Россияне признались, что порой ищут у себя болезни, которых нет

Одинокие люди более мнительны, чаще прислушиваются к различным симптомам и ищут у себя заболевания, которых нет. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Ученые из университета Хиросимы выяснили, что одинокие люди более мнительны, чаще прислушиваются к различным симптомам и ищут у себя заболевания, которых нет. В то же время люди, окруженные семьей и близкими, менее склонны к такому поведению. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, как много россиян склонны искать у себя различные болезни.

Как оказалось, таких респондентов довольно много – целых 61%. При этом 33% заявили, что считают себя очень мнительными и постоянно ищут у себя те или иные болезни. Россияне рассказали, что порой гуглят симптомы в интернете или обсуждают возможные недуги с искусственным интеллектом, правда, от этого иногда может стать даже хуже – найдутся дополнительные симптомы и станет еще страшнее и непонятнее от собственного состояния.

При этом 28% опрошенных отмечают, что не делают так постоянно, но несколько раз и им доводилось надумывать себе болезни. Как раз складывалось все в одно: плохое настроение, новые и неясные симптомы, возможность почитать про различные болячки, и сразу начинало казаться, что уже не просто какой-то недуг возник, а целый букет заболеваний. Столкнувшись с таким опытом, россияне признались, что стараются больше ничего не надумывать, ведь это только отнимает нервы, повышает уровень тревожности, но никак не помогает физическому здоровью.

«Конечно, специально болезни у себя я не ищу, но если начинаю читать какие-то признаки рандомного заболевания, то обязательно нахожу совпадения!» - делится участница опроса.

А вот 37% опрошенных россиян говорят, что никогда не ищут у себя болезни. Более того, некоторые добавили, что иногда уходят в другую крайность, и стараются игнорировать реальные симптомы, чтобы только не идти к врачу, не пить таблетки, и уж тем более, не ложиться в больницу.

«Все болячки у нас от нервов, от наших мыслей и переживаний. А если не думаешь о болячках, тогда и проще жить», - говорит респондентка.

Оставшиеся 2% выбрали вариант «другое».

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 850 человек.

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