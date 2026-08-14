Не сбивайте давление при инсульте и не устраивайте «лекарственные каникулы»: кардиолог назвал топ-5 самых опасных ошибок пациентов

По статистике инфаркты и инсульты занимают 1-е место среди болезней, преждевременно лишающих жизни. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Сильнее всего люди боятся рака, но умирает большинство от сердечно-сосудистых заболеваний. По статистике инфаркты и инсульты занимают 1-е место среди болезней, преждевременно лишающих жизни. При этом до 90% сердечно-сосудистых катастроф можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни и дисциплинированно выполнять рекомендации врачей, показывают исследования.

Однако на практике пациенты, увы, нередко нарушают предписания. В том числе, из-за добросовестного заблуждения («давление нормализовалось - зачем пить таблетки?») или пугающих «разоблачений» в интернете («статины погубят ваши мышцы и печень - снижайте холестерин диетой и натуральными БАДами!»).

О самых частых, опасных для здоровья и в конечном счете - для жизни - ошибках пациентов KP.RU рассказал исследователь и практикующий врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, эксперт по доказательной медицине Игнат Рудченко.

1. ОТКАЗ ОТ «ОПАСНЫХ» ЛЕКАРСТВ

- Многие люди напуганы недостоверной информацией о частых и тяжелых побочках, которые якобы возникают из-за статинов - препаратов, снижающих «плохой» холестерин. По данным опросов, до 70% пациентов прекращают прием таких лекарств уже в первый год после назначения, - рассказывает доктор Рудченко. - На эту тему есть показательное исследование под названием SAMSON.

Добровольцы в течение года попеременно принимали статины и такие же по внешнему виду таблетки-пустышки без действующего вещества - не зная, что именно содержится в упаковке. О симптомах и их тяжести участники ежедневно сообщали через мобильное приложение. Когда специалисты проанализировали все результаты, выяснилось: 90% симптомов, о которых сообщали пациенты во время приема статинов… также отметили участники, принимавшие плацебо!

- У людей, наслушавшихся и начитавшихся об опасности статинов, зачастую срабатывает эффект ноцебо - негативного самовнушения, - поясняет врач. - На самом деле, в объективных клинических исследованиях существенные побочные эффекты встречаются примерно в 0,1% случаев. При этом многолетние наблюдения безоговорочно подтверждают: при дисциплинированном приеме статины радикально снижают риски инфарктов и инсультов.

По данным опросов, до 70% пациентов прекращают прием статинов уже в первый год после назначения. Фото: Arne Beruldsen/Shutterstock/Fotodom

КСТАТИ

Что касается диет - ограничения жирных продуктов вплоть до полного отказа и т.п., то стоит помнить: они могут снизить холестерин максимум на 15%, подчеркивают кардиологи. Для большинства людей после 50 лет, чьи показатели необходимо снижать в 1,5-2 раза, это капля в море.

2. «ПРИРОДА ВМЕСТО ХИМИИ»

А что же БАДы, снижающие холестерин?

- «Дайте мне что-нибудь натуральное - красный рис, омегу-3, что-нибудь от холестерина». Эту фразу фармацевты в аптеках слышат каждый день, - рассказывает доктор Рудченко. - Мы привыкли доверять природе больше, чем «химии». Но когда на кону здоровье сосудов, вопрос «работают ли БАДы» - не вопрос веры. Это вопрос данных.

Крупнейшее исследование SPORT поставило точку в споре о добавках. Пациентов с повышенным холестерином разделили на группы. Одна принимала статины. Остальные группы пили разные популярные добавки: красный дрожжевой рис, рыбий жир, корицу, чеснок, куркуму, фитостиролы. Через 28 дней у всех групп измерили липопротеины низкой плотности (ЛПНП, «плохой» холестерин).

Статин снизил ЛПНП почти на 38%. Ни одна из добавок не показала статистически значимого снижения холестерина по сравнению с плацебо (пустышкой). Ни одна!

3. «УКРЕПЛЯЕМ СОСУДЫ»

Но, может быть, у БАДов есть другие полезные эффекты? Например, они помогают «укрепить сосуды», как утверждается в рекламе?

Доктор Рудченко разобрал свойства самых популярных добавок:

* Омега-3: может принести пользу только пациентам с повышенным уровнем триглицеридов. Но! Такой эффект доказан только у лекарственного препарата с Омега-3, не БАДов.

! Исследования показали: увлечение добавками с Омега-3 грозит повышением «плохого» холестерина и нарушением сердечного ритма (мерцательной аритмией), предупреждает врач.

