Украинское СМИ провело целое расследование, чтобы выяснить, кто в ближайшем окружении Владимира Зеленского Фото: REUTERS.

Вспомнив известное выражение, что «короля играет свита», известное украинское СМИ «РБК-Украина» провело целое расследование, чтобы выяснить, кто в ближайшем окружении украинского «просроченного» главаря бандеровского режима Владимира Зеленского какие функции выполняет, за что отвечает и на какие вопросы влияет.

Раньше, конечно, на Украине с этим обстояло как-то попроще. Был «серый кардинал» глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак, замкнувший на себя практически все вопросы, которые требовали участия Зеленского в их решении. И все на Украине знали – если хочешь решить какой-то вопрос на самом верху – иди к Ермаку. Правда, доходили не все. И не факт, что Ермак будет решать твой вопрос в твою пользу. У него и свои интересы были те еще. Но после увольнения Ермака с должности «правой руки» Зеленского вокруг него образовался некий вакуум. Другого такого же всесильного и всемогущего во всех сферах возле Зеленского не нашлось. То есть, желающие имелись, но окружение Зеленского, которое при первых признаках грядущего падения «серого кардинала» начало «дружить против» него, чем немало поспособствовало его увольнению, не утратило этого навыка, и после того, как Ермака свалили, все начали «дружить против всех», не позволяя кому-то возвыситься и захапать новые сферы влияния.

«Cерый кардинал» глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак Фото: REUTERS.

В результате сейчас вокруг Зеленского образовалась «стая товарищей», которая зорко следит за тем, чтобы чье-то влияние на «просроченного» не могло бы вырасти до какого-то критического, по их мнению, уровня. При этом, следует помнить, что рядом с Зеленским практически не осталось никого из той команды, с которой он пришел в президенты Украины. Был уволен первый глава ОПУ Андрей Богдан, которого сменил как раз тот самый Ермак. Лишился своего поста председатель Верховной рады Дмитрий Разумков, возглавивший ее после победы Зеленского. Нынешний премьер-министр правительства Украины стал при Зеленском уже четвертым по счету. А про министров обороны и говорить нечего, они меняются не реже, чем британские премьеры, а сейчас Украина и вовсе живет с врио министра обороны.

Значительную часть нынешнего окружения Зеленского составляют те, кто вырос из вторых-третьих эшелонов. На этом фоне исключением смотрятся Давид Арахамия, который возглавил фракцию «Слуга народа» в Верховной раде сразу после избрания в 2019-м и остается на своем посту, заслужив прозвище «директор парламента», и Рустем Умеров, которого Зеленский приметил еще в 2022-м и с тех пор максимально приблизил его к себе, хотя Умеров и шел на выборах в Раду от не самой близкой к Зеленскому партии «Голос». Не случайно они оба принимали участие в переговорном процессе с Россией и осуществляют большое количество контактов с различными западными политиками и политическими силами.

Остальные представители ближайшего окружения Зеленского, куда входят спикер Рады Стефанчук, советник Литвин, нынешний глава ОПУ террорист Кирилл Буданов*, премьер-министр Корецкий своего голоса практически не имеют и лишь выполняют распоряжения «просрочки». Как рассказали журналистам издания источники в окружении Зеленского, в президентской команде есть четкое правило «одной звезды»: «Если ты в команде Зеленского, ты работаешь на Зеленского, а не на себя».

Елена Зеленская вполне может влиять на мнение мужа. Фото: Lionel Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Есть лишь один человек в окружении «просрочки», который имеет «железное» право вето на принимаемые Зеленским решения. Это его жена Олена, которую в народе прозвали, наверное, от большой любви «Ленка-скумбрия». После того, как жена тогда еще президента Зеленского в ответ на вопрос о росте цен на продукты рассказала, что его нет, потому что лично она на днях купила на рынке «прекрасную скумбрию по 8 гривен за кило». Кстати, именовать себя на украинский манер Оленой всю жизнь прожившая под именем Елены Зеленская начала всего несколько лет назад.

- Не знаю, насколько первая леди может провести какую-то инициативу, но заблокировать человека или идею – вполне. У нее, скажем так, "золотое право вето», - рассказал журналистам источник из окружения «просроченного». Хотя и признал, что Олена сыграла важную роль в «долгожительстве» на посту министра образования Оксена Лисового, которого депутаты хотели уволить практически сразу после назначения того на министерский пост, и в возвышении с должности главы Дарницкой районной администрации Киева до поста министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Николая Калашника.

- За все эти семь лет ни разу от нее не видел какой-то интриги или «мутки», она вообще не про это. Она балансирует президента, по крайней мере, насколько его можно сбалансировать, - поделился и другой источник.

То есть его еще и «балансируют»? Или все дело в этом обороте «насколько возможно»?

*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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