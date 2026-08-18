Российские удары так испугали Зеленского, что он создал новую "мирную программу"

Зеленский экстренно создал очередную программу мирного урегулирования после ударов по Украине. Фото: REUTERS.

В минувшие выходные на Россию была совершена самая массированная атака БПЛА за все время СВО. Только за одни сутки уничтожили почти полторы тысячи беспилотников и девять крылатых ракет «Фламинго» ВСУ. В ночь на вторник атаки продолжились. На фоне этих ударов британская The Telegraph сообщила о якобы существующих в России секретных базах, с которых «запускаются беспилотники дальнего действия для ударов по Украине». В материале отмечается, что близость баз к украинской границе позволяет проводить массированные воздушные атаки, в том числе с учетом возможностей украинской ПВО, притом утверждается, что такая инфраструктура якобы представляет долгосрочную угрозу для стран НАТО. Будто бы на ряде объектов размещаются наиболее мощные беспилотники, «способные достать Варшаву».

В России подобные утверждения считают провокацией, заявляя, что наша страна не собирается нападать на западные государства. На Радио «Комсомольская правда» говорили с Андреем Кошкиным, экспертом Ассоциации военных политологов, завкафедрой политанализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г.В. Плеханова.

В минувшие выходные на Россию была совершена самая массированная атака БПЛА за все время СВО. Фото: REUTERS.

КОМУ НУЖНЫ ВБРОСЫ?

- Зачем и кому нужны такие информационные вбросы именно сейчас?

- Стратегия, которую, в том числе в информационном поле, взяли западные государства, в первую очередь страны НАТО — она сопряжена с тем, чтобы обвинить в агрессии Россию, запугивая своего обывателя. Ему внушают, что надо готовиться к войне с Россией, которая начнется не сегодня-завтра. Что такое нападением неминуемо. И что для защиты надо урезать социальные программы. И, вообще, надо отдавать все силы и средства, чтобы вооружаться. Запускать свои ВПК. Есть такое доктринальное суждение: готовимся к войне всей Европой. Потому и подобная информация как бы исподтишка подбрасывается: вот здесь у русских есть секретные базы, и они «точно направлены против нас». Пусть пока что их используют против Украины, но это временно. Подобные провокации в информационном пространстве, к сожалению, были, есть и еще готовятся всевозможными исследовательскими центрами - чтобы манипулировать массовым сознанием западного обывателя.

ОТКУДА СТОЛЬКО?

- Количество атакующих беспилотников возрастает.

- Это данность. И то, что они все глубже проникают на территорию — это не секрет. На коллегии Минобороны министр Белоусов говорил, что в начале года нас атаковали порядка полторы тысячи дронов в месяц, а сейчас уже 3700 беспилотников ВСУ прилетает. Динамика понятна - рост в разы.

- Откуда они берутся в таких количествах, при постоянных ударах по местам производства БПЛА на Украине?

- Ну так вся Европа работает на это. Польша, Чехия, Прибалтика, Германия. Они Украину используют как лабораторию. Они уверены, что производить их надо у себя, а собирать на Украине. И подписывают соглашения, что БПЛА «выпускает Украина». А на самом деле весь экономический потенциал по созданию дронов находится на территории Европы. Мы публично об этом заявляли не раз, называли уже конкретные адреса в конкретных странах. От Турции до Латвии.

Весь экономический потенциал по созданию дронов находится на территории Европы. Фото: REUTERS.

СИЛЬНО НАПРЯГЛИСЬ

- Куда ситуация движется, к чему готовиться?

- Мы видим динамичный рост применения дронов против нас. Это естественно. Притом ситуация в небе и на земле сказывается не в пользу Киева - из-за аховой ситуации у украинской ПВО с противоракетами. Это значит, что нужно искать что-то киевскому режиму в Европе, чтобы попытаться как-то сбалансировать удары со стороны России.

- Это их сильно напрягает сегодня?

- Очень сильно. Настолько, что Зеленский экстренно создал очередную программу мирного урегулирования.

- Мы знаем, о чем там?

- Американцы нас о ней не информируют. Но можем предположить, что суть ее — затянуть конфликт. В ожидании смены президента в США. Хотя бы так.

- Вот он сменится - и что?

- Они надеются, что вернутся демократы в Белый дом. И вновь, как заявлял Трамп, начнут вбрасывать на Украину, как в черную дыру, десятки и сотни миллиардов долларов. Это кормило 4 года верхушку Украины и Европы- они надеются на возврат этих времен, и они, наконец, «победят Россию на поле боя»...

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