Украина готовится получать сотни тысяч дронов: у России есть на это ответ

Зеленский на презентации проекта производства дронов для ВСУ в Германии, апрель 2026 г. Фото: Andreas Gora / Keystone Press Agency / Global Look Press

О том, что Россия зимой начнет новое наступление на украинские позиции одновременно с усилением ударов по инфраструктуре Украины, со ссылкой на западных чиновников пишет The New York Times.

В это же время The Guardian сообщает, что НАТО с треском провалилась в вопросе оборонного планирования Киева.

Но так ли это, действительно ли оборона нашего противника трещит по швам — на фоне наращивания им воздушных ударов?

На Радио «Комсомольская правда» говорили с Игорем Коротченко, военным аналитиком, главным редактор журнала «Национальная оборона»

ДЮЖИНА ЗЛОДЕЕВ

- Очередная массированная атака ВСУ — более 150 дронов сбито только на подлете к Москве за ночь, более 65 — под Ростовом...

- В 12 странах Европы развернуто производство дронов для Украины, и к концу года она начнет получать их сотнями тысяч. Масштабы потенциально возможных ударов мы можем оценить. Их цель — создать такую ситуацию, когда объективно система ПВО не сможет гарантированно перехватывать все это количество — из-за того, что ее возможности будут перенасыщены атакующими воздушными целями.

- Наша задача?

- Ликвидация не только производств этих дронов на Украине, что составляет незначительную часть, а, главное, это нарушить логистику, по которой эти средства поражения поступают на Украину.

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

МАРШРУТЫ ИЗВЕСТНЫ

- Речь не только о морской блокаде?

- Не только. Железнодорожные и автомобильные маршруты, основные хабы тоже известны. Поставки идут с территории Румынии и Польши. Возможности уничтожения ключевых железнодорожных тоннелей и депо, где меняются колесные пары, учитывая разницу в железнодорожной колее западной и на постсоветской Украине — они есть, если будет на политическом уровне принято решение о применении тактического ядерного оружия.

- Вы исходите из какой логики?

- Из военной и математической логики. Это самый эффективный и самый быстрый способ, но чреватый военно-политическими последствиями. Будет ли такое решение принято - мы не можем уверенно сказать. Я убежден, что такой вариант рассматривается. Насколько он реально будет реализован — вопрос остается открытым.

ЮГОСЛАВСКИЙ ПРИМЕР

- Есть примеры в новейшей истории?

- Вспомним модель ведения боевых действий блоком НАТО против Югославии в 1999-м. Главные объекты ударов — мосты, все они были обрушены. Уничтожены телерадиоцентры. Уничтожена система электрогенерации. НАТОвцы использовали графитовые бомбы — они приводили к коротким замыканиям, массовым блэкаутам. Ну и узлы принятия решений — здания Минобороны и Генштаба - также подверглись ударам.

- Предлагаете действовать так же?

- Это разумные шаги эскалации. Нынешний уровень ударов и их направленность, реализуемые Украиной и их западными партнерами, прежде всего Британией, дальше Францией и Германией — их задача понятна. Воздействие на ключевые объекты российской экономики, чтобы вызвать негативные настроения. Это классика работы британцев против нашей страны. Внести раздрай, хаос для подготовки госпереворота.

РЕФЛЕКСИВНАЯ РЕАКЦИЯ

- Ну вот сейчас нарастили удары, в частности, по Одесской области, портам - еще больше нужно ужесточить?

- Это правильные решения. Но к ним мы, как эксперты, призывали начиная с весны-лета 2022-го . Если мы ставим задачу военного разгрома противника, нацистской Украины, значит, надо использовать весь арсенал военных средств. С учетом того, что никакого братского украинского народа нет.

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