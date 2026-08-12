Экс-премьер Британии Борис Джонсон выдал свою полную версию событий, произошедших на Стамбульских переговорах. Фото: Justin Tallis - WPA Pool/Getty Images

Экс-премьер Британии Борис Джонсон, как его называют в Незалежной, «козак Джонсонюк» открестился от того, что именно он своим приездом сорвал Стамбульские переговоры о мире между Россией и Украиной весной 2022-го. Причем, сделал это в такой форме, которая исключает какие-либо двойные толкования.

- Они (Кремль и многие люди) сказали, что моя поездка в Киев в том апреле послужила причиной срыва этих мирных переговоров. Они утверждают, что я все испортил, что я сделал невозможным заключение мирного соглашения, - заявил Борис. - Это абсолютная, полная, сущая чушь. Я имею в виду, что не было ни одного европейского лидера, ни одного западного лидера, который мог бы каким-то образом остановить украинцев от борьбы за свою страну. Этого просто не могло произойти.

Хорошее начало, чтобы подвести к тому, что, мол, украинцы все делали и решали сами. Далее Борис выдал свою полную версию событий.

Борис Джонсон и Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции в апреле 2022-го года. Фото: Zuma\TASS

- Все, что я говорил им, все, что я хотел сказать Владимиру Зеленскому — понимаете, после всего того ужаса, через который они прошли, когда они вопреки всему преуспели в том, чтобы вытеснить вторую по величине армию в мире из Киевской области, отбросить их назад, в том числе и немного на востоке, они сотворили фантастику, они совершили чудо, - несколько бессвязно рассказал далее «Джонсонюк». - Все, что я хотел ему сказать, это: «Послушай, я не могу быть большим украинцем, чем сами украинцы. Мы не можем... Но если вы хотите продолжать бороться, то мы будем с вами». Это все, что я сказал. И у меня были серьезные полномочия от моего кабинета и парламента заявить об этом.

Нет, про то, что у самого украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского сознание не может существовать без некоего сдвига, как и у его союзников, известно давно. И вот и Борька Джонсонюк несет, что украинцы, мол, вытеснили русскую армию, игнорируя то обстоятельство, что наши части и подразделения вышли по приказу Москвы по просьбе западников, чтобы стимулировать, как они тогда говорили, подписание мирного соглашения. Но это на фоне всех остальных заявлений сущие мелочи. Гораздо примечательнее то, что Джонсон всячески открещивается от всего того, чем он гордился последние четыре года, чем он эти годы хвастался и ставил себе в заслугу. И вдруг – вот такой вот разворот.

Напомним, версию Джонсона в корне противоречит украинской, которую в ноябре 2023-го озвучил член тогдашней переговорной команды Киева глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

- Когда мы вернулись из Стамбула, Борис Джонсон приехал в Киев и сказал, что мы вообще ничего с ними не подпишем, и давайте просто воевать, - рассказал Арахамия.

Давид Арахамия Фото: ТАСС.

Так с чего бы Борису опровергать свою роль «великого и ужасного» Джонсонюка в срыве Стамбульского переговорного процесса? Ответ весьма прост. Борис какой угодно эпатажник, но далеко не дурак. Та роль годилась для него, пока он считал, что Украина и Зеленский выигрывают или хотя бы имеют шансы на какой-то равноправный статус на переговорах о мире. Как только он убедился, что крах бандеровского режима неминуем, перед ним встал вопрос о его будущей личной ответственности за миллионы погибших, за то, что нынешние условия мира для Украины несравнимо хуже Стамбульских, что Украина во всеобъемлющей катастрофе – экономической, демографической, транспортной и во всех прочих сферах, какую ни затронь. И теперь лохматый говорит, что это все не он, что это все сам Зеленский.

Типичное поведение западного партнера. Для которого обещать – не значит жениться, а вовремя предать – не предать, а предвидеть. Кстати, Борис Джонсон далеко не первый вышел на эту тропу. Напомнить, что сейчас говорит президент США Дональд Трамп? А говорит он, что США не передают оружие Украине и даже не продают его Зеленскому. Вашингтон, мол, всего лишь продает вооружения странам НАТО, а куда они там его девают, Трампа не касается. Хотя Штаты сами участвовали в разработке и принятия программы PURL, по которой Киев снабжают всем необходимым ВСУ, принимали самое деятельное участие. Трамп предпочел формально отстраниться, хотя фактически Штаты продолжают сотрудничать и снабжать бандеровский режим.

И для Зеленского вопрос сейчас не в том, сколько и когда ему дадут ракет, а кто предаст его следующим из стратегических союзников – Мерц или Макрон? На англичан тут можно даже не смотреть, у них премьеры меняются со скоростью вращения балерины в фуэте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский доволен тем, во что превратил Украину: Прилавки пустеют, заводы встали, АЗС в труху - и идет жуткая зима

На Зеленского ополчилась сама природа: она играет на стороне России и не дает бандеровцам передышки