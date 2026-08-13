«Герани» летят по Дунайским портам: как ВС России сжимают последнюю водную артерию противника

Измаил: пункт временной дислокации подразделения ВСУ и портовые объекты под разгрузку военных грузов. Не абстрактный «порт», а конкретные точки Фото: REUTERS.

В Рени поражён пункт управления военно-морскими силами Украины. В Измаиле — пункт временной дислокации подразделения ВСУ и объекты портовой инфраструктуры, работавшие на разгрузку и хранение грузов военного назначения.

Рени и Измаил — два ключевых порта на украинском берегу Килийского рукава Дуная, буквально в нескольких сотнях метров от румынского берега. Измаил — крупнейший: довоенная мощность около 1 млн тонн в год, к 2023–2024 годам разогнана до 25–30 млн. Рени — второй, до 15–20 млн. По данным украинского Мининфраструктуры, в 2025 году дунайские порты перевалили порядка 8,9 млн тонн, а в первом квартале 2026-го через них шло до 12% всего украинского зернового экспорта. Но зерно здесь — вершина айсберга. Через те же причалы и склады с 2022 года идёт военный импорт: топливо, техника, боеприпасы, комплектующие для БПЛА — всё то, что баржи тянут из Констанцы вверх по Дунаю.

Тактическая логика удара считывается сразу. Первый контур — пункт управления ВМС в Рени. Именно на дунайских портах базируется всё, что осталось от украинского флота после ухода из Чёрного моря: речные катера, морские дроны, узлы связи, штабы.

Тактическая логика удара считывается сразу. Фото: REUTERS.

Второй контур — Измаил: пункт временной дислокации подразделения ВСУ и портовые объекты под разгрузку военных грузов. Не абстрактный «порт», а конкретные точки цепочки «баржа — склад — эшелон — фронт».

Стратегический смысл — сжать последнюю водную артерию противника. Одесса, Черноморск, Южный работают под ежедневным давлением и фактически отрезаны от моря. Дунай оставался тыловой отдушиной - под румынским берегом, вне досягаемости большинства средств.

Удары показывают, что этой неприкосновенности больше нет — «Герани» дотягиваются до причалов Рени и Измаила ночью, точечно, по конкретным адресам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Европа ударилась в морское Средневековье: военкор Коц - о разрешении на пиратство

На Украине прилетело по немецкому автозаводу - Мерц сам накаркал этот удар: Вот что там собирали