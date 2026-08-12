Россия оставляет за собой право жестко отвечать на европейское пиратство Фото: REUTERS.

«А чего случилось-то? — осторожно интересуются явно окрыленные словами президента о возможных «антипиратских» мерах читатели. — Неужели началось?»

Владимир Путин предупредил, что в случае захвата наших судов и распродажи их грузов мы оставляем за собой право действовать аналогично в любой точке планеты.

Я и сам, признаться, впечатленный перспективами зеркальных ответов в мировом океане и нарисовавший в голове караваны недружественных сухогрузов под конвоем наших фрегатов, поначалу упустил причину. А она, оказывается, была очень ловко и незаметно упакована, как кабальные условия в договоре мелким шрифтом.

Было в Средневековые времена, в парусную эпоху, такое явление — «каперское свидетельство». Бумага, которой государь разрешал частнику грабить суда неприятеля, оставляя себе долю. Признано диким варварством уже в XIX веке и окончательно запрещено в самом начале ХХ.

Владимир Путин предупредил Запад, что в случае захвата наших судов и распродажи их грузов мы оставляем за собой право действовать аналогично в любой точке планеты. Фото: REUTERS.

Но вот поди ж ты — достали с антресоли, сдули пыль, как дух с Анкориджа, и «реинкарнировали» в незаметном небольшом подпункте большого 21-го санкционного пакета. Там, под пунктом 11, статьи 3M, поправки 833/2014, регламента 2026/1848, где добавлено очередное 41 судно в «чёрный список», лежит норма, разрешающая «импорт, передачу, хранение, управление и реализацию» российской нефти с задержанного судна.

Бумага есть. Кто на абордаж?

А исполнитель у Брюсселя припасён заранее. Операцию «IRINI» затеяли в 2020-м под ливийское оружейное эмбарго ООН: досматривать контрабанду, приглядывать за нелегальным экспортом нефти, ловить перевозчиков людей. В июне Кая Каллас торжественно объявила, что «Ирини» «изменила правила боевого применения» и теперь допускает захват.

Изменила. Под ливийским-то мандатом. Который, как напоминает наш МИД, истек еще в мае.

Называется всё это, разумеется, «проверкой флага». На Смоленской площади высказались предельно ясно: «Механизм, который морское право теоретически допускает, здесь служит ширмой для сведения политических счетов и для односторонних принудительных мер, которые Брюссель пытается навязать всему миру». А проверка судна на принадлежность к «теневому флоту» вовсе не поддается никакому правовому обоснованию. Потому что самого понятия в международном праве попросту нет.

Немцы, кстати, уже пробовали провернуть похожее. Взяли танкер «Eventin», конфисковали вместе с грузом, отчитались. Суд посмотрел и объяснил правительству, что полномочий у него на такое не было. И это свой, немецкий суд, а не арбитраж в Гонконге.

Теперь евробюрократы решили подложить солому вместе с подпунктом в санкционном пакете и решили, что вопрос закрыт.

Да неужели?

Собственники груза и судовладельцы пойдут в суды — национальные, международные, арбитражные. Пойдут страховщики. Пойдут фрахтователи. И каждое такое дело — это годы, издержки и очень неудобные вопросы: а на каком основании вы поднялись на борт? А флаг был чей? А досмотр по какой конвенции? А мандат ваш до какого числа действовал?

Груз к тому времени будет продан. Возвращать будет нечего. Значит, платить придётся деньгами. Деньгами налогоплательщика, которому в это же время объясняют, что на школы и больницы средств нет, война.

И платить будут, судя по составу самых громких голосов, прежде всего Париж и Лондон. Они охотнее других рвутся патрулировать. Им и предъявят.

А параллельно ВМФ России займется подозрительными судами в районе Курил, Северного морского пути, Балтийского моря и еще черт знает чего. На Сахалине сегодня посчитали, сколько их ходит у нас прям под носом, в российской исключительной экономической зоне. Главком Тихоокеанского флота показательно отдельной графой выделил корабли Франции и Великобритании. Тут и до вооруженных столкновений недалеко.

Может лучше вспомнить, что перед международным законом все равны. Как и перед морем.

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