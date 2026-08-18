Киев нацелился на энергетику: Итоги массовой атаки дронов на Москву 18 августа

С вечера до пяти утра в сторону Московского региона шли 620 дронов. Фото: REUTERS.

С вечера до пяти утра в сторону Московского региона, по подсчетам Сергея Собянина, шли 620 дронов, 180 из них уничтожены непосредственно в регионе, 97 — на ближних подступах к самой Москве. Такой плотности над столичным небом не было два года.

Но главная строчка этой ночи — не про число сбитых.

В 05:30 Павлово-Посадский филиал «Мособлэнерго» перешёл на особый режим работы. Формулировка сухая: «Повреждение оборудования вышестоящей организации». По сводке энергетиков, под отключение попали более пяти тысяч потребителей и 46 социально значимых объектов. Обесточенными оказались 109 трансформаторных подстанций в Ликино-Дулёве и Орехово-Зуеве. Позже число потребителей в сводках выросло до десяти с лишним тысяч.

«Для ликвидации последствий аварии задействованы аварийные бригады, - сообщили в «Мособлэнерго». - К месту направили 35 передвижных электростанций общей мощностью 17 МВт. Энергетики делают всё возможное для скорейшего восстановления электроснабжения».

180 беспилотников уничтожены непосредственно в регионе, 97 — на ближних подступах к самой Москве. Фото: ТАСС.

Отдельно в Электростали посечена ещё одна трансформаторная подстанция.

Вот это и есть содержание налёта.

Восток области бьют не первый раз: Богородский, Павлово-Посадский, Орехово-Зуево, Электросталь, Коломна. Там же тянется энергетический хребет, питающий и жильё, и склады, и промышленность Горьковского направления. Противник просчитывает, где узкое энергетическое горло и как быстро реагируют аварийные службы. По сути, это разведка боем.

И ударила она по простым людям. В деревне Кузнецы дотла сгорел частный дом. В Павловском Посаде занялась кровля многоэтажки, жильцов выводили ночью. В Богородском побиты два дома в СНТ «Альбатрос». В Коломне на Советской площади посечены ЗАГС, магазин и окна жилого дома. В Раменском округе дрон упал на дом, где спала десятилетняя девочка, — осколочное ранение кисти, больница. Пострадали женщина в Богородском, средней тяжести, и 27-летний мужчина в Коломне.

Службы отработали быстро. Бригады вышли по тревоге, резервную генерацию подвели в кратчайшие сроки. Тоже своего рода репетиция. Потому что летнее прощупывание сети — подготовка к зиме. Киев будет бить по критической инфраструктуре в холода, когда цена обесточенного часа выше в разы. Значит, лето и осень уходят на запас трансформаторов, резерв генерации и слаженность бригад. Спокойно, по-хозяйски, без суеты.

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