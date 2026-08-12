Названы лучшие упражнения для тех, кого мучает бессонница

Если у вас есть нарушения сна (проблемы с засыпанием или вообще бессонница, рваный сон и т.д.), то ученые предлагают выполнять несколько упражнений, доступных каждому Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Давно известно, что умеренная физическая активность важна для здоровья всех систем – от сердечно-сосудистой до нервной. Помогает она и при нарушениях сна, борется с бессонницей.

Но какие упражнения наиболее эффективны? Таким вопросом задались китайские ученые из Харбинского университета спорта. Отобрав 30 рандомизированных исследований, в которых участвовали 2576 человек, ученые провели мета-анализ. Что позволило выявить интересные закономерности.

Итак, если есть нарушения сна (проблемы с засыпанием или вообще бессонница, рваный сон и т.д.), то ученые предлагают следующие упражнения:

1. Йога два раза в неделю продолжительностью не менее 30 минут.

Практиковать ее предлагают 8–10 недель подряд, причем упражнения должны быть высокой интенсивности, а не просто дыхательные. Конечно, без инструктора приступать к ним не стоит. Вряд ли у новичка получится самостоятельно выполнить сложные асаны.

Это исследование показывает, что высокоинтенсивная йога оказывает наилучший эффект на качество сна. Но ученые уточняют, что для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования.

2. Обычная ходьба перед сном.

Действительно, многочисленные исследования уверяют: даже самая простая прогулка (не менее получаса) перед сном помогает откинуть тревожные мысли, наполнить кровь кислородом. И немножко устать, чтобы лучше заснуть.

Ходьба лишь немного уступила йоге по эффективности влияния на сон.

3. Силовые упражнения.

Буквально 2 тренировки в неделю, и сон будет лучше. Конечно, без тренера не обойтись. Именно он должен показать наиболее эффективные упражнения. Китайские ученые считают, что тренировки должны быть интенсивными, но короткими.

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