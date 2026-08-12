Эммануил Виторган Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Народный артист России Эммануил Виторган вместе с женой Ириной Млодик и двумя младшими дочками Этель и Кларой улетели Юрмалу. Ирина Млодик родилась в Латвии, поэтому супруги регулярно проводят там часть летнего отпуска. Присоединился к родне сын Эммануила Гедеоновича – Максим Виторган. Он прилетел на день рождения своей младшей сестры Клары, которой 7 августа исполнилось 7 лет. По случаю праздника устроили фотосессию. И после - Виторган-младший показал в соцсети, как проводит лето его 86-летний отец, сопроводив публикацию ироничной подписью, сравни отца с моделью:

«Вайб: “драгс*фром Бронкс или В Юрмале комары”. Модель: народный артист России». Посмеялся над тем, что Виторган-старший выглядит как американский мафиози. Действительно, Эммануил Гедеонович впечатлил подписчиков своим «прикидом». На нём малиновые рубашка и кеды того же цвета, и носки, песочного цвета брюки и оранжевая (вырви глаз) цигейковая курточка. Колоритный мужчина в самом соку.

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Вероятно костюмчик подбирала жена – Ирина Млодик. Яркий образ народного артиста вызвал неоднозначную оценку поклонников. «Шикарный! Огонь! Легенда!», - пишут одни. Другие, наоборот, яркое «оперение» сравнивают с попугайским.

Нередко стиль одежды известных артистов подвергается критике. Мы решили вспомнить, кто чаще других попадает под стрелы критиков.

70-летняя актриса Наталья Андрейченко любит яркие и разноцветные наряды. За что ей регулярно «прилетает». Однажды Андрейченко появилась в полупрозрачной блузке, сквозь которую было видно бельё. Образ дополнили «камзол» и чёрные лосины.

Наталья Андрейченко Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Регулярно подвергается критике подписчиков актриса Ирина Пегова. Она тоже любит экспериментировать с одеждой. Ей 48 лет, но она отдает предпочтение молодежному стилю. Поэтому ей пишут: «Когда тебе не 20, попытки молодиться, выглядят смешно. И конечно, одежда должна соответствовать фигуре». У Пеговой есть и защитники, которые считают: она одевается «задорно и интересно».

Ирина Пегова Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Каждая публикация в соцсети Марины Зудиной не остается не замеченной. 60-летняя актриса постоянно подвергается критике. Недавно ей «прилетело» за то, что надела черную кожаную куртку на голое тело. Вообще Зудина любит провокационные фото, на которых она, как ей кажется, выгодно подчеркивает фигуру.

Марина Зудина Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

В Сети постоянно обсуждают стиль одежды 65-летнего Олега Меньшикова. Он одевается нарочито ярко. Многие критикуют актёра за то, что он безрассудно следует молодёжной моде: «Как нелепо всё это выглядит на взрослом мужчине». Критикуют за то, что будто бы покупает одежду на вырост – «эти штаны на вас просто висят». Да и с цветовыми решениями случаются перегибы. Сам артист на критику не реагирует. В ответ лишь читает ироничные стишки.

Олег Меньшиков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети.

Куда печальней ситуация со стилем одежды 77-летней Аллы Пугачевой. Ходит по Юрмале в мини-юбке, пугает народ. Страсть демонстрировать ножки у Аллы Борисовны появилась с возрастом. В молодости, как многие помнят, Алла предпочитала длинные бесформенные балахоны. Теперь перешла на радикальное мини и молодёжные легинсы. За что её неоднократно критиковали стилисты, называя её стиль анти-модным.

Историк моды Александр Васильев называл певицу «законодательницей дурного вкуса в России». Его возмущает привычка Пугачевой носить мини-платья.

*«Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью, их незаконный оборот, включая прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, наркосодержащих растений законодательно запрещен и влечет установленную законодательством ответственность».

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