орбитой Земли. То есть она теоретически может на нас упасть. Страшно, но не будем бояться раньше времени.

И вот комета разваливается. А она может делать это много-много раз, и не развалиться при этом окончательно. От нее отлетают пыль и обломки. Они равномерно распределяются по всей орбите. Которая, напомним, пересекается с орбитой Земли. В таком случае эти обломки каждый год, в определенное время, будут падать на нас. И смотреться как падающие звезды.

Родительское тело Персеид – комета Свифта-Туттля. Хотя сами Персеиды наблюдаются с глубокой древности, сама комета открыта лишь в 1862 году. Комета возвращается к Солнцу раз в 133 года. Расчеты говорят, что, несмотря на пересечение орбит, на Землю она пока не упадет. Были расчеты, что это случится в 2126 году, но не подтвердились.

И это очень хорошо! Это одна из крупнейших комет, размер ее ядра составляет чудовищные 26 километров. Вдвое больше, чем у той кометы, что погубила динозавров. Коли такое упадет на нашу планету, тут и сказочке конец во всех смыслах.

Получается, каждый август мы получаем как бы прививку от угрожающей кометы. Крошечные частички ее вещества красиво летят по ночному небу. Что ж, насладимся зрелищем, и прочь тревожные мысли. Космос коварен, но не в этот раз.

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