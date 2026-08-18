Собачники центральной части России перепуганы - после вакцинации от бешенства некоторые из питомцев умерли в муках, за жизни других борются специалисты. Фото: Maria Sbytova/Shutterstock/Fotodom

Собачники центральной части России перепуганы - после вакцинации от бешенства некоторые из питомцев умерли в муках, за жизни других борются специалисты. Пострадавшие, зоозащитники и пользователи Сети винят во всем вакцину, которую вкололи их животным, - Мультикан 8 серии №20 (выпущена в июле 2026 года). В компании-производителе «Ветбиохим» уже дали официальные комментарии, заверив всех пострадавших, что в ситуации будут разбираться тщательнейшим образом. Журналисты KP.RU разбирались в ситуации.

МУЛЬТИКАН 8 ОТ КОМПАНИИ «ВЕТБИОХИМ»: ЧТО ИЗВЕСТНО О ВАКЦИНЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

Что собой представляет вакцина Мультикан 8? Это комплексная вакцина для собак, предназначенная для профилактики чумы, аденовирусных инфекций, парвовирусного и коронавирусного энтеритов, лептоспироза и бешенства. Разработчиком и производителем вакцины является компания «Ветбиохим». Состоит она из сухой массы и суспензии, в которые входят ослабленные вирусы чумы, аденовируса (типа 2), парвовируса и коронавируса, а также инактивированные штаммы лептоспир серогрупп Canicola, Icterohaemorrhagiae и Grippotyphosa, и инактивированный штамм вируса бешенства с адъювантом. Применяется она как к щенкам - двукратное введение, так и к взрослым собакам.

Побочки возникли только у тех питомцев, которым вкалывали вакцину серии №20 Фото: СОЦСЕТИ.

В России есть с десяток фармкомпаний, занимающихся разработкой подобных вакцин. Выбор уже за самими ветклиниками и хозяевами питомцев. Есть и альтернатива в виде иностранных вакцин. Все обычно упирается в цену. Одна доза Мультикана 8 обойдется от 900 до 1300 рублей. Есть варианты дешевле и дороже. В этом плане Мультикан 8 - скажем так, среднее арифметическое.

В июне 2026 года «Ветбиохим» даже выпустили собственное исследование своих вакцин от бешенства в научном ветеринарном журнале, где подтвердили гипотезу, что вакцины (в том числе Мультикан 8) безвредны для собак разных пород. В исследовании отдельно поднимается вопрос индивидуальных особенностей испытуемых, а также разницы в формировании иммунитета у разных пород собак. Но во всех случаях иммунитет успешно сформировался у всех испытуемых.

Компания имеет все необходимые лицензии и разрешения. Действует в рамках закона. Создаются вакцины на сертифицированном оборудовании нового образца. К слову, компания занимается производством не только вакцин для домашних питомцев, но и крупного рогатого скота, свиней и так далее.

На рынке компания зарекомендовала себя только с положительной стороны. Так, в разных регионах России во время кампаний по вакцинации от бешенства нередко используют именно Мутилькан 8, как платную альтернативу бесплатной вакцины «Рабикан».

Судебная история компании, можно сказать, чистая. Из юридических проблем, которые возникали когда-либо у «Ветбиохим» - только гражданские дела, где компания выступала третьим лицом или ответчиком в исках о ненадлежащем исполнении обязательств по договорам.

ВЕРСИИ И МНЕНИЯ О СМЕРТЯХ СОБАК ОТ ВАКЦИНЫ МУЛЬТИКАН 8

Что же могло произойти на самом деле не берутся говорить даже опытные ветеринарные врачи.

- «Ветбиохим» компания известная, у них современный завод, там очень современное оборудование, высокое качество продукции. Поэтому здесь надо разбираться, с чем это могло быть связано. Мы пользуемся этой вакциной Мультикан 8, регулярно применяем ее, каких-то побочных таких эффектов не наблюдали, - сказал KP.RU ветеринар, кандидат медицинских наук Павел Рахманин.

По словам врача, смертность от вакцины - это скорее исключение, чем правило.

- Сложно сказать, что произошло. Может быть здесь какие-то другие были сопутствующие факторы, аллергическая реакция, например. Хотя вряд ли у такого количества животных могла произойти аллергическая реакция. Надо посмотреть, с чем это связано было, какие признаки, какая симптоматика наблюдалось. Ну и в свою очередь могу заверить, что это современный завод, очень хорошего, высокого уровня производственная площадка. Поэтому есть большие вопросы, связаны ли эти смерти именного с вакциной, - рассуждает ветеринар.

О каких-то общих симптомах и одинаковом течении болезни пока говорить рано. Пострадавшие рассказывают о самых разных сроках появления первых симптомов - у кого-то питомец почувствовал себя хуже в течение 15 минут после вакцинации (так произошло в Калининграде), что может говорить именно об аллергии, которая обычно проявляется в первые полчаса после инъекции. У других собачка «сгорала» за сутки. Есть те питомцы, у которых симптомы появились через 3-4 дня после вакцинации и добили животное через пару дней. Из общих симптомов - рвота с кровью, диарея, повышение температуры, судороги.

В комментариях в соцсетях хозяева питомцев советуют другим пострадавшим обсудить с ветеринарами введение противочумной терапии, якобы их собакам помогла именно она. Но гарантии, что именно это может помочь каждому отдельному питомцу - нет. Нужно смотреть на каждый случай индивидуально. Уже известны случаи, когда при применении противочумной терапии состоянии собаки ухудшалось.

Собрать общую клиническую картину пока нельзя и по другой причине - результатов вскрытия хотя бы одного погибшего пса нет. Нужно время для проведения всех необходимых экспертиз.

Представители зоозащиты уже предположили, что виной всему могла быть вакцина, которую, по их словам, недостаточно ослабили и вирусы, входящие в состав вакцины якобы начали убивать животных. Проверить это можно будет только в ходе экспертизы самого препарата. Компания «Ветбиохим» заявила, что препарат указанной серии и партии подготовлен для передачи на независимую экспертизу.

- До выяснения всех обстоятельств компания приняла решение об отзыве из обращения вакцины МУЛЬТИКАН-8 серии 20. Необходимая информация подготовлена для направления в Россельхознадзор. В настоящее время проводится повторный контроль качества серии 20, а также дополнительная проверка условий производственного процесса, - добавили в компании «Ветбиохим».

В компании также добавили, что ждут от пострадавших официальные заключения ветеринарных врачей, результаты проведенных исследований и экспертиз, выписки из ветеринарных клиник, а также иные документы, содержащие подтвержденную информацию об обстоятельствах конкретного случая. Представители компании уже находятся в Ярославской области, откуда и началась серия смертей, для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В Ярославском государственном «Центре ветеринарии» сообщили, что использование вакцины прекратили еще 14 августа, когда появились осложнения в состоянии здоровья у животных.

KP.RU продолжает следить за ситуацией и разбираться в обстоятельствах произошедшего.

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