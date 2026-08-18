Александр Лукашенко держит в руках первый полностью белорусский автомат ВСК-100Б. Фото: официальный сайт Президента Республики / Беларусь president.gov.by

Ну что, можно поздравить братьев-белорусов: их страна вошла в список государств, военная промышленность которых способна сама (без иностранных комплектующих) производить автоматическое стрелковое оружие. А случилось это на предприятии "Кидма тек" в Минской области — там на свет появился ВСК-100Б — первый полностью белорусский автомат.

Этого первенца конструкторы-оружейники с гордостью и подарили своему президенту. Во избежание кривотолков, приложив к подарку табличку с надписью: "Не для войны. Для уверенности в мире!"

Александр Лукашенко по такому случаю напомнил, что именно он в свое время ставил задачу создать "отечественное стрелковое оружие со 100-процентной локализацией… А такое оружие – основа армии".

И вот задача решена.

Что из себя представляет автомат ВСК-100Б?

Внешне его легко принять за очередную модернизацию автомата Калашникова с новым прикладом и планками для прицелов. Отчасти так и есть. Белорусские оружейники не стали менять сам принцип работы лучшей в мире проверенной системы, но заметно переработали платформу и постепенно превратили проект уже в полностью собственную линейку оружия.

Изначально аббревиатура ВСК в документах конструкторов шифровалась как «военно-спортивный карабин». Цифра 100 - это наиболее интенсивно используемая при испытаниях в разных погодных условиях дальность стрельбы. Ну а «Б», конечно, - Беларусь.

Фото: официальный сайт Президента Республики / Беларусь president.gov.by

Из открытых ТТХ автомата известно, что его калибр – 7,62 мм, вес – 4,3 кг, боекомплект – 30 патронов. Что называется - классика жанра.

ВСК-100Б изготовлен по АК-подобной системе (явный намек на родство с Калашниковым).

На автомате могут устанавливаться оптические прицельные и электронно-оптические приборы. Автомат может вести одиночный и автоматический огонь. Заявленный ресурс ствола - до 20 тысяч выстрелов.

В числе допоборудования - сошки, глушители, подствольный гранатомет, штык-нож. Приклад – складывающийся телескопический.

За счет усиленного (с увеличенной живучестью) ствола и ствольной коробки повышена точность и кучность стрельбы ВСК-100Б в сравнении с аналогичными автоматами. Причем, дополнительный обвес позволяет применять его и как легкий пулемет, и как снайперскую винтовку.

Тут неизбежен вопрос: ВСК-100Б точнее старого доброго русского Калаша или зарубежных автоматов?

Спецы говорят, что открытых сравнительных испытаний пока не видели. Но во время белорусских тестов установка оптики и сошек существенно улучшала результаты ВСК-100Б на 100 метрах. По мнению тех же знатоков стрелкового оружия, ВСК-100Б может занять промежуточную нишу между обычным автоматом и тяжелой универсальной платформой с частью функций ручного пулемета.

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