* Чеснок, куркума: в лабораторных исследованиях показывают некоторые эффекты, в том числе противовоспалительный, но в клинических исследованиях у людей такая польза не подтверждена.

* Берберин: вещество с наиболее интересным потенциалом. Есть некоторые данные о способности снижать ЛПНП и повышать чувствительность к инсулину. «Доказательная база не такая мощная, как у статинов, но берберин - единственное из природных веществ, которое обсуждается в медицинской литературе как возможный вариант замены при непереносимости статинов. Однако требуются дальнейшие исследования», - поясняет эксперт.

* Коэнзим Q10: нет никаких убедительных научных данных, что он как-либо положительно влияет на сердце и сосуды.

* Мельдоний: не входит ни в российские, ни в американские, ни в европейские клинические рекомендации по лечению каких-либо заболеваний сердца. В рекомендации по профилактике он тоже не включен. Потому что нет достаточных данных, подтверждающих его эффективность для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.

4. «ЛЕКАРСТВЕННЫЕ КАНИКУЛЫ»

Препараты для нормализации давления требуют длительного, как правило, пожизненного приема. Фото: Andrei_R/Shutterstock/Fotodom

Этим часто грешат люди с гипертонией.

- Препараты для нормализации давления требуют длительного, как правило, пожизненного приема, - поясняет Игнат Рудченко. - Именно постоянность использования таких лекарств гарантирует стабильное поддержание давления в норме.

На практике же многие пациенты, увидев нормальные цифры на тонометре, устраивают «лекарственные каникулы». То есть бросают принимать таблетки вплоть до следующей дестабилизации давления.

! При длительном, стойком повышении давления, особенно в старшем возрасте, растет риск инфаркта и инсульта, предупреждают кардиологи.

- Эпизодический прием лекарств от давления - очень распространенная и опаснейшая ошибка, - подчеркивает доктор Рудченко.

Что делать, если давление на таблетках снижается слишком сильно? Это точно не повод полностью отказываться от препарата. Кому-то требуется снижение дозы, кому-то - замена, подбор другого лекарства. Все эти вопросы решает врач. Перед визитом к нему в течение недели записывайте показатели своего давления дважды в день, утром и вечером.

! Советы кардиолога, как правильно изменять давление в домашних условиях - в разделе «Здоровье» на KP.RU

5. СБИТЬ ДАВЛЕНИЕ ПРИ ИНСУЛЬТЕ

При инсульте, который нередко случается из-за дестабилизации давления, нередко возникает мысль: нужно поскорее принять лекарство для быстрого снижения давления (каптоприл, нифедипин, моксонидин, физиотенз и другие).

- Это еще одна опаснейшая ошибка, - отмечает доктор Рудченко. - Чаще всего встречаются ишемические инсульты (из-за закупорки мозговой артерии тромбом), и по клиническим рекомендациям в стационаре предписывается снижать артериальное давление, если оно выше показателей 220/120 - постепенно, примерно на 15% в сутки.

! При самостоятельном резком снижении давления в случае инсульта еще сильнее ухудшается кровоснабжение головного мозга. Это усугубляет тяжесть последствий сосудистой катастрофы и повышает риск летального исхода.

Правильные действия - обеспечить пациенту покой и срочно вызвать Скорую.

При самостоятельном резком снижении давления в случае инсульта еще сильнее ухудшается кровоснабжение головного мозга. Фото: Kostikova Natalia/Shutterstock/Fotodom

ВАЖНО

Что реально поможет вашему сердцу и сосудам

Есть несколько «золотых» правил, которые доказанно вносят мощный вклад в поддержание здоровья сердца, сосудов, снижение риска инфарктов и инсультов, говорит доктор Рудченко.

* Отказ от курения. Риск сердечно-сосудистых катастроф снижается почти на 50%.

* Физическая активность - не менее 150-300 минут в неделю. «У человека, который мало двигается, ведет сидячий образ жизни, риски для здоровья сосудов и сердца почти такие же, как у курильщика», - подчеркивает врач-кардиолог.

* Контроль артериального давления, уровня холестерина (липопротеинов низкой плотности) и уровня глюкозы. Их нужно измерять ежегодно, в случае превышения нормы (ее определяет врач индивидуально для каждого пациента) - принимать меры: сначала - изменение образа жизни, если не помогает - дисциплинированный прием назначенных врачом лекарств.

* Здоровое питание, поддержание нормального веса и объема талии (оптимальная окружность талии для мужчин - менее 94 см, для женщин - менее 80 см).

Соблюдение этих правил служит эффективной профилактикой сердечно-сосудистых катастроф и значительно повышает шансы на продление жизни, заключает доктор Рудченко.

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