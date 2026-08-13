На Украине ждут возвращения из плена своих родных. Но власти незалежной отказываются от обмена. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украине в июле предлагали несколько списков на обмен пленными, но Киев отказался, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Вот ее слова:

«Вчера я опубликовала список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. А сейчас публикуем список из 273 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать в рамках обмена.

Мы со своей стороны готовы к обмену. Только в течение последнего месяца мы предлагали три разных списка: это и обычные солдаты, и осужденные по различным статьям на территории России. Но Украина отказывается забирать своих же граждан… Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром — ради одного: чтобы забрать своих... Но Украина отказывается их брать...

Мы хотим возвращать людей к своим родным и близким! И готовы это делать!».

Тут неизбежно возникают очень важные вопросы. Попробуем ответить на них.

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Почему Украина не хочет обмена?

На этот вопрос ответила сама Лантратова: «Им нужен пиар, а не жизни людей… Украина не готова посмотреть правде в глаза и обменять людей на людей, а не играть в одни ворота. Украина же саботирует переговоры, срывает договоренности. Киеву не нужны простые мобилизованные — они "недостаточно свои", чтобы вернуть их домой к родным. Им нужны только медийные нацбатовцы, военные преступники и террористы для пропаганды. Идеологическая селекция во всей своей красе. Россия готова меняться каждый день. Украина выбирает, торгуется и тянет время — потому что возвращение людей Киеву невыгодно».

Но тут есть и другие моменты. Судя по признаниям российских военных, побывавших в плену, украинцы затягивают обмен по нескольким причинам. Многие пленные серьезно избиты, покалечены, со шрамами на лице и на теле, потому они не имеют «кондиционный вид», их прячут от представителей Красного Креста и не хотят, чтобы на российское или иностранное ТВ попали свидетельства изуверских пыток в застенках Украины. Еще одна причина, - сотрудники СБУ продолжают «прессовать» российских пленных, надеясь, что кто-то из них все же сломается и согласится работать на украинскую разведку.

А из тех наших пленных, которые по роду службы имели отношение к документам или новым видам оружия, пытаются выкачать информацию и до последнего не вносят в списки на обмен.

Властям Украины нужен пиар, а не жизни людей. Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чего мы добиваемся, публикуя такие списки?

Российская сторона демонстрирует готовность бороться за каждого пленного и намерена вернуть соотечественников домой. Как сказала та же Лантратова: "Мы не бросили никого. Мы боремся за каждого. И мы вернем их домой". Плюс публикация таких списков – это гласность, которая позволяет хоть немного успокоиться родственникам украинских пленных, которые мучаются в догадках – «то ли погиб, то ли пропал без вести». Использовать их как дополнительный рычаг давления на Киевский режим, отказывающийся от обмена пленных.

СПРАВКА «КП»

Предыдущий обмен пленными состоялся 26 июня по формуле 160 на 160. В списке из 224 пленных почти нет парней моложе 30 лет, но очень много пожилых мужиков, которым под 60. Самое большое количество плененных украинских военнослужащих (в январе 2023 года) превысило 14 000. Плюс - 8 тысяч пленных украинских боевиков находились в ЛНР/ДНР. Количество россиян в украинском плену было на тот же период - 6,4 тысячи.

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