Никол Пашинян отказался от друзей. А враги у Армении сами появятся

Пашинян утверждает, что Армении надо отказаться от отношений в формулировках «друзья - враги». Фото: REUTERS.

Нового старого премьер-министра Армении Никола Пашиняна продолжает болтать из стороны в сторону. Теперь уже всем в республике окончательно стало ясно, что все его обещания вернуть экспорт армянской сельхозпродукции оказались, мягко говоря, несбыточными, а попытки армянских экспортеров замаскировать поставки своего урожая под азербайджанские или иранские терпят регулярный крах. Так, например, последняя попытка завезти в Россию ящики с армянскими абрикосами под видом иранских и азербайджанских закончилась полным провалом по совершенно анекдотической причине – ящики были прикрыты армянскими газетами, что вызвало закономерные подозрения у российских пограничников.

Да и сам Пашинян перестал обещать, что ему стоит только слетать в Москву, как все проблемы будут решены. Теперь он утверждает, что Армении надо отказаться от отношений в формулировках «друзья - враги».

Пашинян не смог выполнить ни одного из своих обещаний Фото: REUTERS.

- Многие считают сложившуюся ситуацию кризисом. Я считаю эту ситуацию возможностью для того, чтобы адаптация стала нашей сутью. Мы должны уйти от полярных формулировок — «друзья», «враги», «победы», «поражения» и тому подобных, и нашу социально-психологическую природу перенастроить на менее полярные понятия, лексику, задачи и способы действий, - заявил Никол Пашинян во время обсуждения о субсидировании экспорта на фоне его ограничений странами-импортерами. - Потому что именно адаптация приносит реальные изменения, именно она приносит качественные изменения, и именно в этой логике мы должны двигаться вперед.

В общем, Николу можно было бы посочувствовать, как тому мужику из анекдота, который утром «признался» жене: «Нет у меня больше друзей». Но Воваевич не так прост. Когда ему надо, он тут же вспоминает про дружеские отношения, которые, естественно, должны работать для его пользы. Как, например, в истории с Южно-Кавказской железной дорогой, в которой он намерен хотя бы часть концессии, если не всю, продать другой стране. Но при этом не намерен еще больше обострять отношения с Россией.

- Что касается ситуации с железной дорогой, мы хотим решить вопрос по-дружески, то есть мы не хотим идти на какие-то острые решения, - заявил все тот же Пашинян, который в применении к ситуации с агропродукцией призвал отказаться от «друзей» и «врагов». В ситуации с ЮКЖД Пашинян такой покладистый «дружеский», потому что при обострении суд явно вынесет решение не в его пользу. Правда, он тут же повторил свою старую мантру, что сильная зависимость экспорта или импорта от одного направления создает серьезные проблемы для экономики страны, и заявил, что Армения продолжит курс на диверсификацию экспорта, даже если поставки продукции в Россию восстановятся в полном объеме.

Пашинян подтвердил планы по закрытию Мецаморской АЭС, теперь Армения будет зависеть в поставках электроэнергии от Азербайджана Фото: REUTERS.

Впрочем, последнего, судя по всему, Никол Воваевич может не опасаться. По той причине, что он намерен, судя по всему, нанести еще один удар по России. Так, он подтвердил планы по закрытию Мецаморской АЭС, обосновав это необходимостью энергетической независимости страны, и это несмотря на возросшую потребность в электроэнергии. Хотя никто не скрывает, что закрытия армянской АЭС от Еревана требует Баку, поскольку, по мнению Азербайджана, станция якобы «устарела и представляет потенциальную угрозу для всего региона». В МАГАТЭ, правда, уверены, что Мецаморская АЭС соответствует всем правилам и нормам, но что они могут знать, эти эксперты и специалисты в ядерной энергетике. Угроза от станции, судя по всему, заключается в том, что ее обслуживает «Росатом», и она обеспечивает энергетическую независимость страны. Зато после ее остановки обеспечивать Армению электроэнергией уже пообещал Азербайджан. И наверняка, кроме денег, Анкара и Баку потребуют от Еревана еще какие-то уступки и шаги.

От Армении требуется только вовремя поменять позу. То есть, простите – адаптироваться. Потому что Пашинян, он почти, как в песне Влада Сташевского: «Нет у меня друзей и нет врагов Меня уже никто не ждет». Ему осталось только Армению сделать такой же.

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