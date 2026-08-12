«Ведется системная работа»: почему Минобороны указывает конкретные пораженные объекты ВСУ

ВС РФ ведут системную работу по тыловой инфраструктуре противника Фото: REUTERS.

Вооруженные силы России минувшей ночью нанесли групповой удар. Были поражены предприятия военной промышленности и транспортно-логистические центры в Киеве и Запорожье. Об этом сообщили в Минобороны РФ. В частности, был атакован крупный транспортно-логистический центр «Киев-3». Его площадь около 50 тысяч квадратных метров. По данным Минобороны, на данной территории хранились ударные беспилотники. Среди других пораженных целей в украинской столице оказался терминал «Новой почты». Через него проходили товары двойного назначения, в том числе компоненты для производства БПЛА.

В Запорожье под удар попал металлургический комбинат. Он использовался для производства защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники и пластин для бронежилетов. На территории предприятия также устанавливали на тяжёлую бронетехнику экраны для защиты от ударов FPV-дронов.

На Радио «Комсомольская правда» говорили с военным консультантом Антоном Трутце.

ПОЧЕМУ ВАЖНЫ ДЕТАЛИ

- Минобороны России в последнее время стало указывать конкретные пораженные объекты ВСУ на территории Украины, в частности, в предместьях Киева и в нем самом — зачем эти подробности?

- Это подчеркивает то, что у нас ведется системная работа по тыловой инфраструктуре противника. Прежде всего, по той ее части, которая отвечает за производство, перевозку, снабжение беспилотниками и их компонентами. Опыт разных военных конфликтов, накопленный в течение ХХ века, говорит, что самое неудобное место для уничтожения боевой техники противника – это фронт. Уничтожить что угодно - танк, автомобиль, артиллерию, самолет - тогда, когда он выполняет свои боевые функции, атакуя, тяжело. Удобнее, эффективнее поразить его в тылу. Желательно в момент, когда он еще не сделан.

- На заводе по производству движков или брони?

- Если вы вместо того, чтобы разбить танк на марше поразили цех, где производит необходимую для него деталь, например, завод, который выпускает шарикоподшипники - это значительно эффективнее.

- Тут нужен анализ расположения логистических и производственных цепочек, которые есть у противника?

- Да, для того чтобы определить, где находятся узкие места, бутылочные горлышки, которые лимитируют выпуск тех или иных образцов вооружения.

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ УВИДИМ

- Массивность украинских атак из-за наших ударов снизилась?

- Положительный эффект от этого мы должны увидеть вскоре. При планировании подобной кампании необходимо вводить некие критерии успешности кампании по поражению тыла противника. Мы предполагаем, что вот именно эти места у противника являются узкими. Мы наносим точечные удары по ним. Но надо всегда понимать, что возможна ошибка — в разведывательной информации или в расчетах, где именно ключевой узел.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НЕ СПАСАЕТ

- И воздействие на эти конкретные объекты может не привести сразу к достижению необходимых результатов?

- Да, и, значит, необходимо пересматривать критерии поражения, по которым включаются те или иные объекты в список на поражение. При том противник и сам стремится как-то снизить эффект от ударов.

- Каким образом?

- Например, диверсифицировать поставку тех или иных компонентов. Рассредоточить эти производства. Раскидать поставки по разнесенным точкам входа. Но надо понимать, что удары эффективны даже в том смысле, что заставляют противника защищаться. А любые ресурсы, которые потрачены противником на свою защиту - они уже потрачены не на удары по нам.

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