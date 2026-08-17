Количество «гулявших по центру Киева» было немалым - но совсем не критичным для режима Фото: REUTERS.

Все больше голосов из-за рубежа призывают Россию немедленно завершить СВО. Но это станет возможным только после достижения долгосрочного надежного урегулирования. Глава МИД РФ Сергей Лавров так и заявил: «Перемирия на Украине не будет, Россия не намерена просто останавливать боевые действия на текущей линии боевого соприкосновения».

На «Радио «Комсомольская правда» говорили с политическим философом, членом Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаковым.

НИ МИРА, НИ ВОЙНЫ

- Ряд дружественных нам стран склоняют нас к тому, чтобы пойти на мировую с Киевом. Но разве прямо сейчас возможен мирный договор?

- Это обращено, скорее, не к нашим друзьям, а к нашим недругам. К той коалиции, которая против нас воюет. Мы объясняем - перемирия не будет. Не тратьте время.

- Что касается прогнозов...

- Ситуация может измениться в течение одного дня. Ну, например, один американский президент, исходя из своих интересов, включая предвыборные, иранские и прочие интересы, звонит в ряд столиц и пытается их убедить в том, в чем убедить сложно.

ПАРИЖ, МОН АМУР

- В какие столицы звонит?

- В Киев, Париж, Берлин и Лондон.

- Ну и что президент США им говорит?

- Ну, например, говорит он так: «Ребята, закончили игрушки. Я завтра отдаю приказ. И он будет выполнен. Я отключаю все – разведданные, «Старлинк» и прочее. Если не хотите оказаться без штанов на фронте против русских, то сегодня вы объявляете о готовности идти на переговоры. На тех условиях, которые вам предложены». Примерно так.

Ситуация может измениться в течение одного дня Фото: REUTERS.

ЧЕТКИЙ УЛЬТИМАТУМ

- И вы полагаете, что при таком жестком ультиматуме европейцы и киевский режим пойдут на переговоры?

- Важно, готовы ли на них пойти в России. Это будет для нас непростым вызовом. Но это может произойти - и в один день. Исходя не из наших обстоятельств, а из обстоятельств противной стороны.

- Например, каких?

- Ну, например с оглядкой на условия Протомайдана.

- Вы про воскресные гуляния в Киеве?

- Бывший министр обороны Федоров 18-го августа такие шествия обещал. Причем массовые.

- Количество «гулявших по центру Киева» было немалым - но совсем не критичным для режима...

- Это не 100 человек, и не 200, и даже не одна тысяча . На улицы вышли гораздо больше людей. Я изучал «цветные революции». Иногда они выходят из-под контроля. То есть, собирается так много людей, что вдруг они в какой-то момент начинают вести себя не по заказу, а по закону толпы.

ЖЕСТКИЕ СЦЕНАРИИ

- Эта толпа может пойти в совсем непредсказуемом направлении?

- Может, конечно. И может устроить реальный переворот. С кровавой стрельбой, с жесткими разгонами. И тогда картинка из Киева будет адова. И это точно станет концом этого режима.

- Но это не единственный вариант?

- Я могу еще 5-6 таких вероятных сценариев предложить. И ситуация в одночасье изменится. И тогда они будут готовы пойти на переговоры на наших условиях.

- Неужели?

- Вероятность этого есть. Но не скажу, что она больше 50%.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ СВО

- А какие намерения какие у нас?

- Намерение у нас одно. Это основные цели специальной военной операции. Номер один из них– обеспечить безопасность России на долгие времена. Это базовое требование с нашей стороны. И пока оно не будет выполнено, СВО не остановится.

- Пресс-секретарь президента сказал что СВО и была начата, чтобы беспилотники не летали. Но дронов летит все больше на наши города ….

- Да, эти беспилотные удары - они не создают ситуацию безопасности для нашей страны и наших жителей. И пока мы не сделаем так, что они перестанут откуда-то вылетать в нашу сторону, СВО не закончится.

Вот это и есть задача. То есть, ликвидировать те центры, откуда дроны летят. Ликвидировать источники финансирования режима. Который запускает дроны. Они умрут — мы будем жить.

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