Украина готовится получать сотни тысяч дронов: у России есть на это ответ

О том, что Россия зимой начнет новое наступление на украинские позиции одновременно с усилением ударов по инфраструктуре Украины, со ссылкой на западных чиновников пишет The New York Times.
В это же время The Guardian сообщает, что НАТО с треском провалилась в вопросе оборонного планирования Киева.
Но так ли это, действительно ли оборона нашего противника трещит по швам — на фоне наращивания им воздушных ударов?
На Радио «Комсомольская правда» говорили с Игорем Коротченко, военным аналитиком, главным редактор журнала «Национальная оборона»
- Очередная массированная атака ВСУ — более 150 дронов сбито только на подлете к Москве за ночь, более 65 — под Ростовом...
- В 12 странах Европы развернуто производство дронов для Украины, и к концу года она начнет получать их сотнями тысяч. Масштабы потенциально возможных ударов мы можем оценить. Их цель — создать такую ситуацию, когда объективно система ПВО не сможет гарантированно перехватывать все это количество — из-за того, что ее возможности будут перенасыщены атакующими воздушными целями.
- Наша задача?
- Ликвидация не только производств этих дронов на Украине, что составляет незначительную часть, а, главное, это нарушить логистику, по которой эти средства поражения поступают на Украину.
Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
- Речь не только о морской блокаде?
- Не только. Железнодорожные и автомобильные маршруты, основные хабы тоже известны. Поставки идут с территории Румынии и Польши. Возможности уничтожения ключевых железнодорожных тоннелей и депо, где меняются колесные пары, учитывая разницу в железнодорожной колее западной и на постсоветской Украине — они есть, если будет на политическом уровне принято решение о применении тактического ядерного оружия.
- Вы исходите из какой логики?
- Из военной и математической логики. Это самый эффективный и самый быстрый способ, но чреватый военно-политическими последствиями. Будет ли такое решение принято - мы не можем уверенно сказать. Я убежден, что такой вариант рассматривается. Насколько он реально будет реализован — вопрос остается открытым.
- Есть примеры в новейшей истории?
- Вспомним модель ведения боевых действий блоком НАТО против Югославии в 1999-м. Главные объекты ударов — мосты, все они были обрушены. Уничтожены телерадиоцентры. Уничтожена система электрогенерации. НАТОвцы использовали графитовые бомбы — они приводили к коротким замыканиям, массовым блэкаутам. Ну и узлы принятия решений — здания Минобороны и Генштаба - также подверглись ударам.
- Предлагаете действовать так же?
- Это разумные шаги эскалации. Нынешний уровень ударов и их направленность, реализуемые Украиной и их западными партнерами, прежде всего Британией, дальше Францией и Германией — их задача понятна. Воздействие на ключевые объекты российской экономики, чтобы вызвать негативные настроения. Это классика работы британцев против нашей страны. Внести раздрай, хаос для подготовки госпереворота.
- Ну вот сейчас нарастили удары, в частности, по Одесской области, портам - еще больше нужно ужесточить?
- Это правильные решения. Но к ним мы, как эксперты, призывали начиная с весны-лета 2022-го . Если мы ставим задачу военного разгрома противника, нацистской Украины, значит, надо использовать весь арсенал военных средств. С учетом того, что никакого братского украинского народа нет.
Читайте также:
Жесткий ультиматум и конец режима: какие сценарии ждут загнавших себя в угол Украину и Европу